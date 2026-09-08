Barómetro de Encuestas: Ceuta hunde a Sánchez y empuja a Feijóo y Abascal a una mayoría inaudita

La crisis de Ceuta ha evolucionado en cuestión de semanas de ser un incidente fronterizo a convertirse en un catalizador de opiniones.

De acuerdo al promedio elaborado por Electocracia para El Debate en su análisis “Ceuta acelera el declive electoral de Sánchez y rompe el techo de la derecha”, la situación política en España se asemeja cada vez menos a la de las elecciones generales de 2023.

El resultado es claro y bastante complicado para La Moncloa: el PSOE se aproxima a su suelo electoral, mientras que la combinación de PP y VOX supera con amplitud la simbólica barrera del 50 % del voto y roza, o incluso alcanza, según el análisis, una mayoría absoluta que prescindiría de socios menores.

El barómetro que ahoga a Sánchez

El promedio de encuestas privadas entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre posiciona al PSOE alrededor del 26,2 % de los votos, notablemente por debajo del 31,7 % obtenido en las generales de 2023. La derecha en su conjunto se situaría en torno a los 203 escaños, muy por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

La conversión a escaños que presenta El Debate resulta reveladora:

PP : aproximadamente 141 diputados y cerca de un 32,6 % del voto

: aproximadamente y cerca de un del voto VOX : alrededor de 62 escaños y un 18,4 % , una cifra histórica

: alrededor de y un , una cifra histórica Total PP+Vox: 203 diputados sobre 350

En contraposición, el bloque gubernamental y sus aliados se quedarían con una representación incapaz de formular una alternativa, incluso teniendo en cuenta la tradicional geometría variable de aliados fijos y ocasionales. El relato de resistencia que el sanchismo ha sostenido desde 2023 se enfrenta, por primera vez, no a un obstáculo de la derecha, sino a uno dentro del propio PSOE.

Ceuta como detonante y símbolo

La crisis de Ceuta no solo ha tensado las relaciones con Marruecos y reabierto el debate sobre gestión migratoria y seguridad fronteriza. También ha tenido un impacto directo en la percepción pública sobre la capacidad del Gobierno para manejar situaciones de alto riesgo.

Varios elementos actúan como impulsores:

La percepción de improvisación en la respuesta inicial.

La controversia en torno a los informes policiales y el choque de versiones oficiales.

El desgaste generado por causas judiciales y escándalos previos que ya minaban la imagen del Ejecutivo.

Así, Ceuta se transforma en el episodio que reconfigura la narrativa: para una gran parte del electorado, esta crisis valida una impresión preexistente de debilidad gubernamental. Para la derecha, se convierte en el ejemplo paradigmático de cómo presentar la legislatura como una serie de errores de gestión.

Curiosamente, el impacto más notable se manifiesta precisamente en la propia ciudad autónoma. En Ceuta, las encuestas autonómicas ubican al PP con más del 50 % de los votos, logrando así la mayoría absoluta, mientras el PSOE está al borde de la desaparición institucional, reducido a un único escaño simbólico. Este desplome a nivel local refuerza el mensaje nacional: si el Gobierno no se sostiene en el lugar donde ocurrió la crisis, difícilmente logrará convencer en el resto del país.

Feijóo pierde impulso, Abascal capitaliza el descontento

El barómetro no delineó un panorama de entusiasmo generalizado, sino un cambio de dirección en los votos dentro del bloque de la derecha. El PP se posiciona como la primera fuerza, aunque con un ligero retroceso respecto a sondeos anteriores: Feijóo presenta una ligera caída y pierde parte del impulso que le otorgaba el voto útil. En contraposición, Vox se perfila como el gran beneficiario de la crisis.

Algunos datos significativos del promedio demoscópico:

Vox añade 1,58 millones de votos en comparación con 2023.

añade en comparación con 2023. Incrementa más de 6 puntos respecto a su resultado en las últimas generales.

respecto a su resultado en las últimas generales. Se asienta por encima del 18 % en varias encuestas y llega incluso al 19 % en algunos sondeos.

El razonamiento es claro: el elector de la derecha que considera que la crisis de Ceuta revela una laxitud en seguridad y fronteras, tiende a favorecer el discurso más contundente. Feijóo sigue al frente del bloque, pero Abascal es quien capta el descontento. El PP se sostiene como “partido de gobierno”, mientras Vox refuerza su papel como partido de respuesta.

En cuanto a la izquierda, enfrenta una doble pérdida: un trasvase directo de votos al PP entre sectores moderados desilusionados, y la absorción de espacio por parte de Sumar y Podemos por un PSOE que intenta reagrupar el bloque progresista… sin conseguir superar el 26 %.

Consecuencias políticas: legislatura en cuenta atrás

La combinación de la crisis en Ceuta, la caída de apoyo y el ascenso de la derecha han colocado a la legislatura en un periodo de cuenta atrás política, aunque formalmente pueda prolongarse. Las implicaciones son diversas:

Gobernabilidad precaria : cualquier reforma significativa se complica ante un Gobierno visto como débil y una oposición envalentonada que aspira al relevo.

: cualquier reforma significativa se complica ante un Gobierno visto como débil y una oposición envalentonada que aspira al relevo. Discurso de final de ciclo : el bloque PP–Vox comienza a hablar de “cambio de régimen político” en términos de alternancia, más que de ruptura institucional.

: el bloque PP–Vox comienza a hablar de “cambio de régimen político” en términos de alternancia, más que de ruptura institucional. Reorganización de alianzas: los socios nacionalistas y regionalistas evalúan los riesgos de continuar vinculados a un Gobierno en declive, pensando en sus propios resultados futuros.

Para el PSOE, la estrategia oscila entre resistir, ganar tiempo y confiar en que la agenda económica o social logre compensar el daño producido por la crisis de Ceuta. La clave para la derecha será gestionar esta ventaja sin verse arrastrada por el desbordamiento de su propia fuerza: PP y Vox deberán definir, tarde o temprano, si quieren gobernar juntos o si aspiran a fórmulas más complejas.

La demoscopia, por el momento, los retrata como una suerte de “gran mayoría imposible”: tan extensa que obliga a considerar un gobierno de coalición, pero tan fraccionada internamente que requiere un complicado pacto entre la moderación que representa Feijóo y la contundencia que ofrece Abascal.