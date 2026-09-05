Puigdemont se alinea con la tesis que compara Ceuta con Gaza y pide «descolonizar» las ciudades españolas

Carles Puigdemont vuelve a colocar a España en el punto de mira. El líder de Junts ha decidido entrar en la crisis de Ceuta, pero no para defender a los españoles que viven en la ciudad autónoma ni para respaldar la soberanía española. Su movimiento ha sido muy distinto: recomendar un artículo que compara Ceuta y Melilla con Gaza y plantea la necesidad de «descolonizar» ambas ciudades.

El expresidente de la Generalitat difundió el artículo a través de X y lo presentó como una lectura que, a su juicio, permite comprender mejor «las raíces del conflicto entre el Estado Español y el Reino de Marruecos». Pero Puigdemont fue todavía más lejos al pedir a sus seguidores que no se perdieran tampoco «la recomendación final».

El texto que ha compartido está firmado por Joseph Massad, profesor de la Universidad de Columbia, y publicado en Middle East Eye. En él se introduce una lectura abiertamente vinculada al concepto de colonialismo y se plantea que Ceuta y Melilla deberían afrontar un proceso de «descolonización», relacionando su situación con otros conflictos territoriales como Gaza y el Sáhara Occidental.

Una tesis que Puigdemont ha considerado lo suficientemente relevante como para trasladársela directamente a sus seguidores en plena crisis de Ceuta.

Y la polémica está servida.

Puigdemont vuelve a cuestionar el mapa de España

El dirigente de Junts lleva años haciendo de la ruptura con España el eje de su carrera política. Primero fue Cataluña. Ahora, su posicionamiento sobre Ceuta y Melilla abre un nuevo capítulo.

La cuestión no es menor. Mientras el Gobierno de España sostiene que Ceuta y Melilla son y seguirán siendo españolas, Puigdemont da difusión a un texto que plantea precisamente la tesis contraria: que ambas ciudades deben ser contempladas desde una perspectiva de «descolonización».

El momento elegido tampoco pasa desapercibido.

Ceuta se encuentra en el centro del debate político español después de la crisis migratoria que provocó la llegada masiva de personas a la ciudad durante los días 30 y 31 de julio. La situación ha terminado derivando en un conflicto de mayor alcance, con Marruecos reivindicando abiertamente la cuestión de la soberanía de las ciudades autónomas.

Es precisamente en este escenario cuando Puigdemont decide introducir en el debate la palabra «descolonización».

«Ceuta es ahora Gaza»

La comparación con Gaza constituye uno de los elementos más controvertidos del artículo difundido por el dirigente de Junts.

El texto sitúa la cuestión de Ceuta y Melilla dentro de un marco internacional en el que aparecen Gaza, el Sáhara Occidental y otros territorios objeto de conflictos de soberanía.

Puigdemont no ha publicado simplemente una noticia informativa sobre la crisis. Ha recomendado expresamente el análisis y ha destacado ante sus seguidores su valor para comprender el conflicto entre España y Marruecos.

La diferencia es importante.

Una cosa es hacerse eco de una información. Otra es presentar como una lectura de «gran valor» un artículo que sostiene que las dos ciudades españolas deben ser sometidas a un proceso de descolonización.

Y todo ello mientras la crisis de Ceuta ha reabierto precisamente el debate sobre la integridad territorial de España.

Marruecos pone sobre la mesa la soberanía

La intervención de Puigdemont llega además cuando la crisis ha adquirido una dimensión territorial que va mucho más allá de la inmigración.

Las reivindicaciones procedentes de Marruecos han comenzado a trasladar el foco hacia Ceuta y Melilla. Una situación que ha provocado preocupación en España y que ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a reafirmar públicamente la españolidad de ambas ciudades.

Sánchez lo dejó claro en el Congreso: Ceuta y Melilla son españolas y el Ejecutivo está dispuesto a defender su soberanía.

Pero mientras el presidente del Gobierno realiza esa afirmación, uno de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo socialista difunde una tesis que habla de «descolonizar» esos mismos territorios.

La imagen resulta difícil de ignorar.

Junts entra en el terreno de Ceuta

Hasta ahora, Junts había centrado buena parte de su discurso sobre la crisis ceutí en cuestiones relacionadas con las competencias migratorias y en la posición de Cataluña ante la llegada de inmigrantes.

Con Puigdemont, el debate cambia.

El líder de Junts introduce directamente la cuestión territorial y coloca a Ceuta y Melilla dentro del marco ideológico que históricamente ha utilizado el independentismo catalán: el de territorios que, según esta interpretación, deberían poder decidir libremente su futuro.

La comparación resulta especialmente llamativa porque Ceuta no es una colonia española. Es una ciudad autónoma española integrada en el territorio nacional y reconocida institucionalmente como tal.

Sin embargo, el artículo que Puigdemont recomienda construye su argumento precisamente alrededor de una interpretación colonial.

Una nueva munición para el debate sobre la soberanía

La polémica amenaza con convertirse en un nuevo frente político para Junts.

Puigdemont sigue siendo una figura central del independentismo catalán y uno de los políticos españoles que más abiertamente ha cuestionado la estructura territorial del Estado.

Su intervención en la crisis ceutí permite ahora a sus críticos señalar que su cuestionamiento de España no se limita a Cataluña.

La publicación llega, además, cuando la situación de Ceuta ha provocado una enorme movilización política y social en España. La ciudad reclama mayor protección y una respuesta contundente ante la crisis, mientras desde el Gobierno se insiste en la necesidad de mantener la cooperación con Marruecos sin renunciar a la defensa de la soberanía española.

El propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha reclamado públicamente que Marruecos respete a España y ha advertido de la gravedad de la situación.

En ese contexto, las palabras de Puigdemont adquieren una dimensión política todavía mayor.

La contradicción que deja a Sánchez en una posición incómoda

El episodio también vuelve a poner el foco sobre Pedro Sánchez.

El presidente necesita mantener una relación estable con Junts para sacar adelante buena parte de su agenda parlamentaria. Pero Junts tiene ahora a su líder defendiendo la difusión de un discurso que cuestiona la consideración española de Ceuta y Melilla.

Sánchez, mientras tanto, ha tenido que reafirmar públicamente la españolidad de las ciudades autónomas y asegurar que España responderá ante cualquier presión extranjera.

La pregunta política aparece sola: ¿qué hará el Gobierno ante un socio parlamentario que da difusión a una tesis que cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla?

Por ahora, Puigdemont ya ha marcado territorio.

No ha reclamado únicamente una mejor gestión de la inmigración. No ha centrado su mensaje en las condiciones de los migrantes. Ha elegido compartir un análisis que coloca a Ceuta y Melilla en un supuesto marco colonial y que habla de «descolonización».

Ceuta, en el centro del tablero

La crisis ceutí ha terminado convirtiéndose en mucho más que una cuestión migratoria.

Ha puesto sobre la mesa la seguridad de las fronteras, la relación con Marruecos, la capacidad de respuesta del Gobierno, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, ahora también, la propia soberanía de España sobre las ciudades autónomas.

Y en medio de ese escenario aparece Carles Puigdemont.

El expresidente catalán, que hizo de la ruptura territorial de España su principal bandera política, vuelve a intervenir en una cuestión relacionada con la integridad territorial del Estado.

Esta vez, con Ceuta y Melilla como protagonistas.

Mientras Sánchez asegura que Ceuta y Melilla son españolas y seguirán siéndolo, Puigdemont recomienda un artículo que sostiene que ambas deben ser «descolonizadas».

Una coincidencia política que difícilmente podía producirse en un momento más delicado.