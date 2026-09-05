Yolanda López: «No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos sentido común»

Yolanda López, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Se Acabó La Fiesta (SALF) y enlace de la formación en Cataluña, atiende a Periodista Digital para analizar el presente y el futuro de un partido que busca abrirse camino en el escenario político español y consolidar su estructura en Cataluña. En esta entrevista, López defiende el proyecto liderado por Alvise Pérez, aborda la lucha contra la corrupción y carga contra la «partitocracia», al tiempo que avanza los planes de la formación de cara a las elecciones municipales de 2027. La dirigente de SALF también expone su posición sobre Vox, Aliança Catalana y el debate identitario en Cataluña y reivindica una política basada, según sus palabras, en el «sentido común» y en la defensa de la ciudadanía.

SALF se presenta como un proyecto de ruptura con la política tradicional. ¿Cuál es el cambio que queréis hacer en España?

El cambio que queremos hacer en España está claro. Alvise Pérez lleva muchísimo tiempo denunciando casos de corrupción y enfrentándose públicamente a políticos y a todo el sistema. Durante años, esas denuncias le llevaron incluso a tener que acudir constantemente a los juzgados. Precisamente por eso decidió dar el paso y presentarse como candidato a las elecciones europeas: para conseguir inmunidad parlamentaria y dejar de tener que estar todos los días en los tribunales.

Nosotros creemos que España necesita un cambio profundo. No se trata simplemente de cambiar unas siglas por otras o de sustituir a un político por otro. Se trata de cambiar una forma de hacer política que lleva demasiado tiempo instalada en nuestro país.

La ciudadanía está cansada de ver cómo pasan los años, cambian los gobiernos y, sin embargo, determinados problemas continúan. Nosotros queremos romper con esa dinámica y recuperar la idea de que la política tiene que estar al servicio de la sociedad.

¿Cuál es la principal diferencia de SALF respecto a los partidos tradicionales?

Considero que está clara. Tenemos un reglamento y unos estatutos que dicen que cualquier persona que trabaje en un cargo político en nombre de Se Acabó La Fiesta tiene que hacer una auditoría al entrar y al salir.

Para nosotros eso es fundamental. Queremos saber cómo entra una persona en política y cómo sale de ella. Queremos transparencia y control.

No queremos que vuelva a suceder lo que ha sucedido en todos los partidos políticos que hoy conocemos como tal. Si una persona entra en política, debe poder demostrar cuál es su situación patrimonial cuando entra y cuál es cuando sale.

La política no puede convertirse en una forma de enriquecimiento personal. El dinero público pertenece a los ciudadanos y quienes lo gestionan tienen que responder ante ellos.

Alvise Pérez es la figura central de SALF. ¿Hasta qué punto depende el proyecto de su liderazgo?

Sí, Alvise Pérez es la figura central de SALF. Es el presidente y el creador del partido. Eso es una realidad.

Pero si me preguntas si el partido podría sobrevivir sin él, nosotros estamos trabajando para que así sea.

¿Por qué? Porque todas las personas que estamos dentro del partido tenemos el mismo sentimiento que él. A día de hoy, la persona que siente, que sabe comunicar, que sabe expresar y que tiene el corazón cien por cien de SALF es Alvise Pérez. Pero todos los que estamos dentro del proyecto lo sentimos igual.

Creo que un proyecto político tiene que ser capaz de crecer y formar personas. No podemos pretender que todo dependa eternamente de una sola persona. Alvise ha sido quien ha puesto en marcha este proyecto y quien mejor representa lo que sentimos, pero detrás hay muchísimas personas trabajando.

¿Creéis que Alvise Pérez es la única persona capaz de salvar España?

Alvise es una figura fundamental dentro del proyecto. Es quien mejor comunica lo que sentimos y quien ha conseguido poner encima de la mesa cuestiones que otros preferían no abordar.

Pero nosotros estamos trabajando para que SALF sea mucho más que una persona. Queremos construir una organización y formar personas capaces de asumir responsabilidades.

Todos los que estamos dentro del proyecto tenemos nuestras propias responsabilidades y compartimos una manera de entender la política.

SALF ha conseguido hacerse un hueco entre el descontento con PP y PSOE. ¿A quién creéis que estáis quitando votos?

No es un tema de PP y PSOE, es un tema global de todos los partidos. Han ido utilizando el sistema.

Lo que sucede es que PP y PSOE han utilizado el bipartidismo, que es «ahora yo gobierno, ahora gobiernas tú», y son los que hacen que los demás se corrompan.

Pero nos da igual a quién le quitemos votos. No es el hecho de quitar votos. Lo importante es que la sociedad debe abrir los ojos y darse cuenta de que no somos ni derechas ni izquierdas, somos sentido común.

Nosotros no queremos que una persona nos vote simplemente porque esté enfadada con el PSOE o con el PP. Queremos que nos vote porque considere que hace falta cambiar las cosas.

¿Existe un hartazgo con la política tradicional?

Creo que es evidente. La gente está cansada de escuchar permanentemente a unos políticos decir que los otros son los culpables de todo.

Se pasan el día diciéndose los unos a los otros lo que han hecho mal. Después llegan las elecciones, vuelven a pedir el voto y empieza otra vez el mismo ciclo.

A mí me importa un pimiento el debate político entendido como una discusión permanente entre partidos.

A mí lo único que me importa es el bienestar de la sociedad.

La gente tiene problemas reales y quiere soluciones. No quiere que los políticos estén permanentemente discutiendo entre ellos mientras esos problemas siguen sin resolverse.

En Cataluña, ¿estáis intentando construir una estructura territorial de cara a las municipales de 2027?

Todavía el Comité Ejecutivo no ha votado si vamos o no a las municipales. Está presente en una de las próximas reuniones que tenemos abordar este tema.

¿Que nos preparamos para ellas? Vamos a intentar prepararnos porque somos un partido joven, para estas y para las que vengan.

No queremos improvisar. Si finalmente se decide concurrir a las municipales, queremos hacerlo con una estructura preparada y con personas comprometidas con el proyecto.

¿Tenéis ya municipios concretos en los que queráis presentar candidaturas?

Todavía no puedo darte una lista porque el Comité Ejecutivo no ha tomado esa decisión.

Sería irresponsable anunciar candidaturas antes de que exista una decisión formal.

Lo que sí puedo decirte es que estamos trabajando territorialmente y que queremos que SALF tenga presencia en Cataluña. Somos conscientes de que unas elecciones municipales requieren un trabajo muy diferente, porque cada municipio tiene sus propios problemas y sus propias circunstancias.

No se trata simplemente de poner unas siglas en una papeleta. Hay que tener personas preparadas y comprometidas.

¿Puede SALF convertirse en una alternativa real en Cataluña?

Una alternativa en Cataluña es evidente que puede serlo. Los partidos de Cataluña están medio muertos.

Ahora surge Sílvia Orriols con Aliança Catalana, pero tenemos que entender que es otro partido más que lo único que quiere es dividir a la sociedad.

Ella busca que en Cataluña solo se hable el catalán y solo se quiera a los catalanes. Y mientras yo esté de enlace en Cataluña siempre, siempre defenderé al catalán y a los catalanes eligiendo libremente si hablan catalán o hablan castellano, sin hacer diferencia.

Somos catalanes, pero somos españoles.

¿Cuál es vuestra posición respecto al debate identitario en Cataluña?

Yo creo que no podemos estar permanentemente enfrentando a los ciudadanos por cuestiones identitarias.

Una persona puede sentirse catalana y española. Puede hablar catalán, castellano o las dos lenguas. Y nadie debería decirle cómo tiene que hablar ni cómo tiene que sentirse.

Yo defenderé siempre al catalán y a los catalanes, pero desde la libertad. No creo que haya que imponer a nadie una determinada identidad.

Somos catalanes, pero somos españoles.

¿Entonces el objetivo de SALF en Cataluña es influir en el debate político?

¿Influir en el debate político? ¿El debate político de qué?

Tú tienes la culpa, no la tienes tú. «No, tú más…». Se pasan el día diciéndose los unos a los otros lo que han hecho mal.

Eso no es debate político. A mí me importa un pimiento el debate político.

A mí lo único que me importa es el bienestar de la sociedad.

Y con las leyes que están aprobando, me da igual de dónde vengan, si de derechas o de izquierdas. Lo único que están haciendo es reventando el país.

Y eso es lo que se tiene que evitar, no el debate político. Tenemos que intentar revocar toda la porquería de leyes que han sacado en estos últimos años o décadas.

¿Qué debería cambiar de la política española?

Tiene que cambiar, sobre todo, la responsabilidad.

No puede ser que un político tome una decisión y cuando esa decisión sale mal nadie sea responsable.

Los ciudadanos tienen responsabilidades en sus trabajos y los políticos también deberían tenerlas. No puede existir una clase política que esté al margen de las consecuencias de sus propias decisiones.

La política tiene que volver a estar al servicio de los ciudadanos.

Uno de los grandes mensajes de SALF es la lucha contra la corrupción. ¿Qué medidas concretas aplicaríais durante vuestro primer mes si llegarais al Gobierno?

Es que no estamos esperando a llegar al Gobierno.

Nos hemos pasado el verano entero haciendo denuncias a diestro y siniestro. Al rey de Marruecos, a Mohamed VI. Hemos denunciado al Gobierno de Marruecos, hemos denunciado a Pedro Sánchez, hemos denunciado al Gobierno que ha gestionado el tema de Ceuta, hemos denunciado a José Bono, hemos denunciado a los desgraciados que mataron al delfín en Ceuta…

No te puedes llegar a imaginar la cantidad de denuncias que hemos puesto en un mes y medio.

Nosotros no vamos a esperar a llegar al Gobierno. Nosotros llevamos tiempo haciendo que esta sociedad sea mejor y que abra los ojos para darse cuenta de la panda de sinvergüenzas que tenemos gobernándonos.

¿Por qué consideráis tan importante denunciar desde fuera de las instituciones?

Porque no queremos esperar a tener un cargo para empezar a trabajar.

Si detectamos algo que consideramos que tiene que investigarse, lo denunciamos. Después serán los tribunales los que determinen si existe o no responsabilidad.

Nosotros no somos jueces. Nuestra responsabilidad es poner encima de la mesa aquello que consideramos que debe investigarse.

La lucha contra la corrupción no puede convertirse simplemente en un eslogan electoral.

¿Qué opinión te merece Vox?

Vox, mientras ha estado en la oposición, ha estado muy cómodo.

Ha sido un trabajo de «yo me quejo, tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo peor», pero creo que no van a saber gobernar.

Está por ver.

¿Crees que existe espacio político para SALF teniendo en cuenta la presencia de Vox?

Claro que hay espacio.

Nosotros no somos como Vox. Nosotros no queremos hablar mucho y hacer poco. Nosotros estamos para hacer, no para hablar.

No hemos venido a ser una copia de nadie. Tenemos nuestra propia identidad y nuestra propia forma de entender la política.

Algunos críticos califican a SALF de movimiento antisistema. ¿Asumís esa etiqueta?

Te diré que nosotros somos contrarios a todo el sistema que ha creado la partitocracia. Y queremos cambiarlo.

Pero no cambiarlo porque somos antisistema, porque no lo somos.

Para que las cosas fluyan bien tiene que crearse nuevas leyes, pero no un sistema de sinvergüenzas y de corruptos, con leyes creadas para favorecer quedar impunes ante robos de dinero público.

Eso tiene que acabar.

Si por querer cambiar aquello que consideramos que no funciona nos llaman antisistema, que nos llamen como quieran.

¿Qué significa para SALF acabar con la partitocracia?

Significa acabar con una forma de hacer política en la que los partidos se convierten en estructuras cerradas y muchas veces las decisiones se toman pensando más en el propio partido que en los ciudadanos.

Nosotros queremos que el político recuerde por qué está ahí.

No está ahí para tener un sueldo, para conseguir un cargo o para tener poder. Está ahí para representar a los ciudadanos.

¿Qué papel debe tener la ciudadanía en ese cambio?

La ciudadanía tiene que abrir los ojos.

No podemos pensar que nuestra única responsabilidad es votar cada cuatro años y después olvidarnos de lo que hacen nuestros representantes.

La sociedad tiene que exigir responsabilidades, tiene que informarse y tiene que preguntar.

Nosotros queremos precisamente eso: que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que puede exigir mucho más a quienes gobiernan.

Si en 2027 SALF consigue representación y tiene la llave para formar un gobierno municipal, ¿con quién pactaría?

Ante el tema político nunca se puede decir «no pactaré con este» o «no pactaré con el otro».

Lo que sí te puedo decir es que nadie que sea contrario a nuestras ideas nos hará pasar por el aro.

Tenemos líneas rojas que jamás se tienen que pasar, aunque nos ofrezcan un silloncito.

Preferimos no tener ese silloncito que pasar determinadas líneas rojas.

¿Estaríais dispuestos a renunciar a un cargo para mantener vuestros principios?

Por supuesto.

Si para conseguir un sillón tenemos que renunciar a nuestras ideas, prefiero quedarme fuera.

Porque si haces eso, ¿para qué has entrado en política?

Nosotros no queremos entrar en política para tener un cargo. Queremos entrar para cambiar determinadas cosas.

¿Significa eso que SALF podría facilitar un gobierno sin entrar en él?

Habrá que analizar cada situación concreta.

La política es compleja y no puedes saber hoy cuál será el escenario de mañana. Si existe un acuerdo que permita mejorar la vida de los ciudadanos y respeta nuestras líneas rojas, habrá que estudiarlo.

Pero si lo que se pretende es que SALF entre en una institución para convertirse en un partido más y hacer exactamente lo mismo que los demás, entonces no tendría ningún sentido.

¿Qué futuro imaginas para SALF en Cataluña?

Un futuro de crecimiento.

Somos un partido joven y todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. Tenemos que construir estructura, formar personas y conseguir que la gente conozca nuestro proyecto más allá de Alvise Pérez.

Queremos estar presentes y queremos que los ciudadanos sepan que tienen una alternativa.

Y, sobre todo, queremos demostrar que se puede hacer política de otra manera.

Para terminar, ¿qué mensaje trasladarías a los catalanes que todavía no conocen SALF?

Que nos conozcan antes de juzgarnos.

Que miren lo que hacemos y no solamente lo que dicen de nosotros.

Nosotros llevamos tiempo trabajando, denunciando y organizándonos.

No estamos aquí para hablar mucho y hacer poco.

Estamos aquí para hacer.