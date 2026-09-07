Illa se revuelve contra Ayuso por la financiación y le exige que «no se meta con Cataluña»

Salvador Illa e Isabel Díaz Ayuso vuelven a protagonizar un enfrentamiento político a cuenta de la financiación autonómica. El presidente de la Generalitat ha respondido con contundencia a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y le ha reclamado que «no se meta con Cataluña ni con los catalanes», en un momento de máxima tensión por el nuevo modelo de financiación y por el trato singular que reclama el Ejecutivo catalán.

Salvador Illa ha elevado el tono contra Isabel Díaz Ayuso en una nueva disputa política entre Cataluña y Madrid que tiene como principal escenario la reforma del sistema de financiación autonómica. El presidente de la Generalitat ha salido al paso de las críticas de la presidenta madrileña y ha defendido que Cataluña debe disponer de mayores recursos para financiar los servicios públicos que presta.

La respuesta de Illa llega después de que Ayuso haya cuestionado duramente la propuesta de financiación que afecta a Cataluña y que cuenta con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez. Para la dirigente madrileña, el modelo supone establecer diferencias entre españoles en función de la comunidad autónoma en la que residan y puede terminar perjudicando a territorios que, como Madrid, aportan importantes cantidades al sistema de financiación.

Ante estas críticas, Illa ha optado por un mensaje directo. El presidente catalán ha pedido a Ayuso que «no se meta con Cataluña ni con los catalanes», tratando de situar el debate en el terreno de la defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña frente a las acusaciones procedentes de Madrid.

Illa reivindica el esfuerzo económico de Cataluña

El presidente de la Generalitat ha defendido que Cataluña es una comunidad con un importante peso económico y ha reivindicado el esfuerzo de sus ciudadanos y empresas. Illa ha insistido en que detrás de la reclamación de una mejora de la financiación no existe únicamente una cuestión política, sino también la necesidad de disponer de recursos suficientes para mantener los servicios públicos.

El dirigente socialista ha apelado así a los trabajadores, autónomos, empresarios y familias catalanas para defender su posición. Su argumento pasa por presentar la reforma como una cuestión vinculada a la capacidad de Cataluña para gestionar sus propios recursos y responder a las necesidades de su población.

Sin embargo, la cuestión va mucho más allá de un simple intercambio de declaraciones entre dos presidentes autonómicos. El modelo de financiación se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular, especialmente desde que el acuerdo entre el PSOE y ERC abrió la puerta a una fórmula específica para Cataluña.

El Ejecutivo catalán considera que el actual sistema no responde adecuadamente a las necesidades de la comunidad y reclama una mayor capacidad financiera. Desde Madrid y otras comunidades gobernadas por el PP, en cambio, se denuncia que cualquier tratamiento diferenciado puede romper la igualdad entre territorios.

Ayuso se convierte en una de las principales voces contra el acuerdo

Isabel Díaz Ayuso ha asumido durante los últimos meses un papel especialmente activo en la oposición al modelo defendido por el Gobierno de Sánchez y por Illa.

La presidenta madrileña sostiene que la financiación autonómica debe garantizar unas reglas comunes para todas las comunidades y rechaza que Cataluña pueda contar con un sistema que le permita disponer de una posición financiera privilegiada respecto al resto de España.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera además que el debate no puede limitarse a Cataluña y Madrid, ya que cualquier modificación del reparto de los recursos públicos termina teniendo consecuencias sobre el conjunto de las autonomías.

La posición de Ayuso coincide en buena medida con la de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han reclamado al Ejecutivo central que negocie una reforma multilateral y no mediante acuerdos particulares con determinadas formaciones políticas.

El acuerdo con ERC, en el centro de la polémica

Uno de los elementos que explica la intensidad de la disputa es el origen político del acuerdo sobre la financiación catalana.

La cuestión está estrechamente vinculada al pacto que permitió a Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat. El entendimiento entre el PSC y ERC incluyó compromisos relacionados con la financiación de Cataluña, una cuestión que desde el independentismo se había convertido durante años en una de sus principales reivindicaciones.

Para los socialistas catalanes, la reforma debe permitir que Cataluña disponga de un sistema más justo y eficaz. Para sus críticos, sin embargo, el acuerdo supone trasladar al terreno económico las cesiones políticas que el Gobierno de Sánchez necesita para mantener sus alianzas parlamentarias.

El Partido Popular ha utilizado precisamente este argumento para denunciar que el Ejecutivo central estaría dispuesto a modificar las reglas del sistema de financiación a cambio de mantener el apoyo de sus socios parlamentarios.

Una nueva batalla entre Madrid y Barcelona

El enfrentamiento entre Illa y Ayuso se suma a una larga lista de discrepancias entre los gobiernos de Cataluña y Madrid. Fiscalidad, impuestos, inversiones, servicios públicos y modelo económico se han convertido en cuestiones recurrentes en la confrontación política entre ambas comunidades.

Madrid defiende desde hace años una política de impuestos bajos y considera que su modelo contribuye a atraer empresas, inversión y actividad económica. Cataluña, por su parte, reclama una mayor capacidad para gestionar sus recursos y critica determinados efectos de la competencia fiscal entre autonomías.

Illa ha cuestionado en diferentes ocasiones lo que considera una competencia fiscal entre territorios que puede terminar beneficiando a las comunidades con mayor capacidad para atraer contribuyentes y empresas.

Ayuso sostiene justamente lo contrario: que la política fiscal madrileña es una de las razones por las que empresas y ciudadanos deciden instalarse en la Comunidad de Madrid y que el Gobierno central no debería penalizar a las autonomías que aplican políticas de reducción de impuestos.

El PP acusa al Gobierno de romper la igualdad

Desde las filas populares se insiste en que el problema no es únicamente cuánto dinero recibe Cataluña, sino bajo qué condiciones lo recibe.

El Partido Popular ha convertido la financiación autonómica en uno de sus principales argumentos de oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los populares sostienen que cualquier acuerdo que otorgue un trato diferente a Cataluña puede afectar directamente a los recursos disponibles para el resto de comunidades.

La batalla política se produce, además, en un momento en el que los gobiernos autonómicos reclaman más recursos para afrontar el coste de servicios como la sanidad, la educación y la dependencia.

El debate sobre la financiación, por tanto, amenaza con convertirse en uno de los grandes asuntos políticos del nuevo curso. Y el enfrentamiento entre Illa y Ayuso es solo una de las manifestaciones más visibles de una discusión mucho más amplia.

Illa mantiene su defensa del nuevo modelo

A pesar de las críticas, el presidente de la Generalitat mantiene su apuesta por avanzar en la reforma. Illa intenta presentar el acuerdo como una oportunidad para mejorar la capacidad financiera de Cataluña y alejar el debate de las posiciones más radicales del independentismo.

El presidente catalán busca así marcar distancias tanto con el discurso independentista como con las posiciones del PP. Su estrategia pasa por defender una mejora de la financiación catalana desde una perspectiva socialista y autonomista, evitando que la cuestión quede exclusivamente vinculada al relato de ERC y Junts.

Pero la polémica continúa abierta.

Mientras Illa reivindica el derecho de Cataluña a mejorar su financiación y reclama a Ayuso que no cuestione a los catalanes, la presidenta madrileña mantiene su rechazo a cualquier fórmula que, a su juicio, pueda generar ciudadanos de primera y de segunda en materia de financiación.

El cruce entre ambos dirigentes evidencia que la financiación autonómica se ha convertido en uno de los principales frentes de la política española. Cataluña reclama más recursos y capacidad de gestión; Madrid exige igualdad de condiciones y rechaza privilegios territoriales.

En medio queda el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá intentar sacar adelante una reforma capaz de reunir los apoyos necesarios sin provocar una fractura todavía mayor entre las comunidades autónomas.

Por ahora, Illa ya ha dejado clara su posición: Cataluña no piensa renunciar a su reivindicación financiera y el presidente de la Generalitat está dispuesto a responder a quienes cuestionen el acuerdo. Ayuso, por su parte, tampoco parece dispuesta a dar un paso atrás.

La batalla entre ambos dirigentes no ha hecho más que comenzar.