Torredembarra retira la bandera de España y coloca una estelada durante su Fiesta Mayor

La bandera de España ha desaparecido del mástil oficial del Ayuntamiento de Torredembarra y, en su lugar, ha sido colocada una estelada. El gesto se produce durante la celebración de la Fiesta Mayor de Santa Rosalía y ha vuelto a situar al municipio tarraconense en el centro de la polémica por el uso de símbolos independentistas en edificios institucionales.

La denuncia ha partido de Javier Ramírez Gutiérrez, concejal de VOX en Torredembarra y diputado en el Parlamento de Cataluña, que ha difundido imágenes de la situación y ha reclamado al Gobierno municipal que restituya inmediatamente la bandera nacional.

«Arrancan la bandera nacional para colgar el trapo separatista en los mástiles del Ayuntamiento de Torredembarra», denunció Ramírez en sus redes sociales. El edil recordó además que existe una resolución judicial que obliga al Consistorio a colocar la bandera española en su mástil oficial y advirtió de que, si no se repone, su formación emprenderá «todas las medidas jurídicas necesarias para exigir el cumplimiento de la legalidad».

Un Ayuntamiento gobernado por ERC, PSC y Junts

El episodio se produce en un Ayuntamiento gobernado por una coalición integrada por ERC, PSC y Junts, con Raúl García, de Esquerra, al frente de la Alcaldía desde el pasado mes de junio.

La sustitución de la bandera española por una estelada adquiere así una especial dimensión política, al producirse en un Consistorio donde el Partido Socialista forma parte del Gobierno municipal junto a las formaciones independentistas.

Precisamente el papel del PSC está siendo uno de los elementos señalados por los críticos con la decisión. El caso vuelve a plantear el debate sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los socialistas catalanes para mantener sus acuerdos de gobierno con ERC y Junts.

Ramírez reclama el cumplimiento de la sentencia

Javier Ramírez no se ha limitado a criticar políticamente la colocación de la estelada. El concejal de VOX ha puesto el foco en la existencia de una sentencia que, según recuerda, obliga al Ayuntamiento a mantener la bandera española en el mástil oficial.

El precedente judicial de Torredembarra se remonta a 2017. Entonces, el Ayuntamiento retiró la estelada y colocó la bandera española en cumplimiento de una sentencia dictada tras un procedimiento promovido por la Delegación del Gobierno. La resolución establecía la obligación de colocar la bandera de España en un lugar de honor y retirar la estelada del edificio municipal.

Aquel episodio ya convirtió a Torredembarra en uno de los escenarios de la conocida «guerra de banderas» en Cataluña. Casi una década después, la polémica vuelve al mismo municipio.

La estelada vuelve al mástil municipal

La situación resulta especialmente llamativa por el momento escogido. La retirada de la bandera española y la colocación de la estelada se han producido coincidiendo con la Fiesta Mayor de Santa Rosalía, una de las principales celebraciones de Torredembarra.

La localidad encara estos días un amplio programa festivo con decenas de actividades, entre ellas actos tradicionales y culturales que congregan a numerosos vecinos y visitantes.

En este contexto, la imagen de una estelada ocupando el mástil municipal ha provocado una nueva batalla política sobre la neutralidad de las instituciones y sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Para VOX, no se trata simplemente de una cuestión simbólica. Ramírez considera que el Ayuntamiento debe cumplir las obligaciones establecidas judicialmente y ha dejado abierta la puerta a acudir a los tribunales si la bandera española no vuelve al lugar que le corresponde.

Un conflicto que resucita una vieja polémica

Torredembarra ya protagonizó hace años uno de los episodios más conocidos relacionados con la presencia de banderas en edificios públicos. En enero de 2017, el entonces alcalde, Eduard Rovira, de ERC, retiró la estelada y colocó la bandera española para cumplir una sentencia judicial. La resolución también establecía que la estelada debía ser retirada por tratarse de un símbolo partidista.

Ahora, el municipio vuelve a encontrarse ante una situación prácticamente inversa: la bandera española desaparece del mástil mientras una estelada ocupa su lugar.

El movimiento ha sido interpretado por VOX como un desafío a la legalidad y como una muestra de la influencia del independentismo sobre las instituciones catalanas. El partido reclama que el Ayuntamiento dé marcha atrás y advierte de que no permitirá que la cuestión quede únicamente en una disputa política.

VOX anuncia que no se quedará en la denuncia pública

Ramírez ha endurecido su posición y ha advertido de que, si la bandera nacional no es repuesta «de inmediato», se adoptarán las medidas jurídicas que sean necesarias.

El Ayuntamiento de Torredembarra identifica oficialmente a Javier Ramírez Gutiérrez como concejal de VOX y señala que ejerce como regidor municipal desde 2015.

La polémica queda ahora en manos del Gobierno municipal. ERC, PSC y Junts deberán decidir si mantienen la estelada en el mástil o si optan por restituir la bandera española ante la advertencia de una posible ofensiva judicial.

Mientras tanto, la imagen de la estelada ondeando en el Ayuntamiento durante la Fiesta Mayor vuelve a convertir a Torredembarra en símbolo de una batalla política que parecía superada, pero que en Cataluña continúa generando enfrentamientos entre quienes reclaman la neutralidad de las instituciones y quienes defienden la presencia de símbolos independentistas en los espacios públicos.