Félix Bolaños ya ni disimula: El ministro arremete contra el Supremo por suspender su trampa electoral camuflada con la ‘ley de nietos’

Está más caliente que el palo de un churrero.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no ocultó su malestar tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar de forma cautelar la llamada ley de nietos.

La medida judicial frena una norma que, según críticos, buscaba ampliar el censo de votantes con descendientes de españoles en el exterior y otorgar así una ventaja al PSOE en las próximas generales.

La jugada pretendía engordar el censo electoral a favor de Sánchez y que el PSOE fuese más que dopado a la convocatoria de las generales de 2027.

¡Vamos a ver, Félix 'Trolaños, que os han pillado con el carrito del helado! Vosotros queríais sacar la 'ley de nietos' para engordar el censo electoral a vuestro favor y que el PSOE fuese más que dopado a la convocatoria de las generales de 2027! Pero el Supremo os ha cazado. pic.twitter.com/iB5WKjsAjm — Luis Rioja (@miescano351) September 9, 2026

El origen de la polémica

La ley de nietos, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, permitía la adquisición de la nacionalidad española a nietos de emigrantes. Sus defensores la presentan como un acto de justicia histórica. Sus detractores, en cambio, la veían como un mecanismo para sumar apoyos electorales en un momento clave antes de los comicios de 2027.

El Tribunal Supremo ha actuado de urgencia al admitir a trámite un recurso y suspender provisionalmente su aplicación. Esta decisión ha generado un choque institucional que el ministro no ha dudado en cuestionar públicamente.

El ministro, en los pasillos del Senado, se mostró más que beligerante con el Alto Tribunal:

La decisión del Supremo no la compartimos. La posición del Gobierno de España, que era la misma posición de la Junta Electoral Central, era que no debían haberse adoptado estas medidas cautelares. Quiero decir que, evidentemente, estamos ante unas medidas cautelares que no son definitivas, que no se ha resuelto todavía el fondo de la cuestión, pero que, obviamente, hoy el Supremo dicta este auto y, por tanto, lo que hace es que suspende el derecho de voto a miles de españoles. Creo que es una decisión de enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho de voto de miles de españoles. Y, por eso, le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que, cuanto antes, lo antes posible, y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto. Y, por tanto, creo que privar del derecho al voto a miles de españoles tiene que ser con una resolución de fondo, una resolución donde se den todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura.

El titular de Justicia, después de su primera parrafada, vino a reconocer que aún no sabía los fundamentos jurídicos de las medidas cautelares: