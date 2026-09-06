Juan Fernández carga contra Sánchez e Illa: «¿Qué sabe para tenerlo siempre a su lado?»

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha elevado el tono de sus críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quienes sitúa como dos piezas de un mismo modelo político que, a su juicio, está perjudicando tanto a Cataluña como al conjunto de España.

En una entrevista concedida a COPE, Fernández ha lanzado una de las preguntas más contundentes de su intervención al cuestionar la estrecha relación política entre Sánchez e Illa: «¿Qué sabe Pedro Sánchez de Salvador Illa para que lo tenga al lado siempre?». El dirigente popular ha planteado incluso si existe entre ambos una relación de dependencia similar a la que, según su interpretación, mantiene Sánchez con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

Fernández ha acusado a Illa de haberse convertido en el principal respaldo del presidente del Gobierno en Cataluña y ha asegurado que el PSC funciona actualmente como «la delegación sanchista por excelencia». Para el secretario general del PP catalán, esta proximidad política puede terminar teniendo un coste electoral para el presidente de la Generalitat.

Un Sánchez «agotado» y condicionado por sus socios

Las críticas de Fernández no se han limitado a Cataluña. El dirigente popular ha descrito a Pedro Sánchez como un «cadáver político» y ha sostenido que su trayectoria política se encuentra en su tramo final. En su opinión, el presidente del Gobierno mantiene su posición gracias a una mayoría parlamentaria condicionada por sus socios y sometida al «chantaje» de formaciones como ERC y Junts.

El dirigente del PP catalán también ha situado a Marruecos dentro de su crítica al Ejecutivo, al cuestionar la relación entre Sánchez y Mohamed VI y utilizarla como paralelismo para plantear hasta qué punto Illa está condicionado por el presidente del Gobierno.

«España se ha convertido en la ONG de Europa»

Uno de los principales ejes de la intervención de Fernández ha sido la inmigración. El secretario general del PP catalán ha vinculado el crecimiento demográfico derivado de los flujos migratorios con la presión que, según sostiene, están soportando servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales.

Su diagnóstico ha sido especialmente contundente: «Cataluña y España han acogido demasiado porque hay un Gobierno que es el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ha querido hacer de España la ONG de Europa».

Fernández ha cuestionado además que Cataluña pueda asumir indefinidamente un crecimiento de población sin aumentar al mismo tiempo los recursos disponibles. Su planteamiento pasa por garantizar primero la capacidad de los servicios públicos antes de continuar ampliando las políticas de acogida.

Más financiación, pero también revisar dónde se gasta

El secretario general del PP catalán también ha abordado uno de los grandes debates políticos de la legislatura: la financiación autonómica.

Fernández ha defendido que Cataluña necesita disponer de más recursos, pero ha rechazado que la discusión pueda reducirse exclusivamente a aceptar o rechazar los 4.700 millones de euros adicionales planteados para la comunidad. Para el PP catalán, la cuestión fundamental es también determinar cómo se utiliza el dinero público.

En este sentido, ha criticado el tamaño de la estructura política de la Generalitat y ha denunciado la existencia de numerosos organismos y cargos públicos mientras persisten problemas en ámbitos como la sanidad, la educación, el transporte o la vivienda.

Fernández ha puesto como ejemplo los aproximadamente 900 barracones escolares que, según sus declaraciones, existen actualmente en Cataluña y ha llegado a comparar la estructura política catalana con un «politburó soviético».

Vivienda, seguridad y cambio de ciclo

La vivienda ha sido otro de los asuntos señalados por el dirigente popular. Fernández considera que el problema ya no se concentra exclusivamente en Barcelona y su área metropolitana, sino que afecta progresivamente a buena parte de Cataluña.

Frente a esta situación, el PP catalán apuesta por aumentar la construcción de vivienda, reducir impuestos, eliminar trabas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica para facilitar la inversión.

El dirigente popular ha presentado estas propuestas como parte de una alternativa al actual modelo de gestión y ha defendido que Cataluña necesita un cambio de ciclo político capaz de recuperar la calidad de los servicios públicos y la capacidad de atraer inversiones.

Sin acuerdos con Aliança Catalana

En clave estrictamente política, Fernández también ha marcado distancias con Aliança Catalana. El secretario general del PP catalán ha descartado cualquier acuerdo con la formación liderada por Sílvia Orriols, a la que ha definido como una versión «más radical» del proyecto de Carles Puigdemont.

El PP catalán pretende así presentarse como una alternativa tanto al independentismo como al socialismo y aspira a disputar al PSC y a las formaciones nacionalistas el espacio de centro-derecha en Cataluña.

La intervención de Fernández refleja, en definitiva, el endurecimiento del discurso del PP catalán frente al Gobierno de Sánchez y también frente a Salvador Illa. Los populares catalanes buscan convertir cuestiones como la inmigración, la vivienda, los servicios públicos, la financiación y la relación entre la Generalitat y Moncloa en algunos de los principales campos de batalla de la próxima etapa política.