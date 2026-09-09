Gabriel Pérez: «No podemos vivir en una trinchera. No estamos en los años 30, sino en el siglo XXI»

Gabriel Pérez, director de Comunicación de Libertad Sin Ira, es uno de los jóvenes que ha decidido dar un paso adelante para defender el debate y el pluralismo en un momento marcado por una creciente polarización política. Nacido en Madrid y vinculado a la política desde los nueve años, Pérez reivindica una juventud capaz de escuchar al que piensa diferente y denuncia las presiones que, a su juicio, pueden llevar a algunos jóvenes a no expresar públicamente sus opiniones.

En esta entrevista para PERIODISTA DIGITAL, Pérez explica qué le llevó a incorporarse a Libertad Sin Ira, analiza el papel de las universidades y las redes sociales en el debate político y reclama a los partidos que escuchen más a los jóvenes. También se define como conservador, aunque insiste en que la diversidad ideológica y el pensamiento crítico son precisamente algunos de los elementos que enriquecen a la asociación.

«La gente está cansada de la categorización»

Gabriel, ¿quién eres y qué te llevó a implicarte en Libertad Sin Ira? ¿Qué fue lo que te motivó a dar el paso?

Soy un chico nacido en Madrid, en un entorno humilde, que siempre le ha gustado la política. Podría decir que desde los nueve años. Libertad Sin Ira llegó a mí por su presidente, Edu, y los valores contra la polarización me llamaron la atención. Sobre todo cuando los jóvenes tenemos unos sueños y vemos que cada generación tiene más difícil cumplirlos.

Libertad Sin Ira defiende la libertad de expresión y el pluralismo. ¿Crees que actualmente todos los jóvenes pueden expresar libremente sus ideas, especialmente cuando son políticamente incómodas?

En una era tan polarizada es comprensible que todo joven se pueda ver cohibido. La gente no separa a la ideología de la persona y vinculan cualquier actuación de partidos afines a tu ideología a tu pensamiento.

Es importante quitar las etiquetas a la gente, pues la gente está cansada de la categorización.

A Libertad Sin Ira se le ha situado en ocasiones ideológicamente en la derecha. ¿Es una asociación política o simplemente una asociación juvenil que defiende determinadas ideas y valores?

Todo el mundo debería pasarse por un evento de Libertad Sin Ira para que vea personalmente lo que somos, porque creo que hay gente que habla sin saber.

La asociación es política, pero lo que la enriquece es la amalgama de ideologías y pensamientos que hay, la capacidad de pensamiento crítico y debate que tiene y los perfiles tan diversos que la forman.

¿Vamos a reducir todo ello a una etiqueta? Libertad Sin Ira está hecha por y para pensar por uno mismo.

«Creo que debería defenderlo cualquier demócrata»

¿Consideras que existe actualmente una falta de libertad de expresión en las universidades españolas? ¿Has vivido personalmente alguna situación que te haya hecho pensar así?

Totalmente. Yo soy de los que cree que para que haya una libertad de expresión plena se tiene que garantizar que todas las voces estén representadas, y creo que eso debería defenderlo cualquier demócrata.

Lo he vivido en mis carnes. Cuando la gente prefiere no hablar contigo para una entrevista para pasar desapercibida y te pide disculpas sinceras, tú sabes que se ejerce una presión social que hace a esa persona pensarse dos veces esa decisión.

Una completa pena.

En los últimos años hemos visto numerosos enfrentamientos políticos dentro de las universidades. ¿Se ha convertido la universidad española en un campo de batalla ideológico?

Yo creo que esto lleva tiempo así, no es algo nuevo. Al estar más polarizados es inevitable que la gente se vuelva más intolerante contra el diferente.

Precisamente por ello surge Libertad Sin Ira, para que, entre un desierto de polarización y confrontamiento, haya un oasis de tolerancia, respeto y debate.

El único campo de batalla que tendría que haber es el del debate.

«Hay que luchar para no perder la capacidad de escuchar»

¿Por qué crees que a muchos jóvenes les cuesta tanto debatir con alguien que piensa diferente? ¿Hemos perdido la capacidad de escuchar?

Porque la gente prefiere escudarse bajo unos ideales antes de intentar hacer autocrítica sobre lo que le están intentando explicar.

Yo me defino como una persona conservadora y respeto al contrario, pero el encerrarte en un pensamiento y no permitir contrastarlo mediante el debate es propio de una mentalidad que prefiere vivir en un sesgo de confirmación.

Hay que luchar para no perder esa capacidad de escuchar, ya que creo que está en peligro.

Una pregunta más personal: ¿alguna vez has tenido miedo de expresar públicamente tus opiniones por las posibles consecuencias?

El único ámbito en el que he preferido no expresar lo que pienso es el académico, pues he tenido profesores que no han fomentado la libertad de opinión, sino que han intentado hacerme callar para imponer su visión e ideología.

Miedo ninguno, sino incomodidad.

Pero mi experiencia no debe invisibilizar a la gente que sí tiene miedo, porque la hay, y debemos señalarlo para que no suceda.

«Lo que necesita la gente son soluciones y menos ruido»

¿Qué opinión tienes de la política española actual? ¿Crees que los principales partidos están conectando realmente con los jóvenes?

Creo que lo que necesita la gente son soluciones y menos ruido, y ahí entran los partidos: tienen que saber canalizar bien las demandas.

Pienso que el Gobierno actual y el descontento generalizado por su gestión no ayudan. Da la sensación de que estamos en un bucle del que no se puede salir.

Los partidos de derecha tienen que saber canalizar las demandas de la gente para que no se les vuelva en contra cuando ellos gobiernen.

Estamos en el tiempo de descuento.

Desde vuestra perspectiva, ¿qué está haciendo mal la clase política con los jóvenes? Y, sobre todo, ¿qué debería cambiar?

Necesitan escucharles. Nosotros tratamos de acercar la política a los jóvenes, pudiéndoles llevar a instituciones, haciéndoles conocer la democracia desde dentro. Creo que nosotros ponemos nuestro grano de arena.

Ahora bien, la vivienda, los salarios, el coste de vida… nos afectan a jóvenes y adultos, y en el momento que eso mejore, podrá volverse a dar una reconciliación con el ciudadano.

«No se puede echar la culpa de los problemas de una sociedad solamente a un algoritmo»

Las redes sociales tienen cada vez más peso en el debate político. ¿Crees que están ayudando a los jóvenes a informarse o están fomentando todavía más la polarización?

Claro que están ayudando a los jóvenes a informarse, y claro que fomenta la polarización, pero por la visibilización de ciertas injusticias que no se ven paliadas por las autoridades, son las que no se adaptan a las demandas del ciudadano.

Siempre ha habido titulares amarillistas o ‘trolls’, pero no se puede echar la culpa de los problemas de una sociedad solamente a un algoritmo que decide qué ves y qué no.

«Estoy muy orgulloso de nuestra juventud»

¿Qué papel debería tener la juventud en la política española? ¿Crees que los jóvenes están suficientemente implicados o existe demasiado desinterés?

La juventud debe estar más representada, tenemos mucho que aportar.

Lo que me enorgullece es que cada vez más jóvenes dan el paso para intentar mejorar nuestra sociedad, en redes, en la propia política…

Muy orgulloso de nuestra juventud.

«No podemos vivir en una trinchera»

Para terminar, Gabriel, si tuvieras delante a un joven que piensa completamente diferente a ti, ¿qué le dirías para convencerle de que merece la pena seguir hablando y debatiendo?

Que nos jugamos el país, aunque defendamos sistemas o pensamientos distintos.

No podemos vivir en una trinchera, no estamos en los años 30, sino en el siglo XXI.

Y que no tenga miedo a debatir, porque podemos incluso llegar a puntos en común, aunque él no lo crea.

Es la magia del debate y la diversidad ideológica, porque qué aburrido sería todo si todos pensáramos igual.