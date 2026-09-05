Orriols ficha a una ex de Unió para conquistar Lleida: Meritxell Feliu será la candidata de Aliança Catalana a la Paeria

Aliança Catalana continúa preparando su desembarco en las principales ciudades catalanas de cara a las elecciones municipales de 2027. El partido liderado por Sílvia Orriols ha puesto ahora el foco en Lleida y lo hace con una incorporación que llama especialmente la atención por su trayectoria política: Meritxell Feliu, abogada, funcionaria de la Generalitat y antigua militante de Unió Democràtica de Catalunya y Demòcrates, será la candidata de la formación a la alcaldía de la capital del Segrià.

La presentación de Feliu se celebró este miércoles en la Llotja de Lleida ante unas 800 personas, según las cifras facilitadas por la propia formación. Con este movimiento, Aliança Catalana completa uno de sus principales objetivos de cara a las próximas municipales: disponer de una candidatura propia para competir por la Paeria y tratar de convertir el crecimiento experimentado por el partido en las elecciones autonómicas en presencia institucional en las grandes ciudades.

La elección de Feliu no es casual. Su perfil se aleja de la imagen de una candidata recién llegada a la política. Licenciada en Derecho y abogada, acumula más de 25 años como funcionaria de la Generalitat y cuenta con una trayectoria previa dentro del espacio político catalanista. Antes de incorporarse a Aliança Catalana militó en Unió Democràtica de Catalunya y posteriormente en Demòcrates. Además, ya concurrió a unas elecciones municipales en Lleida en 2011 formando parte de la candidatura de Convergència i Unió.

Ahora regresa a la primera línea política con un proyecto completamente diferente al que representó entonces.

De Unió y CiU a Aliança Catalana

El recorrido político de Feliu permite observar cómo determinados sectores procedentes del antiguo catalanismo tradicional están encontrando nuevos espacios políticos en una Cataluña cada vez más fragmentada.

Feliu formó parte de Unió Democràtica de Catalunya, la histórica formación democristiana asociada durante décadas a Josep Antoni Duran i Lleida. Posteriormente militó en Demòcrates, partido surgido de la ruptura de una parte de Unió durante el proceso independentista.

Su evolución política la ha llevado ahora hasta Aliança Catalana, una formación liderada por Sílvia Orriols que ha conseguido hacerse un hueco en el Parlamento de Cataluña y que pretende ahora trasladar ese crecimiento al ámbito municipal.

Según medios locales, durante su etapa en Unió, Feliu llegó a presidir Unió de Dones en la demarcación y se posicionó en contra de la dirección de Duran i Lleida en el contexto de las fuertes divisiones internas que atravesaron el partido durante el proceso independentista.

Su incorporación a Aliança Catalana supone, por tanto, otro paso en una trayectoria política marcada por diferentes etapas del catalanismo.

El salto de Aliança Catalana a las grandes ciudades

La candidatura de Feliu debe interpretarse también dentro de la estrategia de crecimiento de Aliança Catalana.

El partido de Orriols consiguió entrar en el Parlament y desde entonces ha intensificado su implantación territorial. El siguiente gran objetivo son los ayuntamientos.

Y Lleida es una plaza especialmente relevante.

La capital del Segrià constituye uno de los principales núcleos urbanos de Cataluña fuera del área metropolitana de Barcelona y cuenta con un importante peso económico, administrativo y político en el conjunto de la provincia.

Disponer de una candidata con experiencia política y conocimiento de la Administración supone para Aliança Catalana un intento de competir en un terreno donde tradicionalmente han tenido protagonismo formaciones como el PSC, Junts, ERC, PP o Comuns.

La formación de Orriols quiere demostrar que su crecimiento no se limita a municipios concretos o a determinadas zonas de Cataluña, sino que puede convertirse en una alternativa también en las grandes capitales.

Feliu reclama «un cambio profundo» para Lleida

Durante su presentación como candidata, Feliu defendió la necesidad de introducir un «cambio profundo» en la forma de gestionar la capital leridana.

Su discurso estuvo centrado especialmente en la Administración municipal y en la necesidad de hacerla, a su juicio, más eficiente y cercana al ciudadano.

La candidata apuesta por una Administración «más ligera, eficiente y próxima a la ciudadanía», además de defender que Lleida debe recuperar ambición y convertirse en una ciudad de referencia dentro de Cataluña.

El mensaje pretende situar la candidatura más allá de las cuestiones estrictamente identitarias que suelen asociarse al discurso de Aliança Catalana.

La estrategia pasa por combinar las posiciones nacionales de la formación con un discurso centrado en problemas concretos de la ciudad: gestión municipal, servicios públicos, seguridad, economía, administración y capacidad de la Paeria para responder a las necesidades de los vecinos.

Una candidata con experiencia en la Generalitat

Otro de los elementos que Aliança Catalana puede utilizar para reforzar la candidatura es precisamente el perfil profesional de Feliu.

No se trata de una política sin experiencia administrativa.

La candidata es abogada y funcionaria de la Generalitat desde hace más de 25 años, una trayectoria que le ha permitido conocer desde dentro el funcionamiento de la Administración catalana.

Este aspecto puede convertirse en uno de los principales argumentos de su candidatura durante la campaña de 2027.

Frente a los discursos que presentan a Aliança Catalana como una formación exclusivamente centrada en la cuestión nacional, Feliu puede ofrecer un perfil más institucional y técnico, especialmente orientado a la gestión de una administración local.

Su pasado en Unió y Demòcrates también le permite presentarse como una figura procedente de una tradición política catalana anterior al actual escenario de bloques.

Una candidatura que mira a 2027

La elección de Feliu completa el desembarco de Aliança Catalana en la carrera electoral por la Paeria.

Las municipales de 2027 serán una prueba especialmente importante para el partido de Orriols.

Una cosa es conseguir representación en el Parlament y otra muy distinta obtener concejales en ciudades donde existe una estructura política consolidada desde hace décadas.

Las elecciones municipales obligarán a Aliança Catalana a demostrar que puede transformar su discurso nacional en propuestas concretas para barrios y municipios.

En Lleida, la candidatura de Feliu tendrá que enfrentarse a una política municipal en la que pesan cuestiones muy diferentes de las que dominan el debate del Parlament.

La seguridad, la limpieza, la vivienda, la movilidad, el estado de los barrios, los servicios municipales, la actividad económica y la gestión de los recursos públicos serán algunos de los asuntos que previsiblemente marcarán la campaña.

Orriols apuesta por una cara conocida en Lleida

La elección de una persona con trayectoria previa en la política catalana también revela una estrategia de Aliança Catalana para ampliar su base.

Feliu no es una desconocida para el mundo político leridano.

Su participación en la candidatura de CiU en las municipales de 2011 demuestra que ya había dado el paso a la política local. Quince años después, vuelve a presentarse ante los electores de la ciudad, pero bajo unas siglas completamente diferentes.

El contraste no ha pasado desapercibido.

De formar parte de una candidatura de Convergència i Unió ha pasado a encabezar la lista de una formación que pretende romper precisamente con buena parte del sistema político catalán tradicional.

Es, en definitiva, un viaje político que resume en buena medida la transformación experimentada por el espacio soberanista durante los últimos años.

Un partido que quiere dejar de ser una fuerza exclusivamente parlamentaria

El gran desafío de Orriols será ahora demostrar que Aliança Catalana puede consolidarse territorialmente.

La formación ya ha anunciado candidaturas en diferentes puntos de Cataluña y está construyendo una estructura municipal con vistas a 2027.

La apuesta por Lleida es especialmente significativa porque permite al partido competir en una de las capitales de provincia y medir su capacidad para penetrar en un electorado urbano y heterogéneo.

La presentación ante cientos de personas pretende, además, proyectar una imagen de fuerza y capacidad de movilización.

Según Aliança Catalana, alrededor de 800 personas acudieron al acto de presentación de Feliu en la Llotja.

Más allá de la cifra exacta, el mensaje político es evidente: Orriols quiere mostrar que su partido dispone de una estructura suficiente para afrontar unas elecciones municipales con candidaturas propias.

La batalla por la Paeria se calienta

La entrada de Aliança Catalana añade un nuevo elemento al tablero político de Lleida.

Los comicios de 2027 todavía quedan lejos, pero la carrera por la Paeria comienza a tomar forma y la aparición de nuevas candidaturas puede modificar el reparto de fuerzas.

La llegada de Feliu introduce además un perfil diferente al habitual dentro de Aliança Catalana.

Su experiencia como abogada y funcionaria, su pasado en Unió y Demòcrates y su anterior paso por una candidatura de CiU pueden permitir a la formación intentar atraer a votantes procedentes de sectores tradicionales del catalanismo que hoy no se sienten representados por los partidos clásicos.

Ese será uno de los grandes retos de la candidata.

De la política democristiana a Orriols

La historia política de Meritxell Feliu también refleja hasta qué punto ha cambiado el mapa político catalán.

Hace quince años concurría en una lista de CiU.

Después pasó por Unió y Demòcrates.

Ahora será la candidata de Aliança Catalana.

El cambio no es menor.

La antigua política catalana estaba organizada alrededor de grandes partidos como CiU, PSC, ERC, PP e ICV. La ruptura de ese sistema tras el proceso independentista abrió espacio a nuevas formaciones y modificó profundamente los equilibrios electorales.

Aliança Catalana pretende ocupar precisamente uno de esos nuevos espacios.

Y para hacerlo en Lleida ha elegido a una candidata que conoce tanto la Administración como la política local.

El reto: convertir el tirón de Orriols en votos municipales

La gran incógnita será ahora comprobar si el fenómeno político de Sílvia Orriols es capaz de trasladarse a las urnas municipales.

Las elecciones locales tienen una dinámica propia. El conocimiento de los candidatos, la estructura territorial, el trabajo de los concejales y la situación concreta de cada barrio pueden pesar incluso más que las grandes cuestiones nacionales.

Feliu tendrá que construir una candidatura reconocible, presentar un programa municipal y convencer a los electores de que Aliança Catalana puede gestionar la Paeria.

El partido ya ha puesto la primera piedra.

Meritxell Feliu será su rostro en Lleida.

La exmilitante de Unió y Demòcrates regresa así a la primera línea política con un nuevo proyecto y con un objetivo ambicioso: llevar a Aliança Catalana hasta el Ayuntamiento de Lleida y convertir la capital del Segrià en otra de las plazas donde el partido de Sílvia Orriols pueda medir su crecimiento.

Las municipales de 2027 empiezan a calentarse y, con este fichaje, Aliança Catalana deja claro que no piensa limitarse al Parlament.