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SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Feijóo desafía al monigote de Mohamed VI en España: ¡Nos vemos en las urnas! ¡Pon Fecha!

"Las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de Ceuta se llenan de espráis de pimienta. ¿Si mañana entraran 80.000 personas en Ceuta usted qué haría?"

Archivado en: Parlamento | Política

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La primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político en el Congreso de los Diputados sirvió este 9 de septiembre de 2026 para que Alberto Núñez Feijóo lanzase un desafío frontal y sin anestesia a Pedro Sánchez.

El líder del Partido Popular dejó claro que el presidente del Ejecutivo no es más que el monigote de Mohamed VI en España y le espetó, mirándole a los ojos:

Ponga fecha y nos vemos en las urnas.

Feijóo no se anduvo con rodeos.

El líder de la oposición preguntó a Sánchez por cómo piensa seguir gobernando lo que queda de legislatura y cargó con dureza contra un presidente que, según el líder popular, «no es un presidente libre»:

Si la gerente del PSOE, Ábalos, Zapatero, Julio Martínez… hablan, usted se va.

Feijóo dejó entrever que Sánchez está atado de pies y manos por sus propias debilidades y por las presiones que le llegan desde Rabat.

El presidente del PP unió en un mismo reproche la crisis de Ceuta y el desastre educativo:

Las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de Ceuta se llenan de espráis de pimienta. ¿Si mañana entraran 80.000 personas en Ceuta usted qué haría?

Feijóo acusó a Sánchez de estar más pendiente de «adulterar el censo electoral con la ley de nietos» que de los problemas reales de los españoles: la vivienda, la huelga sanitaria, la alta velocidad o la educación. «La degradación de su proyecto afecta a los niños de nuestro país», zanjó.

Sánchez, como era previsible, intentó salir del paso con la misma soberbia de siempre. Respondió a Feijóo con un «nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar», emplazando las elecciones a 2027 (aunque es verdad que cometió un lapsus diciendo primero 2026).

Pero el mensaje del líder del PP quedó grabado: el monigote de Mohamed VI puede seguir agarrado a la Moncloa por ahora, pero el veredicto final lo darán los españoles.

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