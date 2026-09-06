Sánchez sigue alelado, mientras el PSOE y el Gobierno Frankenstein se despeñan en el abismo de Ceuta

La tan mencionada «remontada» del Gobierno Fránkestein se ha convertido en un desplome constante y aparentemente en el abismo de Ceuta.

Lo que en Moncloa se planificó como un año final de legislatura bajo control ha derivado, según lo narra El Debate en su crónica Ceuta cortocircuita los planes del Gobierno y lleva la legislatura a una agonía final, en un desastre vergonzoso.

La imagen es elocuente: un presidente aferrado al discurso técnico sobre seguridad, un partido en un mar de nervios y unos compinches parlamentarios que meten el dedo en la herida y aprovechan la debilidad para exigir nuevas concesiones.

En el epicentro, Ceuta, muestra cómo la soberbia, la indolencia y el sectarismo de un tipo pagado de si mismo, arropado por un partido inane, puede desbaratar completamente toda la estructura de un gobierno de coalición, sustentado por una aritmética parlamentaria muy inestable.

Ceuta como núcleo de una crisis de Estado

La escalada migratoria que se produjo a finales de julio ha sido catalogada por el propio Ejecutivo como un «ataque a la integridad territorial».

Esta situación ha llevado a desplegar al Ejército, reforzar las filas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y a poner en marcha un plan de choque que supera los 300 millones de euros en apenas unos meses. La designación de «situación de interés para la seguridad nacional» para Ceuta ha situado a la ciudad en un estatus excepcional que choca con la idea de una legislatura que se acercaba a su final con un enfoque normalizado.

Desde el punto de vista político, el impacto ha sido doble. Por un lado, ha cuestionado la habilidad del Gobierno para anticipar y manejar una crisis de alta intensidad en una frontera especialmente delicada. Por otro lado, ha abierto de par en par el debate en torno a la relación con Marruecos, después de que Pedro Sánchez haya subrayado que no existen pruebas concluyentes de la implicación directa de Rabat en este episodio, mientras que una parte de la oposición y de su propio partido sospecha que puede tratarse de una presión calculada por parte del vecino del sur.

La realidad en el terreno es que Ceuta ha sobrepasado sus capacidades de acogida, así como sus servicios básicos y su rutina diaria. El descontento ciudadano se ha convertido en un caldo de cultivo para la oposición, mientras que ha fortalecido la figura del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, como un contrapoder institucional frente a Moncloa. Al mismo tiempo, los socialistas locales se ven atrapados entre la obediencia al partido y la presión de una ciudadanía que percibe al Gobierno como ausente o tardío.

El calendario de Sánchez, hecho trizas

La crisis en Ceuta ha interrumpido de lleno el plan elaborado por Moncloa para este último año antes de las elecciones. La estrategia era bastante clara: aprobar unos Presupuestos que reafirmaran el mensaje de estabilidad, avanzar en reformas clave —como la nueva financiación autonómica y iniciativas en materia de vivienda— y aprovechar una agenda internacional activa para proyectar la imagen de un Sánchez como estadista.

Sin embargo, la legislatura ha quedado reconfigurada en torno a tres prioridades:

Gestionar la crisis en Ceuta sin quebrar los delicados equilibrios con Marruecos.

Mantener unida la mayoría parlamentaria en plena fatiga legislativa.

Impedir que la percepción de descontrol se convierta en el relato predominante en los medios y en el propio PSOE.

Este Gobierno Frankenstein, sustentado por una combinación de partidos con intereses territoriales y económicos divergentes, se siente especialmente vulnerable cuando la agenda se centra en temas de seguridad, fronteras y soberanía nacional. Cada decisión relacionada con Ceuta se negocia como si se tratara de una reforma constitucional: los aliados nacionalistas observan con cautela cualquier despliegue de recursos estatales, mientras la oposición exige mayores certezas y el PSOE intenta no romper sus lazos con Rabat en un momento de tensión internacional.

Un PSOE sumido en el pánico y la erosión de la autoridad presidencial

Dentro del PSOE, la crisis ha actuado como un catalizador de tensiones acumuladas. Los barones territoriales observan con inquietud cómo Ceuta acapara la atención mientras ellos lidian con su propio desgaste, y la percepción de que «la legislatura está en fase terminal» se ha expandido entre diversos sectores del partido. Algunos dirigentes ya hablan de una posible “amortización” política del presidente, más por el agotamiento acumulado que por una decisión organizada.

El verdadero desafío para Sánchez no radica solo en la crisis como tal, sino en la narrativa que se está generando: primero, una resistencia a declarar la situación de emergencia; después, una rectificación apresurada; y finalmente, comparecencias en el Congreso defendiendo que no se contaba con información concluyente sobre lo que iba a suceder. Esta secuencia alimenta la idea de un gobierno que reacciona tarde y mal, un argumento que la oposición utiliza con habilidad y que resuena entre un electorado socialista desorientado después de años de giros tácticos.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contrarrestar esa percepción con estadísticas: inversión histórica en Ceuta, refuerzo continuo de la frontera, expansión de espigones, implementación de nuevas tecnologías de vigilancia y un paquete de apoyo económico que representa una parte considerable del PIB de la ciudad. No obstante, en política, el momento de las medidas nunca coincide al 100% con la narrativa, y aquí, el relato ha tomado la delantera.

El efecto dominó: Ceuta, financiación y el descontento territorial

La crisis de Ceuta no se desarrolla en un vacío. Se produce en paralelo a debates espinosos como la reforma de la financiación autonómica, donde la percepción de privilegios para ciertas comunidades—especialmente las que están gobernadas por socios nacionalistas—contrasta fuertemente con la situación de lugares como la ciudad autónoma, que demanda atención extraordinaria pero se encuentra atrapada en la lógica general del reparto.

El término Gobierno Frankenstein, que ha sido acuñado por quienes critican al Ejecutivo, adquiere aquí una dimensión concreta: cada decisión sobre Ceuta se contrapesa con alguna concesión en otro territorio; cada gesto hacia la ciudad se interpreta en términos de negociación con partidos que están más enfocados en Barcelona, Bilbao o Palma que en el Estrecho de Gibraltar. La suma de esos elementos configura un paisaje institucional en el que la percepción de caos y de improvisación resulta complicada de neutralizar.

En este contexto, cualquier episodio adicional de tensión —ya sea un aumento en la presión migratoria o un incidente político con Marruecos— puede servir como chispa que acelere la percepción de un ciclo que llega a su fin. Lo que se discute ya no es únicamente la efectividad de una política concreta, sino la capacidad del presidente para mantener la estructura de apoyos que permite que la legislatura se mantenga en funcionamiento.

Curiosidades y datos que explican el “efecto Ceuta”

Al margen de las luchas partidistas, la crisis ha dejado algunas evidencias notorias que ayudan a comprender su impacto:

La entrada irregular de decenas de miles de personas en cuestión de horas convierte a Ceuta en el escenario del mayor episodio migratorio en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de 2021, lo que activa todas las alarmas de seguridad.

El plan de apoyo aprobado por el Gobierno moviliza una cifra equivalente a cerca del 16 % del PIB de la ciudad en un corto período, una proporción difícil de encontrar en otras intervenciones territoriales recientes.

El propio lenguaje oficial —“violación de la integridad territorial”, “situación de interés para la seguridad nacional”— introduce un tono de gravedad que contrasta con la prudencia diplomática hacia Rabat, generando un curioso desajuste entre el discurso interno y el externo.

La presión política ha elevado a Ceuta a símbolo nacional de desbordamiento institucional, a pesar de que su población no alcanza los 90.000 habitantes; una ciudad acostumbrada a mantenerse en la periferia del debate público ha llegado, de repente, al centro del escenario, con todas las repercusiones que eso conlleva.

En una legislatura marcada por constantes sobresaltos, Ceuta ha dejado de ser un simple punto en el mapa para convertirse en la grieta por la que podría deslizarse el final anticipado del experimento político que en la actualidad sustenta a La Moncloa.