El espía condecorado que señala a Marlaska en la invasión de Ceuta

La estampa de Abdellatif Hammouchi recibiendo la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil de manos de Fernando Grande-Marlaska podía parecer, en su momento, otro gesto más de cortesía diplomática y de colaboración contra el terrorismo entre Madrid y Rabat. Según cuenta El Debate, el jefe de la Inteligencia marroquí condecorado por Marlaska irrumpe como uno de los cabecillas de la invasión a Ceuta Sin embargo, hoy esa imagen se ha transformado en un símbolo político incómodo: quien fue celebrado como aliado clave es, según nuevas filtraciones y análisis, uno de los cabecillas de la invasión de migrantes a Ceuta.

El debate ya no gira en torno a una crisis fronteriza puntual. Preguntas surgen sobre cómo la política española ha confundido la diplomacia con una peligrosa ingenuidad estratégica al premiar a quien dirige unos servicioscuya vinculación con el espionaje masivo por medio de Pegasus hacia dirigentes españoles no es baladí. La mezcla de condecoraciones, asaltos migratorios y escuchas telefónicas es, cuando menos, complicada de justificar en el ámbito parlamentario.

Hammouchi: del despacho de Marlaska al núcleo de la crisis de Ceuta

En medio de esta tormenta se encuentra Hammouchi, jefe supremo de la Policía marroquí y de la inteligencia interior, a través de la DGSN y la DGST, dos entidades que concentran el poder de vigilancia y control en el reino alauí. Esta dualidad en su mando le convierte en una pieza clave para la cooperación en materia de seguridad, pero según diversas fuentes, también le señala como arquitecto de la presión migratoria sobre Ceuta.

El grupo de hackers argelinos Jabaroot ha hecho pública una lista con miles de agentes marroquíes, de los cuales identifican a 21 altos mandos como responsables directos de la planificación del asalto a la ciudad autónoma. En esta nómina se halla Hammouchi, quien, según se indica, tuvo un papel central en la preparación y ejecución de la llegada masiva de migrantes a finales de julio, una operación que en España se describió como una «violación de la integridad territorial», tal como afirmó Pedro Sánchez durante la crisis anterior de 2021.

Las investigaciones policiales que han sido enviadas a la Audiencia Nacional fortalecen esta narrativa sobre la planificación que se lleva a cabo del otro lado de la verja: informes de la Policía indican que la entrada fue guiada por gendarmes marroquíes, asistidos por agentes de paisano y con un objetivo que iba más allá del mero hecho migratorio. En otras palabras, no fue un acontecimiento sobrevenido de presión migratoria, sino una operación cuidadosamente orquestada donde los servicios de seguridad marroquíes desempeñaron un papel activo.

Tabla: el papel de Hammouchi en la arquitectura de seguridad

Cargo Organismo Función principal Director DGSN Policía marroquí y control operativo en el territorio Director DGST Inteligencia interior y contrainteligencia Interlocutor clave Cooperación con España Lucha antiterrorista y seguridad compartida

Este cuadro ilustra por qué su nombre figura en casi todos los informes sobre Marruecos y cuestiones de seguridad. Aquél que controla la policía y la inteligencia interior tiene el poder tanto de cerrar como de abrir el grifo de la presión en la frontera.

Las medallas de Interior: diplomacia, Pegasus y bochorno político

La entrega de la condecoración a Hammouchi no fue un acto aislado. La Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil fue concedida ya en 2019 y publicada en el BOE, aunque la ceremonia formal se consumó seis años después, en 2025, en un acto solemne, con fotos y un mensaje oficial sobre la «colaboración en seguridad y lucha antiterrorista». Para agregar un matiz más en la escena, el ministro que impuso la medalla había sido, de acuerdo a varias fuentes, víctima del propio Pegasus que se ha atribuido a los servicios marroquíes.

Aparte de esta distinción máxima, el Ministerio del Interior también condecoró, semanas antes de la crisis, a otros altos niveles de la inteligencia marroquí durante un viaje oficial a Rabat, donde se discutió sobre una colaboración «excepcional» en la frontera y se describió a Marruecos como un «socio estratégico indispensable». El problema, sin embargo, es que la cronología ahora juega en contra de Marlaska: primero se premia la cooperación, luego esa misma estructura es acusada de ser la organizadora de una invasión migratoria.

Desde la oposición y dentro del mismo seno gubernamental, se ha cuestionado la lógica de premiar al presunto responsable del espionaje a más de 200 teléfonos móviles españoles, incluyendo el del presidente del Gobierno, con una condecoración de tal carácter. Aquí se entrelazan:

Reconocimiento oficial por colaboración en seguridad.

Acusaciones sobre la introducción de Pegasus en los móviles de altos cargos.

Señalamientos como cerebro del asalto a Ceuta.

Todo esto sin que, de acuerdo a la información disponible, el Ministerio del Interior haya anunciado la revocación de la distinción ni tomado medida alguna frente a quien ahora se señala en los informes como responsable de una operación hostil.

Consecuencias políticas: Ceuta como termómetro de la relación con Rabat

La invasión a Ceuta vuelve a poner en relieve la complicada relación con Marruecos. España considera al vecino del sur como un socio fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, pero las filtraciones y los informes judiciales muestran a su aparato de inteligencia como un instrumento de presión política y control fronterizo. Ceuta, Melilla y la gestión de la migración se convierten en un tablero donde Rabat mueve piezas a su antojo.

Internamente, el caso abre varios frentes:

Cuestionamiento de la política de condecoraciones : se está revisando las medallas otorgadas a responsables relacionados con Pegasus y acciones en la frontera.

: se está revisando las medallas otorgadas a responsables relacionados con Pegasus y acciones en la frontera. Debate sobre la dependencia de Marruecos en lo que respecta a la gestión de la migración y antiterrorismo, incluyendo críticas a la falta de opciones sólidas.

en lo que respecta a la gestión de la migración y antiterrorismo, incluyendo críticas a la falta de opciones sólidas. Presión parlamentaria sobre Marlaska, tanto por lo sucedido en Ceuta como por el silencio ante las recientes revelaciones sobre Hammouchi.

La propia Policía ha puesto en jaque al Gobierno al reconocer que la entrada masiva fue guiada por agentes marroquíes, mientras que el Ministerio del Interior intenta evitar que los informes impliquen directamente al reino vecino en los hechos. El resultado es una sensación palpable de esquizofrenia institucional: se necesita a Marruecos para asegurar la seguridad, pero se empieza a dudar de él cuando la frontera se torna incontrolable.