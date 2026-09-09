Feijóo desafía al monigote de Mohamed VI en España: ¡Nos vemos en las urnas! ¡Pon Fecha!

Otro repaso en toda regla al inquilino de La Moncloa.

La primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político en el Congreso de los Diputados sirvió este 9 de septiembre de 2026 para que Alberto Núñez Feijóo lanzase un desafío frontal y sin anestesia a Pedro Sánchez.

El líder del Partido Popular dejó claro que el presidente del Ejecutivo no es más que el monigote de Mohamed VI en España y le espetó, mirándole a los ojos:

Ponga fecha y nos vemos en las urnas.

Feijóo no se anduvo con rodeos.

El líder de la oposición preguntó a Sánchez por cómo piensa seguir gobernando lo que queda de legislatura y cargó con dureza contra un presidente que, según el líder popular, «no es un presidente libre»:

Si la gerente del PSOE, Ábalos, Zapatero, Julio Martínez… hablan, usted se va.

Feijóo dejó entrever que Sánchez está atado de pies y manos por sus propias debilidades y por las presiones que le llegan desde Rabat.

El presidente del PP unió en un mismo reproche la crisis de Ceuta y el desastre educativo:

Las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de Ceuta se llenan de espráis de pimienta. ¿Si mañana entraran 80.000 personas en Ceuta usted qué haría?

Feijóo acusó a Sánchez de estar más pendiente de «adulterar el censo electoral con la ley de nietos» que de los problemas reales de los españoles: la vivienda, la huelga sanitaria, la alta velocidad o la educación. «La degradación de su proyecto afecta a los niños de nuestro país», zanjó.

Sánchez, como era previsible, intentó salir del paso con la misma soberbia de siempre. Respondió a Feijóo con un «nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar», emplazando las elecciones a 2027 (aunque es verdad que cometió un lapsus diciendo primero 2026).

Pero el mensaje del líder del PP quedó grabado: el monigote de Mohamed VI puede seguir agarrado a la Moncloa por ahora, pero el veredicto final lo darán los españoles.