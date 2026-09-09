Los documentos desclasificados prueban que el CNI avisó a Gobierno Sánchez, Policía, Guardia Civil, y hasta a la Inteligencia marroquí

Un gol en propia meta.

La avalancha de migrantes que sacudió Ceuta a finales de julio de 2026 vuelve a estar en el centro de atención, no por las impactantes imágenes de miles de personas ingresando a la ciudad, sino por la reciente publicación de documentos por parte del propio Gobierno Sánchez.

La desclasificación de cerca de cuarenta informes, en lugar de poner fin al debate, ha generado una grieta política y mediática sobre qué información poseía el Ejecutivo y qué decisiones tomó al respecto.

Ya no se trata solo de cuántas personas intentaron acceder al territorio español, sino de cuánto tiempo antes el Gobierno supo que esta avalancha se estaba organizando a través de redes sociales, chats y foros.

Además, se cuestiona cómo manejaron la alerta en Moncloa, en el Ministerio del Interior y en Defensa. La desclasificación, presentada como un gesto hacia la transparencia, ha resultado ser un combustible para quienes acusan al Ejecutivo de minimizar el riesgo y de intentar rehacer la narrativa de lo sucedido en la ciudad autónoma.

Contenido de los documentos y su efecto incómodo para el Gobierno

Los informes desclasificados indican que el CNI localizó, el día antes del asalto, varios grupos digitales y foros con hasta 180.000 usuarios compartiendo mensajes y consejos sobre cómo ingresar a Ceuta bordeando el espigón o saltando la valla. La inteligencia española comunicó esa información a la Delegación del Gobierno y a los encargados de seguridad, alertando sobre una posible entrada masiva.

De acuerdo con los documentos, los analistas de inteligencia:

Identificaron grupos en Facebook y chats de WhatsApp con convocatorias explícitas para cruzar a nado o en grupo.

y chats de con convocatorias explícitas para cruzar a nado o en grupo. Cuantificaron el potencial alcance a alrededor de esos 180.000 seguidores movilizados.

Establecieron que la fecha clave era el 30 de julio, coincidiendo con festividades en Marruecos y resoluciones judiciales que facilitaban la estancia en la ciudad.

Mientras tanto, el discurso público del Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, persistía en que no había informes que permitieran anticipar la magnitud exacta de lo que iba a suceder. Esta discrepancia entre el contenido de los documentos y las declaraciones de los responsables políticos ha convertido la desclasificación en un reto para la credibilidad del Gobierno.

Choque de versiones entre Interior y Defensa

La publicación de los informes no solo ha puesto en la mira a Moncloa, sino que ha profundizado la divergencia entre dos ministerios cruciales: Interior y Defensa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, había sostenido en sede parlamentaria que el CNI sí advirtió sobre la convocatoria masiva antes del salto. En contraste, Interior, con Fernando Grande-Marlaska al mando, mantuvo durante semanas que no hubo avisos que permitieran prever una entrada masiva de personas.

Dentro de este choque de relatos, se pueden identificar tres elementos que ayudan a esclarecer la tensión existente:

Flujo de información – Defensa se basa en los informes del CNI y en las comunicaciones a la Delegación del Gobierno en Ceuta. – Interior enfatiza un informe policial del 28 de julio que no detectaba riesgo de “asalto violento” organizado.

Uso político de la desclasificación – La decisión de hacer públicos los documentos se presenta como un acto de transparencia. – Sin embargo, la lectura de estos textos refuerza la noción de que hubo advertencias que no se tradujeron en un refuerzo adecuado del dispositivo.

Reacción de las fuerzas de seguridad – Mandos policiales reclaman aclaraciones sobre por qué no recibieron toda la información o por qué no se actuó en consecuencia. – Los sindicatos policiales cuestionan el relato de “situación imprevisible” que ha sostenido Interior.

La desclasificación, inicialmente pensada para poner fin a la polémica, ha acabado nutriendo la sospecha de que el Gobierno manipuló lo que consideraba “previsible” y “no previsible” en la frontera de Ceuta.

Medios, narrativa y la gestión de una crisis híbrida

El caso de Ceuta ilustra cómo, en una crisis contemporánea, se entrelazan tres dimensiones: la operativa, la política y la narrativa. Primero, la crisis migratoria aparece como un reto a la seguridad y la gestión fronteriza. En segundo lugar, se observa la batalla interna en el Ejecutivo. Y por último, la pugna mediática por imponer un relato sobre los hechos ocurridos.

Algunas claves para comprender este ecosistema informativo son:

Los informes mencionan grupos digitales creados en Marruecos que actúan como amplificadores y coordinadores de la movilización.

que actúan como amplificadores y coordinadores de la movilización. La prensa enfoca su atención en las cifras, los plazos y las contradicciones entre ministerios.

La desclasificación se transforma en un gesto comunicativo: no solo se publican documentos, sino que se busca marcar un marco interpretativo.

Esto se relaciona con un fenómeno más amplio: las “crisis híbridas”, donde la línea que divide la migración, la presión política exterior y la desinformación se vuelve borrosa. La disputa por el relato en torno a Ceuta va más allá de quién dio la primera alerta, abarcando quién controla la imagen de un Estado que puede —o no— anticipar la llegada de más de 70.000 personas en pocos días.