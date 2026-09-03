Feijóo, más feroz que nunca contra Sánchez: «Es usted un Nerón con TikTok»

Colosal.

Alberto Núñez Feijóo metió tal repaso a Pedro Sánchez por sus mentiras sobre la invasión sufrida por Ceuta, que el presidente del Gobierno vivió una de sus sesiones más incómodas en el Congreso de los Diputados.

El líder del PP no hizo rehenes durante sus cerca de 20 minutos de intervención en la que reclamó una vez más no solamente la celebración de elecciones, sino también la dimisión del propio inquilino de La Moncloa.

Feijóo dejó claro que la ciudad autónoma no sufrió una crisis inmigratoria, sino que lo que padeció el pasado 30 de julio de 2026 fue una invasión en toda regla, alentada y orquestada por Marruecos y con la connivencia de un Ministerio del Interior español que hizo caso omiso a las advertencias de unos informes policiales que alertaron sobre la que se le avecinaba a Ceuta:

Los ceutíes llevan más de un mes sin normalidad, sin seguridad y sin respuestas. Y los españoles llevamos el mismo tiempo perplejos e indignados ante la violación de nuestra integridad territorial. España demostró ayer en las calles y en las plazas que volverá a ser un sujeto soberano de su política, ni un objeto pasivo de las previsiones ajenas, ni un instrumento al servicio de quien la gobierne. Una nación, dueña de su destino y un Estado al servicio de los ciudadanos. España es lo que demostró ayer.

El líder de la oposición alucinó con la afirmación de Sánchez de que no se enteró de nada:

Señor Sánchez, ¿usted sabe lo que es una nación? 80.000 españoles encerrados, más de un centenar de muertos en nuestras costas, descontrol en la frontera, violaciones también a niñas, contagios, ocupaciones de domicilios, ataques a los militares en su propio país, ruina económica y la integridad violada. Y usted ha venido a decir hoy aquí que no se enteró de nada. La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.

Y le dijo que, si quiere estar de vacaciones, convoque elecciones: