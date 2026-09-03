La falsa denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles se le vuelve en contra: la mujer de Pedro Sánchez, de cabeza al banquillo

Quiso ir de prepotente y la jugada acaba de salirle rana.

Lo que comenzó como un episodio menor de la política espectáculo se ha tornado en un escándalo para la esposa del presidente. Un comunicador con el móvil en mano, una figura pública atrapada en la sorpresa y un intercambio de acusaciones acalorado. El incidente entre Begoña Gómez y Vito Quiles ha acabado llevándola a comparecer ante un juez de Majadahonda, tal y como informa ‘El Mundo’ en su cobertura del caso El Mundo.

La denuncia inicial por agresión ha evolucionado hacia una querella por denuncia falsa, programada para el 23 de octubre de 2026. En esa fecha, Gómez deberá presentarse en el Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda como querellada, mientras Quiles hará lo propio como querellante.

Del incidente en Las Rozas al archivo judicial

Todo se remonta al 29 de abril, en una cafetería de Las Rozas (Madrid). Gómez estaba en compañía de unas amigas cuando Quiles irrumpió en el local, grabando y bombardeando con preguntas sobre las causas en su contra. Desde el entorno de Moncloa se habló de acoso, retención y agresión; mientras que Quiles defendió que lo que hizo fue simplemente hacer su trabajo de manera incómoda pero legítima.

La denuncia de Gómez por agresión y lesiones fue gestionada en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Majadahonda. Una vez revisadas las grabaciones de seguridad, el juez determinó que no había pruebas de las conductas alegadas en la denuncia: ni zarandeo, ni retención, ni un brazo rodeando a la denunciante. En realidad, se observó una salida apresurada de Gómez y un forcejeo provocado por una amiga que intentaba apartar a Quiles del camino. Así, la causa fue archivada, al considerar que los hechos carecían de relevancia penal.

Tanto la Fiscalía como la misma Gómez apelaron el archivo, y ahora la Audiencia Provincial de Madrid se prepara para revisar esa decisión, un matiz jurídico que merece atención: según el artículo 456 del Código Penal, se requiere una resolución firme para llevar a cabo acciones contra quien supuestamente ha presentado una denuncia falsa. No obstante, el juez de Majadahonda ha detectado elementos suficientes para abrir diligencias preliminares por la posible acusación falsa y escuchar a ambas partes.

El movimiento de Quiles, que incluye la querella criminal por denuncia falsa y vulneración del honor, se produce en un clima de tensión política y mediática en torno al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Gómez ya afronta otra causa en los tribunales madrileños, vinculada a un presunto tráfico de influencias y otros delitos económicos relacionados con su trayectoria académica y empresarial. La citación de octubre refuerza el estigma de “nueva imputación” y alimenta la narrativa de un entorno presidencial acosado por procesos judiciales.