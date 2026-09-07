Isabel Díaz Ayuso lanza un tenebroso vaticinio tras la invasión de Ceuta: «¿Y luego qué? ¿Lo próximo será Melilla o Canarias?»

Contundente.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonizó tres minutos colosales durante la conferencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Nueva Economía Fórum.

La dirigente de la Puerta del Sol no dudó en ofrecer este 7 de septiembre de 2026 todo el apoyo de su región a la ciudad autónoma:

Muchísimas gracias, querido Juan. Ya sabes que cuentas con todo el apoyo de la capital de España a través del alcalde y de esta región al servicio de todos. Te trasladé, no sé si al segundo o tercer día de esta invasión, nuestro apoyo y nuestro deseo, o de estar ahí o desde aquí, donde seamos más útiles, el seguir trabajando para recordar a todos los ceutíes, que además sabes que me tocan de cerca los caballas, que no están solos, y que vamos a emprender todas las medidas que hagan falta para que Ceuta recupere su esplendor y además reiterar en todos los foros posibles su españolidad, porque esto nos va a todos.

Ayuso lanzó unas preguntas esenciales, especialmente saber qué finalidad se busca con esta invasión:

Yo lo que quiero preguntar es por qué ha pasado esto, cuál ha sido el fin, qué se pretendía y qué se pretende a futuro. Porque después de ir abandonando de manera intencionada los intereses de Algeciras, no digamos el mundo Gibraltar, el Sáhara, la pesca, etcétera. Es decir, ¿qué se busca y qué buscaba Marruecos con esto y qué es lo siguiente? Porque esto es evidente que no va a parar, no ha permitido, no ha programado esto para nada. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Melilla, Canarias? ¿Qué es lo siguiente? Es muy preocupante, porque aquí va a haber mucho más. Y además de que en situaciones esto no ha pasado una ni dos veces. Ya es histórico que cuando España está en según qué situaciones, siempre viene un elemento externo que todo nos lo distorsiona.

Recordó que España está bajo alerta antiterrorista por yihadismo:

Pero es que además, ¿dónde está el problema de la seguridad? España es un país que está en alerta antiterrorista, por yihadismo. ¿Quiénes han entrado? ¿De qué manera? Si no sabe ni quiénes son, tirando de manera premeditada piedras a según qué agentes, luego, van a la península y, ¡oh, casualidad! al día siguiente salen por su propio pie y ya está. No se sabe ni con nombres ni apellidos quiénes están entrando, con qué antecedentes penales. Eso no es de recibo en España, en un país como el nuestro, con la situación que tenemos.

Por tanto, el Gobierno es responsable de la seguridad de España, solo faltaba. Aquí no va a haber un presidente autonómico del PP al que culpar. Es responsable de lo que ocurra de aquí hacia adelante. Por inacción y de una manera negligente y cobarde. Porque algo ocurre para que sea una alfombra que día a día va entregando los intereses de España a Marruecos. Y pasa también con la agricultura y pasa también con miles de cosas. Y con empresas, con inversiones, hasta con el Mundial. Es increíble.

Finalmente, denunció la situación por la que atraviesan los niños de Ceuta, que no podrán empezar el curso con normalidad: