La traición de Sánchez en Ceuta erosiona al PSOE, hunde a sus compinches y lleva a PP y VOX hasta los 210 diputados

Los lunes hay encuestas.

Y las de este 7 de septiembre de 2026 dibujan un panorama trágico para Pedro Sánchez y el PSOE.

Entre el sondeo de NC Report para ‘La Razón‘, el barómetro de 40dB para ‘El País‘ y la encuesta autonómica de Sigma Dos en Ceuta, el retrato compuesto es el mismo: un Gobierno incompetente que se hunde, una derecha que se dispara y una izquierda sectaria, que se desmoviliza, con la crisis migratoria como acelerador de todo.

El sondeo de NC Report para La Razón coloca al PSOE en apenas el 24,9% de los votos y entre 98 y 100 diputados, su peor estimación desde 2023. Los socialistas perderían así entre 21 y 23 escaños respecto a las generales de julio de aquel año, y se habrían dejado por el camino cerca de dos millones de votos. Moncloa confiaba en que el verano permitiera recuperar la iniciativa política; el deterioro, en cambio, se ha agravado.

Los beneficiados son, sin matices, PP y VOX.

Los de Alberto Núñez Feijóo alcanzarían el 34,4% y entre 147 y 149 diputados, ya 9,5 puntos por encima del PSOE. Más espectacular aún es Vox: la formación de Santiago Abascal subiría hasta el 18,3% y entre 62 y 64 escaños, prácticamente el doble de los 33 que obtuvo en 2023 y su mejor registro de toda la legislatura. Sumados, PP y VOX llegarían al 52,7% de los votos y entre 209 y 213 diputados: no solo mayoría absoluta amplia, sino una cifra que roza los tres quintos del Congreso, fijados en 210 escaños.

A la izquierda del PSOE el panorama no mejora: Sumar caería al 5,7% (7-9 diputados) y Podemos se quedaría en el 3,4% (2-3 escaños). El dato más inquietante para Ferraz es de fidelidad: solo el 66,9% de quienes votaron al PSOE en 2023 repetirían hoy; un 11% se iría al PP y un 6,6% a Vox.

40dB: la derecha se acerca al 50%

El barómetro de 40dB para ‘El País’ y la Cadena SER, también del 7 de septiembre, matiza en un punto importante el relato de NC Report.

Sitúa al PP en el 32,4% y al PSOE en el 27,6%, ampliando la ventaja popular a casi cinco puntos.

Pero fieles a su sectarismo y como son quienes pagan el sondeo, dicen contra la lógica que VOX cae por tercer mes consecutivo hasta el 17,8% y pierde, por primera vez en meses, su condición de partido favorito entre los jóvenes. El bloque PP-VOX suma así el 49,8% de la estimación de voto: su mejor marca del año, pero todavía por debajo del simbólico 50% que sí supera NC Report. El bloque PSOE-Sumar-Podemos se queda en el 36,2%, una distancia de casi 14 puntos.

La conclusión honesta, por tanto, no es que «todas las encuestas» certifiquen una mayoría de derechas histórica, sino algo más matizado y no menos preocupante para Moncloa: los dos sondeos coinciden en el hundimiento del PSOE y en el avance del PP, pero difieren sobre si VOX sigue subiendo o ya ha tocado techo. Ninguna de las dos lecturas es una buena noticia para el Gobierno.

Si el retrato nacional es sombrío para Sánchez, el local es demoledor. La encuesta de Sigma Dos para El Mundo, con trabajo de campo entre el 26 y el 31 de agosto, sitúa al PP de Juan Jesús Vivas en el 50,5% de los votos y entre 13 y 14 escaños en la Asamblea de Ceuta: mayoría absoluta, algo que no tenía en 2023. VOX sería segunda fuerza con el 21,6% (5-6 diputados). El PSOE, tradicionalmente tercera fuerza, se desploma al 5,6%, con opciones reales de quedarse en un único representante. Las formaciones locales, Ceuta Ya! (12,2%, 3 escaños) y MDyC (8,9%, 2 escaños), capturan parte del voto de protesta sin llegar a disputar el liderazgo.

El termómetro de opinión: Vivas aprueba, Sánchez suspende

Más allá de la intención de voto, las encuestas de opinión sobre la gestión de la crisis son igual de elocuentes. Según SocioMétrica, el 74% de los españoles suspende la actuación de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta, mientras un 75,2% aprueba la gestión del propio Juan Jesús Vivas, con nota de «notable alto» incluso entre votantes de otros partidos.

Y en la pregunta sobre responsabilidades, la coincidencia es aún mayor: en torno al 90% de la sociedad española señala a Marruecos como principal responsable de la avalancha, frente a un escaso 6-10% que da por buena la explicación oficial centrada en las mafias de trata. La Guardia Civil, la Policía y el Ejército son, en estas mismas encuestas, las instituciones mejor valoradas por su actuación; el Gobierno central y sus ministros, las peor.

El desgaste de Sánchez no nace solo en Ceuta —se suma a las causas judiciales que rodean a su entorno y al desgaste acumulado de la legislatura—, pero la crisis migratoria ha actuado como un multiplicador que ninguna encuesta de las últimas semanas contradice. La izquierda, dividida entre la defensa de los derechos humanos y el temor a seguir perdiendo voto obrero, no ha logrado capitalizar el malestar social en su favor: ni Sumar ni Podemos superan, en ninguna de estas encuestas, el 6% de intención de voto. Y en la derecha se abre ya un debate menos ruidoso pero igual de decisivo: hasta qué punto un PP por encima del 32-34% necesitará, para gobernar, a un VOX que unas encuestas sitúan en su mejor momento histórico y otras dan ya por estabilizado o en ligero retroceso.