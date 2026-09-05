Sánchez impone un macrocampamento de invasores en el puerto de Ceuta pese al “no” rotundo de la ciudad

El Ejecutivo central ha asumido de forma directa la gestión de una zona clave del puerto de Ceuta para destinarla a la acogida temporal de migrantes, en un movimiento que ha encendido la polémica local. La orden, firmada este sábado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, permite a la Secretaría de Estado de Migraciones ocupar una explanada de 16.000 metros cuadrados en la Ampliación de Poniente, Fase I, del dominio público portuario.

La base legal es el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, un mecanismo que el Ministerio invoca ante lo que califica de “excepcionalidad de la situación” en la plaza. Según fuentes del departamento, el objetivo es instalar un dispositivo provisional con carpas para más de 1.000 personas, con áreas de descanso, enfermería, dispensario, intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal y un puesto de seguridad.

Un “no” institucional ignorado

La maniobra llega horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara la solicitud de cesión de terrenos. El resultado de la votación fue contundente: 11 votos en contra y solo 4 a favor, con el bloque mayoritario formado por representantes de la ciudad, sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria. Solo los cuatro vocales del Estado (Abogacía, Puertos, Capitanía y Delegación del Gobierno) apoyaron la propuesta.

El Consejo argumentó que la ocupación resultaba “incompatible con la normal explotación del puerto” y elevó el expediente a Puertos del Estado. El informe de Puertos reconoce que la presencia temporal de las carpas puede “incrementar determinados riesgos” ligados a infraestructuras críticas y a la operativa portuaria, pero considera que “concurren razones de interés general” que justifican la autorización, siempre que se adopten medidas para garantizar seguridad y compatibilidad.

Con ese aval, el Ministerio de Transportes ha decidido atender la petición de Migraciones y ha tomado el mando directo del espacio, sorteando así el veto local.

Las obras ya están en marcha

Pese al rechazo institucional y a las movilizaciones vecinales de los últimos días, los trabajos de acondicionamiento de la explanada del Muelle de Poniente ya han comenzado. La intención del Gobierno es trasladar a esa zona a miles de personas que permanecen acampadas en la playa del Trampolín y en el entorno de Loma Colmenar tras las entradas masivas de finales de julio.

La orden ministerial detalla que la ocupación será provisional y que el dispositivo se destina a funciones de “atención humanitaria y del sistema de acogida de protección internacional”. No obstante, la resolución también abre la vía a recursos: se podrá interponer un recurso de reposición en un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional en dos meses.

Vecinos y empresarios plantan cara

La decisión ha provocado una reacción inmediata en los barrios colindantes. Colectivos de las barriadas de la Junta de Obras del Puerto y de Parques de Ceuta han exigido la “paralización inmediata” de las actuaciones y han reclamado que se respete el acuerdo de la Autoridad Portuaria. En un comunicado conjunto, estas asociaciones expresan su “indignación y profunda preocupación” y se preguntan por qué continúan los trabajos cuando el órgano competente ha dejado constancia oficial de su negativa.

En los últimos días, estos vecinos ya habían protagonizado varias manifestaciones en contra de ubicar el campamento cerca de zonas residenciales y del colegio público Ortega y Gasset. Además, en el entorno de la explanada se encuentran instalaciones como el Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa, lo que alimenta el temor a interferencias con la actividad económica y logística de la zona.

La Confederación de Empresarios de Ceuta también se ha sumado al rechazo, alineándose con la postura de la Autoridad Portuaria y advirtiendo de posibles impactos en la operativa del puerto y en la imagen de la ciudad.

El pulso político por Ceuta

La medida se enmarca en un contexto de alta tensión política y social tras las llegadas masivas de migrantes a Ceuta a finales de julio, que han saturado los dispositivos de acogida y generado un fuerte debate sobre gestión fronteriza, seguridad y convivencia. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de garantizar una atención humanitaria ordenada y digna, las instituciones locales y parte de la ciudadanía denuncian lo que consideran una imposición que ignora sus competencias y su criterio sobre el uso del espacio portuario.

Con las primeras carpas ya desplegadas y el dispositivo en fase de ejecución, el conflicto entre el Ejecutivo central y la ciudad autónoma queda abierto, con la frontera de Ceuta como epicentro de un nuevo capítulo de la crisis migratoria.