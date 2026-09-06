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La movilización reclama "que lo excepcional no se convierta en lo habitual"

Ceuta se planta por sus niños: «No han creado esta crisis, pero pagan sus consecuencias»

Cientos de familias y estudiantes llenan la Plaza de los Reyes para exigir seguridad, protección y normalidad para la infancia tras un mes de presión migratoria

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Ceuta se moviliza contra la invasión migratoria PD.
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Más de 500 personas se concentraron en la Plaza de los Reyes para exigir seguridad, protección y normalidad ante el próximo inicio del curso escolar. La protesta terminó con una marcha y una sentada en El Tarajal.

Ceuta volvió a movilizarse este domingo con la infancia como eje de la protesta. Familias, estudiantes y otros vecinos se reunieron en la Plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, para reclamar a las administraciones medidas que aseguren la protección, el bienestar y la actividad cotidiana de los menores en plena crisis migratoria. La convocatoria, promovida por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla y difundida en redes sociales, congregó a más de medio millar de asistentes.

Bajo el lema “Por los niños de Ceuta”, los participantes expresaron su preocupación por la pérdida de actividades y por las condiciones en las que los escolares afrontarán la vuelta a las aulas. En pancartas se podían leer mensajes como “Necesito ser niño en mi ciudad” y “Nos han robado agosto”, mientras los asistentes reclamaban recuperar espacios seguros para la vida familiar y escolar.

Durante el acto se leyeron dos manifiestos. En uno de ellos, la madre Noelia Alcázar pidió que las medidas excepcionales no acaben convirtiéndose en permanentes, en alusión a los despliegues de seguridad en colegios y a los acompañamientos policiales en rutas escolares. El texto defendía que los menores no son responsables de la situación, pero padecen sus efectos, y exigía que su protección sea prioritaria.

La segunda intervención reclamó una implicación más visible de la Unión Europea y pidió coordinación urgente entre las instituciones europeas, el Gobierno central y la Ciudad Autónoma para restablecer la normalidad. Tras un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas durante la llegada masiva a la ciudad, la movilización se trasladó hasta la frontera del Tarajal, donde los manifestantes realizaron una sentada sin incidentes y volvieron a leer el manifiesto.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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