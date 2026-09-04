El PSPV bajo la lupa del caso Azud: el auto identifica pagos por casi 500.000 euros vinculados a su campaña de 2007

El auto del caso Azud dibuja una de las conexiones más comprometedoras para el PSPV-PSOE: la que vincula los intereses urbanísticos del empresario Jaime Febrer con las gestiones para desbloquear el suministro de agua del PAI El Espartal, en Xixona, y con una presunta contraprestación destinada a financiar gastos electorales del PSOE en 2007.

La resolución judicial sitúa en el centro de esta operación al abogado José Luis Vera, presentado por la instructora como una persona con influencia y relaciones en el entorno socialista que habría actuado como intermediario entre Febrer y distintas instancias políticas e institucionales.

El objetivo empresarial era claro: resolver el problema hídrico que amenazaba el desarrollo de El Espartal. Para ello, Vera habría contactado con Joan Navarro, entonces director de Relaciones Institucionales de Acuamed. Según el auto, ambos mantuvieron reuniones y comunicaciones sobre el acuerdo de intenciones entre Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona destinado a articular una solución que evitara que el proyecto quedara paralizado.

El supuesto ‘peaje’ del PSOE

Es en este punto donde la investigación introduce la dimensión política. Según el auto, Febrer habría entendido que para conseguir resultados favorables a sus intereses existía un “peaje” que debía pagar. La resolución sitúa en ese contexto las reuniones y contactos mantenidos entre el empresario, Vera y personas vinculadas al PSOE.

La tesis investigadora que recoge el auto es especialmente relevante: el beneficio obtenido por el entramado empresarial mediante la solución del problema del agua habría quedado conectado con una contraprestación política y económica.

Y esa contraprestación, según la resolución, no habría consistido necesariamente en entregar dinero directamente a las cuentas del PSOE.

La mecánica descrita sería bastante más sofisticada: empresas del entramado asumían facturas de compañías que prestaban servicios electorales para el PSOE, separando así formalmente el origen del dinero de su destino final.

484.480 euros en cinco empresas relacionadas con la campaña

El auto identifica 484.480,46 euros pagados por Gigante Edificaciones y Obras a cinco empresas relacionadas con trabajos publicitarios o electorales durante la campaña de 2007.

La cantidad se distribuye de la siguiente manera:

Metrofilms: 141.923,68 euros.

Industria Gráfica Valenciana (Ingraval): 120.004 euros.

KEY: 102.080 euros.

Publipress: 87.105,70 euros.

Cronosport: 33.367,08 euros.

La resolución considera que estos pagos forman parte de la estructura mediante la que se habría inyectado dinero en la campaña electoral socialista.

No se trata, por tanto, de una transferencia única de casi medio millón de euros a una cuenta del PSOE. El circuito investigado sería Gigante Edificaciones y Obras → empresas proveedoras → trabajos y materiales electorales → campaña socialista.

Es precisamente esta intermediación la que da relevancia a la acusación de una posible financiación política indirecta.

Facturas de campaña, programas electorales y hasta globos

Entre los elementos recogidos por la investigación aparecen algunos ejemplos especialmente significativos.

Uno de ellos afecta a Cronosport, que recibió 33.367,08 euros de Gigante. Según el auto, ese pago correspondía en realidad a un pedido realizado para la campaña electoral de Carmen Alborch, candidata socialista en 2007. El encargo incluía decenas de miles de chapas y globos, además de camisetas, llaveros, caramelos y otros materiales promocionales.

También aparece Industria Gráfica Valenciana, que recibió 120.004 euros mediante cuatro facturas. La empresa estaba encargada de la edición del programa autonómico de las elecciones de 2007. Sin embargo, según la documentación recogida en el auto, el PSOE habría declarado como gasto electoral correspondiente a esa empresa únicamente 19.000,18 euros.

La diferencia es uno de los elementos que utiliza la investigación para sostener la existencia de gastos electorales abonados por terceros.

Publipress, por su parte, recibió 87.105,70 euros por trabajos relacionados con folletos y vallas de campaña.

El episodio más llamativo: pagar publicidad de Unión Valenciana para perjudicar al PP

La investigación va incluso más allá de los gastos electorales del propio PSOE.

El auto recoge pagos a KEY vinculados al buzoneo de Unión Valenciana. Según la resolución, el encargo habría sido realizado por Francisco Martínez Rico, entonces tesorero del PSOE, quien habría indicado que las facturas se emitieran a nombre de Gigante Edificaciones y Obras.

La hipótesis investigadora es que esta operación buscaba favorecer electoralmente a Unión Valenciana con el objetivo de restar votos al PP en las elecciones de 2007.

De confirmarse judicialmente esa interpretación, la operación mostraría una utilización particularmente singular de recursos ajenos: no solo para financiar gastos del propio partido, sino también para intervenir indirectamente en el reparto del voto frente a su principal adversario.

Vera, el hombre que conecta las dos partes de la trama

El papel de José Luis Vera resulta fundamental para entender el esquema que describe el auto.

Por un lado, aparece vinculado a Febrer y al Grupo Axis y a sus intereses en El Espartal. Por otro, mantiene los contactos que llevan hasta Acuamed y Joan Navarro para tratar de solucionar el problema del agua.

La resolución atribuye además a Vera la percepción de 940.000 y 500.000 euros, un total de 1,44 millones de euros, mediante contratos que la instructora considera una cobertura para supuestas comisiones ilícitas.

El auto señala que Vera no trabajaba para las Administraciones implicadas ni estaba contratado por Axis para realizar esas funciones, y plantea que los pagos responderían a su capacidad de influencia y a las gestiones realizadas para obtener voluntades favorables a los intereses empresariales.

Acuamed, la pieza institucional

Joan Navarro aparece en otra posición dentro de la reconstrucción judicial.

La resolución lo identifica como director de Relaciones Institucionales de Acuamed y recoge su relación directa con Vera en torno al acuerdo entre la empresa pública y el Ayuntamiento de Xixona. La instructora sostiene que Navarro habría accedido a las pretensiones de Axis y planteado cómo articular una solución para evitar que El Espartal quedara paralizado.

El auto, sin embargo, no atribuye a Navarro personalmente la recepción de los 484.480 euros destinados a empresas relacionadas con la campaña. Su papel, en los pasajes analizados, se sitúa en la vertiente institucional de la operación.

La conexión que plantea la investigación es otra: Febrer necesitaba el agua; Vera actuaba como intermediario; Navarro intervenía desde Acuamed; el proyecto podía desbloquearse y, paralelamente, aparecía una contraprestación económica vinculada a gastos electorales del PSOE.

Una presunta financiación que no pasaba por la cuenta del partido

La importancia política de la investigación está precisamente en este mecanismo.

El auto no describe simplemente un empresario entregando dinero al PSOE. Lo que plantea es una estructura en la que los pagos podían hacerse pasar por operaciones comerciales ordinarias mientras acababan sufragando servicios utilizados en una campaña electoral.

La UCO, según recoge la documentación, llega a hablar de una operación de alrededor de dos millones de euros en torno a El Espartal, con 563.500 euros atribuidos a Vera y 615.823 euros destinados al PSPV-PSOE mediante pagos a empresas que prestaban servicios relacionados con campañas.

La fotografía que deja el auto es, por tanto, la de una presunta trama en la que los intereses empresariales, las gestiones políticas y administrativas y la financiación de actividades electorales aparecen entrelazados.

Todo ello deberá ser concretado y, en su caso, acreditado en las siguientes fases del procedimiento. Pero la resolución judicial considera que existen indicios suficientes para continuar la causa por los trámites del Procedimiento Abreviado, manteniendo como investigadas a numerosas personas, entre ellas Rafael Rubio, José Luis Vera y Joan Navarro.

La conclusión política que deja el auto resulta difícil de esquivar: la investigación no presenta la campaña socialista de 2007 como un elemento ajeno a la trama urbanística, sino como una de las posibles contraprestaciones que habrían acompañado a la operación.