Detenidos 21 invasores marroquíes tras atacar a militares y guardias civiles

Veintiún ciudadanos marroquíes han sido interceptados y repatriados en menos de 24 horas después de protagonizar un nuevo episodio de violencia contra las fuerzas de seguridad en Ceuta. El operativo se activó tras un ataque con proyectiles de piedra contra una unidad militar y agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona costera de la ciudad autónoma.

Escenario del incidente

Los hechos se desarrollaron en la madrugada del sábado al domingo en los alrededores de la playa del Trampolín, un enclave habitualmente ocupado por cientos de migrantes que pernoctan en la costa ceutí a la espera de intentar el salto a la Península. Según las primeras investigaciones, el grupo implicado estaba inmerso en una trifulca interna que derivó en el lanzamiento de piedras contra la patrulla del Ejército que vigilaba el perímetro.

Cuando la Guardia Civil acudió para disolver la pelea, los mismos individuos redirigieron su agresividad contra los agentes, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad entre el personal uniformado.

Resolución exprés y retorno voluntario

Las fuentes consultadas indicaron que, al no tener antecedentes penales, se ofreció a los 21 detenidos la posibilidad de declarar ante el juzgado o bien acogerse a la devolución voluntaria a Marruecos. La totalidad del grupo optó por esta segunda opción, acelerando así su expulsión sin pasar por el procedimiento judicial ordinario.

Reclamaciones sindicales

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) aprovechó el suceso para denunciar lo que considera una «situación insostenible» para los efectivos desplegados en la frontera sur. La organización reclama con urgencia que se reconozca a los militares como agentes de la autoridad y que su labor sea catalogada como profesión de riesgo, argumentando que la falta de competencias legales limita su capacidad de actuación ante agresiones cada vez más frecuentes.

«No podemos seguir así; llevamos un mes alertando de que los enfrentamientos se multiplican», subrayaron desde el sindicato castrense, que exige medidas inmediatas para dotar de mayor respaldo jurídico y operativo a las tropas en Ceuta.