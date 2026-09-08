Abascal aprovecha el informe PISA para destruir a Sánchez: “Un país saqueado por un traidor y su mafia”

El descenso de España en el informe Pisa 2025 ha servido como catalizador para que Santiago Abascal convierta los fríos datos educativos en potente arsenal político.

La crítica no se ciñe únicamente a la gestión educativa. Pedro Sánchez es presentado como el eje fundamental de un entramado que ha perjudicado la educación, así como las instituciones y la misma nación. En este contexto, el informe Pisa deja de ser un simple dato estadístico para transformarse en un acta de acusación contra un “gobierno traidor” y su “mafia corrupta”.

No hay nada, absolutamente nada, que no hayan destrozado. Desde el acceso a la vivienda a la calidad de la educación, pasando por la seguridad en las calles o el estado de las infraestructuras. Todo un país destrozado y saqueado por un traidor y su mafia corrupta

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Toda una… https://t.co/1xQQIOIlBs — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 8, 2026

Informe Pisa: el inicio de una lucha por el relato

Los resultados de Pisa 2025 reflejan el peor desempeño histórico de España en Lectura, Matemáticas y Ciencias, con caídas que equivalen a más de un año escolar en una década, especialmente en comprensión lectora y competencias matemáticas. El país se encuentra por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea, consolidando un deterioro que comenzó en 2015 y que se ha intensificado tras la pandemia. El informe señala que parte de esta caída se debe al impacto del uso excesivo de dispositivos digitales y a la creciente desigualdad entre los estudiantes, con un retroceso más acentuado entre aquellos de niveles socioeconómicos medio y alto.

En este panorama, la LOMLOE, la ley educativa promovida por el Gobierno de Sánchez, se coloca en el punto de mira. Tanto el PP como Vox observan en Pisa un “suspenso absoluto” a esa normativa y a la cultura de promoción automática, la disminución de exigencias y el aumento de enfoques ideológicos en los contenidos del currículo. Vox va más allá al interpretar esos datos como prueba de una estrategia deliberada para “hacer a los españoles cada vez más ignorantes y más dependientes del Gobierno”, vinculando educación con control social y clientelismo.

Estrategia de Vox: la educación como reflejo de la decadencia

El discurso de Abascal se fundamenta en tres ejes, que combinan cifras objetivas con una narrativa de crisis nacional:

España alcanza sus peores resultados históricos en competencias fundamentales, distanciándose de los países de referencia en la UE y la OCDE.

en competencias fundamentales, distanciándose de los países de referencia en la UE y la OCDE. La ley educativa del Gobierno se describe como un instrumento para desmantelar el “ascensor social” que representa la educación pública, en beneficio de una élite política y mediática supuestamente subsidiada.

El deterioro en educación se presenta como un reflejo de un país “destrozado” en términos de vivienda, seguridad y servicios públicos, todos ellos impactados por la acción del Ejecutivo.

De esta manera, Pisa se convierte en un símbolo de una decadencia general, clave para un partido que busca captar los votos de quienes sienten malestar y que quiere reunir bajo un mismo relato la inflación, la inseguridad, la cuestión territorial y, ahora, el fracaso escolar. Mientras Feijóo promueve “reformas basadas en la evidencia” y el restablecimiento de la autoridad del profesor, Vox opta por un enfoque más emocional, donde los números sirven como prueba de una traición al país.

Consecuencias políticas: presión sobre la LOMLOE y tensiones territoriales

La mezcla de cifras alarmantes y un discurso incendiario abre diversas líneas de conflicto político:

Revisión de la LOMLOE El PP ya propone cambios profundos en el sistema, en la cultura de evaluación y en el rol del docente, mientras Vox exige una ruptura radical con la ley Celaá y lo que califica como “adoctrinamiento” en las aulas. El Gobierno, por su parte, se aferra a la resiliencia del sistema y a los avances en la reducción del abandono escolar, aunque Pisa complica ese argumento.