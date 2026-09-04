El miedo a Marruecos que revela las fisuras del sanchismo

La afirmación de que a Mohamed VI le bastaría “mover un dedo” para convertir a Pedro Sánchez y a parte de su círculo cercano en sujetos de problemas judiciales puede sonar desmedida, pero refleja con precisión el ambiente político que rodea en estos días a La Moncloa. El Ejecutivo observa con atención cada paso de la Audiencia Nacional y cada informe policial que haga referencia a Marruecos, tal como ha expuesto El Debate en su reciente artículo sobre cómo “el Gobierno actúa con cautela por temor a la investigación de la Audiencia Nacional”. Esta inquietud tiene antecedentes claros: resulta de una mezcla explosiva marcada por la crisis migratoria en Ceuta, señales de coacción diplomática y un pasado reciente salpicado por el espionaje con Pegasus.

En este marco, la relación entre Madrid y Rabat se ha transformado en un delicado vaivén de dependencia mutua, desconfianza latente y muchas estrategias políticas en juego. Mientras el Gobierno propugna la importancia de una cooperación “estratégica”, en el ámbito judicial surgen causas y diligencias que implican directamente al rey Mohamed VI, a altos funcionarios marroquíes y hasta a la misma cúpula del mando español. Cada nuevo documento, cada informe policial o cada denuncia internacional suma una pieza más a un rompecabezas donde la línea entre política exterior y responsabilidad penal se torna borrosa.

Ceuta: una crisis migratoria que se judicializa

La reciente oleada migratoria que desbordó la frontera de Ceuta a finales de julio ha dejado de ser un simple asunto de gestión para convertirse en un tema con serias consecuencias legales y diplomáticas. La Audiencia Nacional ha aceptado a trámite denuncias que apuntan directamente al monarca alauí y a la estructura de seguridad marroquí, indagando sobre delitos como:

Favorecimiento de la inmigración ilegal organizada

Atentados contra la integridad territorial y la independencia de España

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Las acusaciones dibujan un panorama de “desplazamiento masivo y coactivo” de decenas de miles de personas hacia los espigones del Tarajal y Benzú, con más de ochenta fallecidos registrados en el intento de asalto al perímetro ceutí. La hipótesis central sugiere que no fue un simple descontrol fronterizo, sino una maniobra deliberada para presionar a España en el plano político.

En contraposición a esta narrativa, el Gobierno se ha esforzado por sostener otra versión: culpar a las mafias de inmigración y restar relevancia a una implicación directa de Marruecos, a pesar de que ciertos informes policiales apuntan, al menos, a una permisividad notable en el lado marroquí de la frontera. Así, Sánchez repite que “no hay evidencias concretas de que lo planificara” el país vecino, insistiendo en un enfoque cauteloso ante los datos y destacando la importancia de la cooperación con Rabat. El resultado es una tensión evidente entre la versión oficial y el número creciente de iniciativas judiciales que centran la mirada en el reino alauí.

Paralelamente, organizaciones como Hazte Oír o Iustitia Europa han emergido como actores complicados para La Moncloa. Sus denuncias se presentan:

En la Audiencia Nacional , contra Marruecos y la propia cadena de mando española

, contra Marruecos y la propia cadena de mando española Ante la Comisión Europea , reclamando responsabilidades compartidas de Mohamed VI y Sánchez por la crisis de Ceuta

, reclamando responsabilidades compartidas de Mohamed VI y Sánchez por la crisis de Ceuta Incluso ante la Corte Penal Internacional, demandando investigar la actuación de las autoridades marroquíes

Esta ofensiva en múltiples frentes no garantiza condenas, pero mantiene el caso vivo a nivel nacional, europeo e internacional, y, sobre todo, introduce en el debate público la idea de que el Gobierno podría haber colaborado o, por el contrario, haber hecho la vista gorda en un contexto que se define como una potencial “coacción diplomática continuada”.

Pegasus: el espectro del espionaje que nunca se cerró del todo

La otra faceta de esta historia es la tecnología, casi digna de una novela de espías. El caso Pegasus reveló que el teléfono de Pedro Sánchez y otros dispositivos de varios ministros fueron infectados con este software israelí, resultando en una extracción masiva de datos —más de 2,5 gigabytes solo del terminal del presidente— entre 2020 y 2021. La gravedad de esta brecha a la seguridad nacional es innegable; lo que permanece sin respuesta es quién está detrás de ella.

La Audiencia Nacional cerró en dos ocasiones la investigación por falta de respuesta de Israel, el país productor de Pegasus. El juez José Luis Calama ha precisado que la negativa a colaborar con las comisiones rogatorias obstruye la capacidad de determinar judicialmente la autoría del espionaje. En otras palabras, la justicia española tiene constancia del espionaje y conoce la magnitud de la información extraída, pero carece de pruebas suficientes para señalar a un responsable concreto.

En este nebuloso territorio han prosperado informes periodísticos y análisis técnicos que apuntan a Marruecos como posible origen de algunos ataques, tanto contra dispositivos del Gobierno como contra otros objetivos españoles, llegando a contabilizar cientos de teléfonos según ciertas investigaciones. Sin embargo, ninguna resolución judicial en España ha atribuido de manera firme la infectación a Rabat, y el Gobierno ha evitado abordar la cuestión como un problema bilateral en sus respuestas parlamentarias, argumentando que no “forma parte” de la agenda oficial con el país vecino.

El caso permanece en un estado de hibernación: archivado de forma provisional, pero susceptible de reabrirse si surgen nuevas pruebas verificables. Mientras tanto, cada filtración, cada grupo que afirma tener en su poder los datos robados, y cada artículo que vincula Pegasus con los servicios marroquíes alimenta la percepción de que el Gobierno español tiene un punto débil considerable que algún Estado podría aprovechar en cualquier instante.

Un equilibrio inestable: política exterior, dependencia y miedo a los papeles

La confluencia de la crisis de Ceuta y del espionaje con Pegasus dibuja un escenario en el que Marruecos no es solo un vecino y socio estratégico, sino también un actor capaz de ejercer presión política. El Gobierno se esfuerza por mantener la cooperación en migración, energía y seguridad, enfatizando la “confianza” y la necesidad de rigor antes de señalar a un tercer Estado. Sin embargo, este discurso coexiste con:

Investigaciones judiciales que examinan si hubo una operación concertada entre mandos marroquíes y españoles en la entrada masiva de migrantes

Denuncias que acusan a Rabat de servir flujos migratorios como herramienta de presión diplomática

Informes periodísticos que asocian a los servicios marroquíes con el uso de Pegasus contra objetivos españoles

La sensación de fragilidad deriva precisamente de ahí: de la noción de que la estabilidad de la relación con Marruecos depende en parte de que no emergen nuevos documentos, grabaciones o informes que desafíen la narrativa oficial española. Cualquier informe policial que llegue a la Audiencia Nacional señalando a agentes marroquíes —o que detalle comunicaciones sensibles que se extrajeron del móvil del presidente— podría cambiar de manera repentina el equilibrio político, abrir responsabilidades penales y obligar al Ejecutivo a realizar giros drásticos en su discurso.