El PP catalán exhibe músculo en Cubelles y arranca el curso político arropado por una creciente NNGG

El Partido Popular de Cataluña ha querido dejar claro que vuelve al curso político con las pilas cargadas. Cubelles se ha convertido en el escenario elegido por los populares para protagonizar un arranque de temporada marcado por la movilización, la presencia territorial y una importante afluencia de militantes y simpatizantes.

El acto, que ha abarrotado el municipio, ha contado con la presencia del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y del presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, que han encabezado una jornada concebida como una demostración de fuerza de la estructura popular en Cataluña.

La fotografía política del encuentro ha tenido además un protagonista especialmente relevante: Nuevas Generaciones de Cataluña, la organización juvenil del partido, liderada por Jimena Vallejos. La presencia de las juventudes populares ha servido para escenificar el creciente peso que esta organización está adquiriendo dentro del PPC y la apuesta de la formación por reforzar su implantación entre las nuevas generaciones.

La movilización de NNGG se ha convertido en una de las imágenes destacadas del acto. Jóvenes populares procedentes de diferentes puntos de Cataluña han acompañado al partido en este inicio de curso, proyectando una imagen de organización activa y con voluntad de ganar presencia en las calles y en el debate político.

Un PP que quiere pisar el acelerador

El encuentro de Cubelles se produce en un momento en el que el PP catalán busca consolidar su crecimiento y reforzar su estructura territorial. Con Alejandro Fernández al frente, los populares afrontan una nueva etapa en la que pretenden convertir su organización en una alternativa cada vez más visible dentro de la política catalana.

La dirección del partido quiere aprovechar el nuevo curso político para intensificar su actividad, aumentar su presencia en los municipios y mantener una agenda política pegada a las preocupaciones de los ciudadanos.

En ese escenario, la participación de las juventudes no es un elemento menor. NNGG se ha convertido en una de las estructuras que más actividad está desplegando dentro del partido, con una estrategia centrada en aumentar su implantación territorial y movilizar a jóvenes simpatizantes y militantes.

La organización está liderada desde febrero por Jimena Vallejos, que tomó el relevo al frente de NNGG Cataluña con el compromiso de reforzar una estructura juvenil que el PP considera estratégica para su futuro político.

Alejandro Fernández, Manu Reyes y Jimena Vallejos, una fotografía de partido

La presencia conjunta de Fernández, Reyes y Vallejos ha dejado una fotografía que resume buena parte de la estrategia del PP catalán: dirección autonómica, estructura provincial y organización juvenil trabajando bajo un mismo paraguas.

Cubelles ha servido así para mucho más que inaugurar simbólicamente el curso político. El PP ha utilizado el encuentro para exhibir una organización movilizada y transmitir la sensación de que encara los próximos meses dispuesto a disputar espacio político en Cataluña.

Con un acto abarrotado y una presencia destacada de sus juventudes, los populares han querido lanzar un mensaje inequívoco: el PP catalán quiere volver a la calle, reforzar su estructura y afrontar el nuevo curso político desde la movilización.

La imagen de Cubelles supone, en definitiva, el primer gran aviso de una temporada política que se presenta intensa y en la que el PPC pretende ganar protagonismo.