¿Le aplicarán el ‘Hodio’ sanchista a este alcalde independentista catalán? “P*ta España”

Intolerables palabras.

Y mucho menos cuando se dicen desde una tribuna pública y por parte de quien debe aplicar y aplicarse una cierta neutralidad oficial.

El alcalde de Santa Eugenia de Berga, Xavier Fernández, del partido Juntos por Cataluña, protagonizó un pregón que ha levantado ampollas por su tono zafio y su cierre con un insulto directo contra España.

El tuit que recoge el momento muestra al edil rematando su intervención con esa expresión de cuatro letras que empieza por «p» y termina en «a», lo que ha reavivado las preguntas sobre la aplicación selectiva de normas o sanciones en el ámbito político.

El vídeo del acto, difundido en redes, capta la reacción inmediata del público y el ambiente de la sala mientras el primer edil de este municipio barcelonés opta por un lenguaje que muchos consideran impropio de un cargo público:

Sabemos de dónde venimos, sabemos qué somos y no debemos permitir que nadie nos convenza de que somos menos de lo que realmente somos, ni como pueblo ni como país. Si me lo permitís, acabaré con una expresión un poco grosera, pero que me hace mucha ilusión decir siendo el alcalde, que es ‘puta España’. Viva Santa Eugenia de Berga, viva nuestra Fiesta Mayor y viva Cataluña libre.

El post principal describe al protagonista como un «mamarracho independentista» y cuestiona su origen con la frase literal: «¿De qué sórdida pizzeria o taberna portuaria se ha escapado este mamarracho independentista?». A continuación añade que «el tipejo en cuestión, que responde al nombre de Xavier Fernández, es alcalde de Santa Eugenia de Berga (Barcelona), de Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont».

¿De qué sórdida pizzeria o taberna portuaria se ha escapado este mamarracho independentista? El tipejo en cuestión, que responde al nombre de Xavier Fernándezm es alcalde de Santa Eugenia de Berga (Barcelona), de Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, 'cocomocho'. pic.twitter.com/DSWRFz8zqB — Luis Rioja (@miescano351) September 8, 2026

El contexto del pregón y el insulto

El edil, vinculado a la formación del prófugo Carles Puigdemont, decidió rematar su alocución con el grito «P*ta España», según el relato que acompaña el vídeo. Este tipo de expresiones ha generado en el pasado reacciones cruzadas según el signo político de quien las pronuncia. Ahora la duda que flota es si el famoso «Hodio» que Pedro Sánchez presentó con gran publicidad se aplicará también a este caso o si quedará en un nuevo ejemplo de doble vara de medir.

¿Se acuerdan de cuando Pedro Sánchez sacó lo del ‘Hodio’? ¡Pues a ver si se lo aplica al alcalde de Santa Eugenia de Berga (Barcelona), un tal Xavier Fernández, de Juntos por Cataluña, ese que se refiere a nuestro país como «puta España». pic.twitter.com/Kl0zIrBBYf — Luis Rioja (@miescano351) September 8, 2026

El municipio de Santa Eugenia de Berga, en la provincia de Barcelona, cuenta con un consistorio donde Junts per Catalunya mantiene influencia. El pregón, lejos de limitarse a un acto protocolario, derivó en una intervención que muchos han calificado de tabernaria y que ha circulado rápidamente por las redes.