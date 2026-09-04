VOX sólo necesita a 56 diputados del PP para emplumar a Sánchez por traición, pero Feijóo no está por la labor

La traición de Pedro Sánchez en Ceuta y al artículo 102 de la Constitución.

Ya hemos paseado. Hemos llevado banderas, llenado plazas y escuchado discursos. Hemos dicho, una vez más, que Ceuta es España. Feijóo ha acusado al Gobierno; Abascal ha hablado de traición. Y los españoles han demostrado, sobradamente, que pueden caminar varios kilómetros sin necesidad de asistencia sanitaria. Magnífico. Ahora viene la parte difícil: hacer política.

Porque si el PP y Vox creen de verdad que lo ocurrido en Ceuta reviste una gravedad extraordinaria —que el Gobierno ocultó datos, que hubo una actuación intolerable de Marruecos, que Sánchez ha subordinado los intereses españoles a los del reino alauí—, llega el momento de dejar la retórica y usar las herramientas que ofrece el Estado de Derecho. Una de ellas lleva escrito un número: 102

Artículo 102 de la Constitución Española. Y hay otro número todavía más interesante: 88

Ochenta y ocho diputados. Ésa es la cifra. No 88 manifestantes. No 88 banderas. No 88 discursos. Ochenta y ocho firmas al pie de un escrito.

Lo dice la Constitución

El artículo 102.2 establece que, para acusar al presidente del Gobierno o a alguno de sus ministros por

traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa solo puede plantearla una cuarta parte de los miembros del Congreso, y necesita después la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.

El Congreso tiene 350 diputados. La cuarta parte son 87,5. Como todavía no hemos conseguido partir a un diputado por la mitad y obtener medio parlamentario operativo, hacen falta 88. Y aquí conviene hacer una precisión, porque hasta los buenos argumentos empeoran cuando las cuentas fallan: Vox cuenta hoy con 32 escaños en el Congreso. Si los 32 firmaran la iniciativa, necesitarían 56 diputados más, no 55. El PP tiene, y de sobra, los que le faltan a Vox. No estamos, por tanto, ante una imposibilidad matemática. Estamos ante una decisión política.

Qué ocurre si aparecen los 88

El artículo 169 del Reglamento del Congreso desarrolla el procedimiento. La iniciativa debe formularse por escrito y llevar la firma de, al menos, esa cuarta parte de la Cámara. Presentada la solicitud, la Presidencia convoca una sesión secreta del Pleno para debatirla; el presidente del Gobierno puede intervenir en el debate, y la votación final también es secreta, mediante papeletas. Si la iniciativa logra después la mayoría absoluta —176 diputados—, la Presidencia de la Cámara la traslada al Tribunal Supremo.

Conviene explicar esto despacio, porque se presta a la exageración en los dos sentidos: 88 no son 176. Los 88 no condenan a Sánchez. Los 88 no demuestran que haya cometido traición. Los 88 no convierten una acusación política en una responsabilidad penal. Los 88 hacen otra cosa, y no es poco: ponen en marcha el mecanismo constitucional y obligan a que se discuta. Sacan la acusación de la tertulia y la meten en el Congreso, con nombres, apellidos y una votación secreta que cada diputado tendrá que mirar de frente.

Que se retrate el Congreso

Ésa es, precisamente, la razón por la que sorprende tanta resistencia a activarlo. Si el PP y Vox llevan semanas usando palabras como «traición», «abandono», «complicidad», «invasión» o «sumisión a Marruecos», lo consecuente es actuar como si de verdad creyeran lo que dicen. No dentro de cuatro años. No después de las próximas elecciones. No cuando Feijóo llegue a Moncloa:

ahora, con los 350 diputados que hay sentados hoy en el hemiciclo.

Feijóo, sin embargo, no está por la labor

Y la respuesta, en las últimas horas, ha sido tan clara como decepcionante para quien esperaba coherencia. Preguntado por la propuesta de Abascal, el propio Partido Popular la ha descartado sin matices: son, según fuentes de la dirección

«fuegos de artificio, cuando deberíamos estar ocupándonos de cosas más grandes e importantes».

Feijóo, por su parte, ha preferido desviar el foco hacia el «bochorno» internacional de España y su reputación ante los aliados, sin comprometerse en ningún momento a poner sobre la mesa los 56 diputados que le faltan a Vox para llegar a los 88. Se puede compartir o no la estrategia del PP —hay, sin duda, razones tácticas y hasta jurídicas para dudar del recorrido de una acusación por traición que, en última instancia, decidiría el Tribunal Supremo—, pero lo que ya no se sostiene es seguir usando la palabra «traición» en cada intervención pública y, acto seguido, calificar de «fuegos de artificio» el único instrumento constitucional que permitiría llevarla, de verdad, ante un tribunal. O se cree lo que se dice, o no se dice lo que no se está dispuesto a sostener con una firma. De momento, Feijóo ha elegido la segunda opción.

La situación en Ceuta ha dejado de ser un episodio más de la fricción con Marruecos para transformarse en una cuestión de Estado que embarra directamente al Ejecutivo Sánchez.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio evidencian un entramado organizado, con posibles delitos graves que están relacionados no solo con la inmigración irregular, sino también con el propio orden constitucional.

Este movimiento político coincide ahora con un informe de la Fiscalía que reconoce la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la denominada “invasión de Ceuta”, abriendo la puerta a una investigación penal de considerable envergadura.

Qué ha dicho exactamente la Fiscalía sobre Ceuta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha enviado un informe a la jueza María Tardón, en el que argumenta que este tribunal debe ser el encargado de investigar la masiva entrada de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. El Ministerio Público enfatiza que:

La principal cuestión investigada es la entrada irregular y masiva de personas en territorio español.

Se considera que es un fenómeno “complejo y organizado”, que requiere la especialización de la Audiencia Nacional en delitos transnacionales y estructuras delictivas.

Una parte significativa de la planificación, coordinación logística y posible dirección estratégica se habría llevado a cabo en el territorio marroquí, mientras que la ejecución y las consecuencias más notables tuvieron lugar en España.

Sobre los delitos que podrían ser imputados, la Fiscalía menciona:

Favorecimiento de la inmigración irregular , por facilitar o permitir la entrada masiva.

, por facilitar o permitir la entrada masiva. Organización o grupo criminal , si se confirma que existe una estructura coordinada detrás de estos acontecimientos.

, si se confirma que existe una estructura coordinada detrás de estos acontecimientos. Homicidio y lesiones por imprudencia grave , relacionados con los fallecidos y heridos durante el asalto.

, relacionados con los fallecidos y heridos durante el asalto. Además, se deja abierta la posibilidad de que surjan delitos que puedan afectar “la paz o la independencia del Estado” y a “altas instituciones”, dependiendo de cómo avance la investigación.

Este último apunte ha encendido todas las alarmas políticas. Si el caso avanza hacia el ámbito de los delitos contra la integridad territorial o la independencia del Estado, el foco no solo recae sobre la actuación de Marruecos o de redes criminales, sino también sobre las acciones del propio Gobierno.

El engranaje legal: de la Audiencia Nacional al artículo 102

Mientras la jueza Tardón espera los informes finales de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales para decidir si asume formalmente la causa, el Ministerio Fiscal ha clasificado este asunto como “singular y trascendental”, elevando su tratamiento dentro de la institución. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha tomado las riendas de las diligencias y debe mantener informado a la Fiscalía General del Estado, dirigida por Teresa Peramato.

En este contexto, la ofensiva de Vox se estructura en torno al artículo 102 de la Constitución, que regula la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y los ministros por delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. Este procedimiento, diseñado de manera rigurosa en cuanto a garantías, exige:

La iniciativa de al menos 88 diputados (una cuarta parte del Congreso) para plantear la acusación.

(una cuarta parte del Congreso) para plantear la acusación. Una votación posterior por mayoría absoluta , es decir, 176 diputados, que tras un debate funciona de facto como un juicio político al presidente.

, es decir, 176 diputados, que tras un debate funciona de facto como un juicio político al presidente. Si se logra avanzar, la competencia pasa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sin que exista posibilidad de indulto para estos delitos.

Vox cuenta con 33 diputados y debe contar con el apoyo del PP y otros grupos para alcanzar esos 88 firmantes y, posteriormente, la mayoría absoluta. Por ahora, el PP ha optado por un discurso contundente —»la va a pagar ante la Justicia», advirtió Alberto Núñez Feijóo en el Congreso— aunque sin comprometerse con la aplicación del artículo 102. En resumen, se ha iniciado una partida de ajedrez donde cada movimiento traerá consigo consecuencias tanto institucionales como electorales.

Claves políticas en juego

La derecha parlamentaria traslada la contienda por la gestión de Ceuta al ámbito penal, con la intención de desgastar al Gobierno y establecer el marco de “traición” y “violación de la soberanía”.

El Ejecutivo, a su vez, se protege controlando la Fiscalía General y apelando a que no se trata de una cesión deliberada de soberanía, sino de una crisis migratoria compleja.

La Audiencia Nacional se convierte en un árbitro involuntario en un conflicto que entrelaza temas de fronteras, seguridad nacional y luchas partidistas.

Posibles consecuencias institucionales y electorales

Si la investigación de la Audiencia Nacional confirma que la invasión de Ceuta fue planificada en Marruecos y que hubo alertas previas a las autoridades españolas, el debate trascenderá lo diplomático o policial. Surgirá la pregunta molesta: ¿qué supo el Gobierno y qué acciones tomó —o no tomó— para prevenir el colapso de la frontera?.

A partir de este punto, las posibles consecuencias se despliegan en diversos niveles:

En el plano penal – Procesos por delitos de inmigración ilegal, organización criminal y, en su caso, delitos contra la integridad territorial del Estado. – Posible extensión de las responsabilidades hacia cargos políticos si se demuestra una grave o deliberada falta en la protección de la frontera.

En el plano parlamentario – Debates sobre la posible activación del artículo 102, con votaciones que operarían como una moción de censura reforzada, pero que podrían tener implicaciones penales. – Reconfiguración de alianzas: el PP deberá decidir si se alinea con la postura de “traición” que defiende Vox o si prefiere desgastar a Sánchez a través de la crítica política habitual.

En el plano electoral – La crisis de Ceuta podría fortalecer el mensaje de firmeza fronteriza de Vox y, en menor medida, del PP, especialmente en regiones como Ceuta, Melilla y Andalucía. – El Gobierno intentará enmarcar la investigación como un ejemplo de transparencia institucional, evitando que se perciba como un sumario contra La Moncloa.

En este complejo tablero, la cuestión de confianza, la posibilidad de un adelanto electoral o incluso la dimisión del presidente han comenzado a surgir en el debate público, aunque por ahora se discuten más en columnas y tertulias que en decisiones concretas.

Algunas curiosidades sobre esta crisis política

El término “invasión de Ceuta” no se origina en los sumarios, sino en el ámbito político: Vox lo utilizó para describir la entrada de más de 70.000 e incluso 100.000 personas, cifras que han sido infladas según el día.

e incluso personas, cifras que han sido infladas según el día. El artículo 102 ha sido mencionado frecuentemente en debates jurídicos, pero rara vez había estado tan cerca de convertirse en una herramienta práctica; su diseño casi disuasorio buscaba precisamente evitar que cada crisis se convirtiera en un caso de traición.

Si la propuesta de Vox prospera, se convocaría un pleno secreto y votación en urna, un formato que parece más propio de una novela política que de la rutina parlamentaria.

La crisis ha reavivado viejos debates sobre Ceuta y Melilla como territorios estratégicos, recordando que en la política española, esas plazas del norte de África son más que un simple apunte en los manuales de geografía.

En esta ocasión, la frontera es de hormigón y alambres, pero también de mayorías cualificadas, informes fiscales y acusaciones que pueden transformar una crisis migratoria en la prueba de estrés más dura para el sistema institucional español.