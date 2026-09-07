Javier Ramírez: «O somos más duros con la delincuencia o Torredembarra acabará siendo la Marsella del sur de Cataluña»

Javier Ramírez lleva más de una década como concejal en Torredembarra y actualmente también ejerce como diputado en el Parlament de Cataluña. Desde ambas responsabilidades, conoce de primera mano los problemas que afectan al municipio y al conjunto de Cataluña.

Seguridad, inmigración, impuestos, servicios públicos, Rodalies y el futuro político de Cataluña centran esta entrevista con Periodista Digital, en la que el dirigente de VOX defiende un cambio profundo en las políticas actuales.

Javier Ramírez lleva más de una década como concejal en Torredembarra y ahora también es diputado en el Parlament. ¿Qué problema de su municipio le quita más el sueño y por qué cree que ningún gobierno ha sido capaz de solucionarlo?

Torredembarra tiene muchos problemas: impuestos por las nubes, un servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria deplorable, no hay un solo piso en alquiler, pagamos servicios tercermundistas a precios nórdicos y se ha disparado la inseguridad. Pero, sobre todo, hay un problema que lo tensiona absolutamente todo: la inmigración masiva.

Torredembarra ha ganado un 30 % de población en tan solo diez años, y sin prepararse para ello. Eso es inasumible.

Y eso está provocando que cambie la idiosincrasia del municipio.

Personalmente, me duele ver cómo en la clase de mi sobrino, a día de hoy, la inmensa mayoría de los niños son extranjeros sin ningún arraigo con el municipio ni con nuestra tierra.

No es que ningún gobierno haya solucionado el problema; es que lo han provocado mediante un efecto llamada sin precedentes: facilidades para empadronarse, prioridad de los extranjeros en los servicios públicos, ayudas sociales… Solo hay que ver las colas que se forman en el Ayuntamiento de Torredembarra a primera hora de la mañana. Y en eso están todos: ERC, PSC y Junts.

Hablemos claro: ¿Torredembarra es hoy un municipio más inseguro que hace diez años? ¿Qué está fallando en materia de seguridad?

Por supuesto. Solo hay que darse una vuelta por cualquier barrio del municipio.

En Torredembarra viven casi 4.000 personas más que hace diez años y seguimos teniendo los mismos efectivos de la Policía Local. O somos más duros y contundentes con la delincuencia y ponemos más policías y más medios, o acabaremos siendo la Marsella del sur de Cataluña.

VOX ha hecho de la inmigración uno de sus principales caballos de batalla. ¿Está Cataluña soportando un modelo de inmigración que, en su opinión, está generando problemas de convivencia y seguridad?

Es evidente. En Cataluña hay zonas NO-GO que si no te dicen que es Cataluña te podrías confundir perfectamente con cualquier ciudad de Marruecos o Pakistán.

En Tarragona, Reus, El Vendrell o Valls lo vemos todos los días. Pero no hay que ir muy lejos. En Torredembarra hay calles completamente islamizadas que son irreconocibles. Calles enteras de comercio extranjero mientras desaparece nuestro comercio.

Sus críticos dicen que VOX utiliza la inmigración para generar miedo y obtener votos. ¿Qué les responde?

El miedo se genera cada vez que te pegan un tirón para robarte la cadena, cuando te sacan un machete, te okupan la casa o violan a tu hija.

Eso es lo que genera miedo.

Y los únicos que denunciamos esas agresiones somos VOX. Los únicos que abordamos el problema somos nosotros. Por eso, a todos esos delincuentes les tenemos preparado el billete de vuelta.

Ahora bien, quien venga a respetar nuestra cultura, a trabajar, a colaborar, a integrarse y a entrar de manera legal, bienvenido sea.

El problema es la inmigración masiva e ilegal y los problemas de delincuencia e integración que estas suponen.

En el Parlament ha cargado duramente contra el gasto de la Generalitat y contra su estructura administrativa. Ha llegado a calificar de «escándalo» los 15.000 millones destinados a nóminas de la Generalitat. ¿Dónde recortaría VOX si tuviera mañana las riendas del Govern?

Los catalanes pagamos impuestos para tener seguridad, una buena educación y un buen sistema sanitario, y ya hemos visto las huelgas de estos últimos días.

La realidad es que la Generalitat no hace más que subir los impuestos —15 impuestos propios— para abrir embajadas, nombrar altos cargos, crear chiringuitos y consorcios y regalar dinero público en políticas de género y políticas climáticas, provocando que seamos menos competitivos y menos productivos.

Solo en subvenciones, más de 5.000 millones de euros. ¡Mira si hay margen de recorte!

Claro que hay que recortar. Es que, o recortamos el 30 % del presupuesto, o en pocos años ni el FLA podrá rescatarnos.

Cataluña sigue teniendo un problema crónico con Rodalies. Desde Torredembarra, muchos vecinos dependen del tren para trabajar o estudiar en Barcelona. ¿Quién tiene la culpa de que los ciudadanos sigan sufriendo este servicio?

Socialistas y separatistas. Gobiernan en La Moncloa, en la Generalitat y en las empresas públicas Renfe y Adif. Todos, absolutamente todos, han cronificado el problema.

Lo que tienen que hacer es apartarse y dejar que los técnicos y profesionales trabajen de verdad.

Hace 40 años, los trenes funcionaban mejor que ahora. ¿Cómo puede ser?

¿El PSC de Salvador Illa está realmente solucionando los problemas de Cataluña o simplemente ha cambiado el discurso del independentismo por una gestión más moderada?

Ningún presidente separatista ha hecho tanto por conseguir competencias y construir un supuesto Estado catalán como el propio Illa.

Cada acuerdo económico que permite a Illa seguir teniendo oxígeno para enchufar a sus amiguetes pasa por que Sánchez ceda soberanía a Cataluña. Y eso lo vamos a revertir en cuanto lleguemos al Gobierno.

VOX mantiene una posición frontal contra el separatismo. Después de años de procés, ¿cree que el independentismo está derrotado políticamente o que volverá a intentar romper España cuando tenga la oportunidad?

Es un fuego latente que mantienen Sánchez e Illa. Por ello creo que es importante insistir en recordar que el separatismo no ha muerto, y que sus políticas siguen presentes.

Aún nos queda mucho recorrido, pero cada vez son más los jóvenes que han visto que la independencia es una falacia enmascarada de ruina y miseria.

Nosotros tenemos claro que el separatismo se derrota con la ley en la mano y con unas instituciones del Estado que protejan al pueblo español.

Una pregunta incómoda: ¿estaría VOX dispuesto a pactar con el PP en Cataluña para desalojar al PSC de la Generalitat, aunque eso implique hacer concesiones? ¿Dónde estaría la línea roja?

En todas esas regiones donde ha sido posible sumar para desalojar a los socialistas, en VOX hemos estado a la altura.

Además, estamos aplicando programas de gobierno que están ayudando a las familias: bajando impuestos, desregulando, apoyando al sector primario y a la industria y priorizando a los españoles.

Línea roja: políticas socialistas.

Usted comenzó en política municipal siendo muy joven. Después de tantos años, ¿qué le ha decepcionado más de la política y qué le sigue dando motivos para continuar?

La decepción es el tiempo. Cómo uno entra en política para intentar revertir la situación y ve que cuesta mucho, pero, a la vez, eso provoca una cierta motivación y persistencia para no abandonar.

Porque la política, si no la haces tú, la harán otros, y en este caso ya vemos qué Gobierno tenemos.

Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, y el ímpetu militante me impide quedarme de brazos cruzados.

VOX ha crecido electoralmente, pero sigue teniendo muy difícil gobernar en Cataluña. ¿Cuál es el objetivo real del partido para las próximas elecciones: entrar en un Gobierno, ser decisivo o convertirse en la primera fuerza de la derecha?

VOX sigue creciendo, y especialmente en Cataluña. Creo que es muy importante la implantación territorial, y ahí vemos cómo cada vez son más los españoles que quieren ser coordinadores de VOX en sus municipios o incluso presentarse a las elecciones municipales.

Ese crecimiento territorial es lo que nos permitirá sentar las bases no solo para liderar la oposición, como estamos haciendo, sino también para gobernar en Cataluña. Y no queda mucho.

Y terminamos con una pregunta muy directa: si Javier Ramírez pudiera aprobar mañana mismo tres medidas para Cataluña y tres para Torredembarra, ¿cuáles serían?

Son muchas las medidas que necesitamos tanto en Cataluña como en Torredembarra para dar la vuelta a las nefastas políticas que nos han traído hasta aquí. Pero si solo pudiera decir tres:

Torredembarra: Convocar 15 nuevas plazas de Policía Local, revertir la subida del IBI del 17 % y rescindir el contrato de recogida de residuos.

Cataluña: Implantar la prioridad nacional en el reparto y adjudicación de todos los recursos públicos, eliminar los impuestos propios de la región, y una política seria con la seguridad, que se centre en la expulsión necesaria de todos aquellos inmigrantes que han venido a Cataluña a delinquir y no adaptarse.