Hugo Manchón retrata a Sánchez tras su «les volveremos a ganar»: «¿Volver?»

Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a las urnas para desafiar al Partido Popular. Durante su enfrentamiento parlamentario con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno aseguró que ambos volverán a medirse en las elecciones y lanzó una advertencia al principal partido de la oposición: «Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar».

La respuesta de Hugo Manchón no se hizo esperar. El dirigente popular atacó directamente el argumento del presidente y puso el foco en una palabra concreta: «volveremos».

«¿Volver? Que alguien le diga al yerno del proxeneta que no ganó las elecciones, que perdió las municipales, las autonómicas, las generales y las europeas», afirmó Manchón en un mensaje publicado tras las palabras de Sánchez.

El reproche se centra en el relato que el presidente mantiene sobre su trayectoria electoral. En las elecciones generales de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada y obtuvo 137 escaños, frente a los 121 del PSOE. Sin embargo, Sánchez logró posteriormente ser investido presidente gracias a los acuerdos alcanzados con diferentes fuerzas parlamentarias.

Precisamente por eso, Manchón considera que el «volveremos a ganar» de Sánchez presenta como una victoria electoral lo que, en las últimas generales, no fue una victoria del PSOE en votos ni en escaños.

El choque entre ambos bloques llega además cuando el calendario electoral empieza a convertirse en uno de los principales argumentos de la oposición. Feijóo reclamó a Sánchez que convoque elecciones y ponga fecha a las urnas, mientras que el presidente mantiene que los españoles no votarán en unas generales hasta 2027.

La frase de Sánchez ha servido así para reabrir una batalla que va mucho más allá de una simple discusión parlamentaria: quién puede presentarse ante los ciudadanos como ganador de las últimas elecciones y quién llega con más fuerza a las próximas.

Manchón ha optado por responder sin matices y convertir el «les volveremos a ganar» en un dardo contra Sánchez. Una réplica que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para Sánchez: el PSOE no fue el partido más votado en las generales de 2023, aunque consiguió conservar La Moncloa mediante una mayoría parlamentaria.