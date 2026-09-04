Policías denuncian «acoso y persecución» del Gobierno Sánchez a los agentes que elaboraron los informes sobre Ceuta

“Acoso gubernamental al más alto nivel”: no lo dice un tuitero indignado, lo dice Jupol, uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, en un comunicado oficial fechado este jueves.

Añada a ‘alto’, adjetivos comom ‘sucio’, histérico’, ‘miserable’ y ‘delictivo’ y tendrá la imagen completa.

Porque lo que sedescribe es tan sencillo como inquietante: apenas un día después de que trascendiera el contenido del informe policial que documenta el papel de Marruecos en la entrada masiva a Ceuta, el Ministerio del Interior abrió indagaciones sobre los agentes que lo firmaron. No sobre lo que ocurrió en la frontera. Sobre quién se atrevió a contarlo.

Lo que dice el informe del CENIF

El documento en cuestión lo elaboró el Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, a requerimiento de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa por la entrada de más de 70.000 personas a Ceuta el 30 y 31 de julio. Son 55 páginas con 32 fotografías de agentes marroquíes, «uniformados y no uniformados», a los que el informe atribuye un «guiado activo» de la masa hacia los puntos de acceso a la ciudad, junto con expresiones como «diseño estratégico» y «planificación previa». El propio texto descarta que las mafias habituales de tráfico de personas tuvieran capacidad para organizar, por sí solas, una operación de esa magnitud.

Conviene precisar, porque hasta el sindicato que más ha denunciado la represalia lo subraya: una cosa es lo que los investigadores han podido documentar —la presencia y el papel activo de gendarmes marroquíes sobre el terreno— y otra distinta es determinar quién ordenó la operación desde arriba. El propio Sindicato Unificado de Policía lo dejó por escrito: «Una cosa es que los investigadores no hayan podido determinar quién estuvo detrás de la planificación y la autoría intelectual de lo sucedido, y otra muy distinta negar lo que los profesionales han documentado».

«Acoso gubernamental al más alto nivel»

Jupol ha sido el primero en denunciarlo públicamente: «Hay acoso gubernamental al más alto nivel desde ayer contra los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, indagando sobre documentos, informes o alertas de cualquier naturaleza que se hubieran emitido en los días, semanas y meses anteriores» a la entrada masiva. El sindicato lo califica sin rodeos de «represalia» por el informe entregado a la magistrada Tardón, exige a Interior que «cese inmediatamente esta persecución contra los agentes» y reclama a Grande-Marlaska que «dé la cara y explique públicamente qué actuaciones se están llevando a cabo sobre los policías» del CENIF, «y con qué finalidad».

El SUP se ha sumado con un argumento distinto, y en cierto modo más incisivo: si al ministro le preocupa tanto ahora que un informe encargado por una jueza no llegara a su conocimiento, «debería explicar por qué, tras un salto masivo de semejante magnitud en Ceuta, no solicitó desde el primer momento a las unidades especializadas de Extranjería e Información un informe exhaustivo sobre lo sucedido». Interior, recuerda el sindicato, ha tenido más de un mes para reconstruir lo ocurrido. Su conclusión es tan directa como difícil de rebatir: «No es razonable trasladar ahora el foco hacia los policías que cumplen un requerimiento judicial cuando la responsabilidad de recabar información, coordinar los servicios y tomar decisiones corresponde a la dirección del Ministerio del Interior».

La respuesta de Interior, y su propia contradicción

El director general de la Policía, Francisco Pardo, trasladó a Marlaska que «no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución» de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, y explicó que su propia dirección no tuvo conocimiento previo del documento porque la jueza Tardón había ordenado a los investigadores no informar a sus superiores sobre su preparación ni su contenido. Es una explicación con un problema: el propio SUP recuerda que Marlaska, como juez instructor del caso Faisán en 2006, dictó exactamente esa misma orden —que la Policía no informara a sus jefes— que hoy critica cuando la aplica una colega suya en el caso Ceuta.

El SUP fue más allá y cuestionó directamente a Pardo por desacreditar en público el trabajo de una unidad especializada: «Resulta preocupante que el director general de la Policía desacredite públicamente el trabajo de una unidad especializada como el CENIF cuando el propio informe describe la actuación de gendarmes marroquíes dando indicaciones y guiando sobre el terreno durante la entrada masiva en Ceuta». El sindicato considera «absolutamente inaceptable» que el ministro dedique ahora sus esfuerzos a buscar «cabezas de turco» en lugar de explicar «por qué esas informaciones no fueron adecuadamente atendidas y qué decisiones se adoptaron desde el ámbito político».

Lo que dice la Fiscalía

El caso no se sostiene solo en el relato sindical. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha respaldado que sea la jueza Tardón quien instruya el «caso Ceuta» y, según ha trascendido, comparte la valoración de que la «dirección estratégica» de la entrada masiva se situó en territorio marroquí. Es una posición que la personación de la Ciudad Autónoma de Ceuta como acusación en la causa —que, según ha informado El Español, frustró intentos del Gobierno de frenar la investigación de Tardón— refuerza todavía más.

Informe del CENIF (Policía) Informe de la Guardia Civil Extensión 55 páginas 3 páginas Material gráfico 32 fotografías de agentes marroquíes Sin material gráfico destacado Conclusión principal «Guiado activo», «diseño estratégico», «planificación previa» Centrado en si hubo alertas previas no atendidas

Por qué esto importa más que un conflicto sindical

Jupol lo resume con una frase que debería bastar para zanjar el debate: «Si existían informes, alertas o documentos que advertían de un riesgo para Ceuta, la pregunta no debe ser quién los elaboró, sino por qué no se actuó ante ellos». Cuando un ministerio dedica más energía a indagar sobre quién firmó un documento incómodo que a explicar por qué no actuó ante sus advertencias, el problema ha dejado de ser policial. Los propios sindicatos, que no comparten entre sí ni la misma línea sindical, coinciden en el mismo diagnóstico y en la misma advertencia final: ningún agente puede convertirse en «chivo expiatorio» para tapar responsabilidades que, dicho por ellos mismos, corresponden «al ámbito político».

La crisis de Ceuta ha trascendido del ámbito fronterizo y se ha convertido en un auténtico conflicto político de gran envergadura. Los sindicatos policiales están alzando la voz al informar de “acoso y persecución” a los agentes que redactaron los informes sobre lo sucedido en la ciudad autónoma.

En el epicentro de esta tormenta se encuentra el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, la unidad responsable del informe enviado a la Audiencia Nacional sobre la entrada de miles de personas en Ceuta a finales de julio. Este documento detalla no solo la planificación previa, sino también el guiado activo de la multitud y la participación esencial de las fuerzas marroquíes en esta avalancha. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez se aferra a la afirmación de que no hay pruebas sólidas que incriminen a Rabat, defendiendo a su vez que la relación con Marruecos es “excepcional”.

Qué dicen los policías y qué responde Interior

El sindicato JUPOL ha denunciado que el Ministerio del Interior ha emprendido “indagaciones” internas sobre los agentes de Extranjería y Fronteras que participaron en la evaluación de documentos y alertas antes del estallido de la crisis, lo que se interpreta como un posible acto de represalia por haber presentado su trabajo ante la jueza María Tardón en el marco de sus funciones. Esta acusación es sumamente grave, ya que se habla de un ambiente de intimidación hacia los agentes que, en teoría, actuaron conforme a lo que la ley les exige.

Según la información que ha circulado recientemente, estas actuaciones incluirían:

Solicitudes de datos personales y profesionales de los agentes del CENIF que participaron en el informe

que participaron en el informe Verificaciones sobre la manera en que se elaboró el documento, quién lo envió y en qué términos fue comunicado a la Audiencia Nacional

Un clima percibido por los sindicatos como un intento de “señalar” a los funcionarios que cuestionan el relato oficial sobre Marruecos

El Ministerio del Interior rechaza que se esté llevando a cabo algún tipo de persecución y sostiene que únicamente busca esclarecer un episodio particularmente sensible: el salto masivo a Ceuta y su gestión política. El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha informado al ministro Fernando Grande-Marlaska que “no existe informe policial alguno” que vincule a las fuerzas de seguridad marroquíes con la planificación o ejecución de los incidentes ocurridos los días 30 y 31 de julio. En otras palabras, se reconoce la existencia del documento, pero se minimiza su relevancia política.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo insiste en que el informe del CENIF es simplemente una “descripción de hechos”, sin ser una acusación directa hacia el Gobierno marroquí. Esta interpretación contrasta con la que ofrecen diversos medios, que destacan los pasajes referidos a planificación, guiado activo y la escasa presencia policial al otro lado de la frontera.

El choque de relatos sobre Ceuta y Marruecos

La disputa ha evolucionado de ser un mero asunto técnico a convertirse en un enfrentamiento de narrativas.

Por un lado, el informe policial:

Menciona “planificación previa” y “dirección estratégica y operacional” en la entrada de casi 80.000 personas en Ceuta

y en la entrada de casi 80.000 personas en Ceuta Excluye la posibilidad de que las mafias habituales tengan la capacidad de organizar una operación de tal magnitud

Detalla un “guiado activo de la masa hacia los puntos de acceso” por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, con una escasa presencia de agentes de Rabat en la zona

Por su parte, el Gobierno:

Reitera que no hay pruebas sólidas de que Marruecos hubiera planeado la avalancha

Defiende que no se ha ocultado información ni a la opinión pública ni a la Justicia

Persiste en la cooperación con Rabat en materia de migración, inteligencia y control fronterizo

El resultado es una situación volátil: Sánchez, la Policía y Marruecos. Si el informe del CENIF sugiere de manera sutil que se llevó a cabo una operación estatal desde el país vecino para desestabilizar el control fronterizo español, el Ejecutivo se enfrenta a la necesidad de escoger entre su confianza estratégica en Rabat y la credibilidad de sus cuerpos de seguridad. Este dilema hace que la política exterior se entrelazue de manera problemática con la política interna.

No resulta sorprendente que el caso haya llegado a las manos del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y que la jueza Tardón haya impuesto restricciones a la difusión del informe tras su filtración. Es comprensible que a nadie le agrade que las discrepancias entre el Gobierno y la Policía se ventilen en los medios de comunicación, mucho menos cuando esto implica a un socio crucial en el Estrecho.

Impacto en la política española y en las fuerzas de seguridad

Las denuncias de “acoso y persecución” podrían tener múltiples repercusiones en el ámbito político:

Tensión Gobierno–Policía: El descontento sindical puede traducirse en más movilizaciones y en un clima de desconfianza hacia Interior, especialmente en un momento donde es esencial máxima coordinación para enfrentar la crisis de Ceuta y potenciales nuevos episodios migratorios.

Munición para la oposición: Los partidos críticos con la política de Sánchez hacia Marruecos encuentran en este asunto una oportunidad: un informe policial que señala a fuerzas marroquíes, un Gobierno que minimiza su importancia y unos agentes que se sienten investigados por cumplir con su deber.

Debate sobre transparencia: La filtración del informe y las distintas versiones sobre su contenido alimentan la percepción de que falta claridad en la gestión de asuntos sensibles relacionados con la seguridad nacional. La sospecha de que se busca “controlar” la narrativa tiene un peso significativo sobre Moncloa.

Dentro de las propias fuerzas de seguridad, este caso afecta a aspectos delicados. Los agentes del CENIF operan en un ambiente de considerable presión, manejando información que impacta en fronteras, inteligencia y equilibrismos diplomáticos. Si sienten que pueden ser objeto de investigaciones por sus conclusiones, especialmente cuando estas no alinean con la línea política, la autonomía técnica de estas unidades se encuentra en entredicho. Y eso, en términos de cultura institucional, resulta mucho más grave que un simple conflicto sindical.

No contribuye a la situación que, al mismo tiempo, Interior haya aprobado incentivos económicos para los agentes desplegados en Ceuta, lo que algunos ven como un intento de compensar el desgaste mientras se define qué relato predomina. La mezcla de primas, informes sensibles y acusaciones de represalias no es precisamente la base de una relación armoniosa entre el Gobierno y los cuerpos policiales.

Un episodio fronterizo que ya es un caso de estudio político

Más allá de los discursos grandilocuentes, la crisis de Ceuta y sus informes asociados han dejado varias particularidades que los analistas revisarán durante años:

El documento del CENIF cuenta con unas 55 páginas y un abundantísimo material gráfico sobre el papel desempeñado por fuerzas marroquíes, mientras que la memoria de la Guardia Civil apenas ocupa tres páginas, lo que evidencia enfoques muy diferentes dentro del propio Estado.

cuenta con unas 55 páginas y un abundantísimo material gráfico sobre el papel desempeñado por fuerzas marroquíes, mientras que la memoria de la apenas ocupa tres páginas, lo que evidencia enfoques muy diferentes dentro del propio Estado. Un número considerable de quienes cruzaron a Ceuta esos días regresó a Marruecos en pocas horas, un dato que refuerza la percepción de que se trató de una operación guiada más que de una huida desesperada.

en pocas horas, un dato que refuerza la percepción de que se trató de una operación guiada más que de una huida desesperada. La narrativa oficial llegó a mencionar la influencia de “bulos” externos, mientras que la Policía documentaba la participación de gendarmes marroquíes y descartaba la capacidad de las mafias tradicionales para realizar una acción de tal magnitud.

El hecho de que todo esto haya culminado en acusaciones de “acoso y persecución” hacia los agentes que dejaron constancia de lo acontecido tiene su propia ironía: en un caso que inicialmente surgió como una crisis migratoria, el verdadero movimiento masivo parece ser ahora el de las narrativas políticas tratando de atravesar la frontera de la realidad.