Sánchez desclasifica 40 documentos para intentar demostrar que nadie les avisó de la invasión de Ceuta… y el tiro le sale por la culata

Marlaska , el CNI y la invasión de Ceuta.

El Gobierno Frankenstein quería pasar página. Y le hasalido el tiro por la culata.

Ha conseguido justo lo contrario. La publicación de los informes de inteligencia sobre la crisis de Ceuta, según ha adelantado RTVE, deja a Pedro Sánchez más perdido que una gallina en un baile: cada documento que desclasifica para defenderse termina siendo la prueba que le hunde.

Nadie predijo que 80.000 personas cruzarían en un solo día, insiste el Ejecutivo.

Cierto. Pero los papeles sí contienen avisos anteriores al 30 de julio. Y esa diferencia lo cambia todo.

27 de julio: la primera señal

Todo arranca, al menos sobre el papel, tres días antes de la avalancha. El Centro Nacional de Inteligencia advierte de que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla está subiendo. Menciona también el posible efecto de la doctrina del Tribunal Supremo sobre las entradas a nado.

Es una lectura del escenario, no una previsión de lo que vendría después. Se envía a Moncloa y se comparte con las autoridades locales de la ciudad.

Ese mismo día, según los documentos desclasificados, una fuente de la Delegación del Gobierno escribe al CNI por WhatsApp: «Reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores». La respuesta es escueta: «Cuando quieras te informo».

28 de julio: la hipótesis que nadie quiso mirar de frente

Al día siguiente entra en juego otro actor: el Centro Nacional de Información y Fronteras de la Policía Nacional. Su análisis apunta a una «posible relajación temporal del control fronterizo marroquí», usada como «mecanismo de presión política» en torno a la Fiesta del Trono. La nota, de circulación interna, vincula la hipótesis con la dependencia española y europea de la colaboración migratoria de Rabat.

Es solo una posibilidad, no una intervención marroquí confirmada. El propio documento reconoce sus límites: no detecta indicios de un salto organizado a la valla y sitúa el mayor riesgo en el mar, favorecido por el tiempo.

29 de julio, 13.52 horas: el aviso que ya no admite excusas

Un día antes de la invasión llega el mensaje que más pesa. A las 13.52 horas, el CNI escribe por WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta:

«En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h. Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión».

La respuesta de la Delegación, según el documento, se limita a cuatro palabras: «Sus rilas» —sic—.

Un minuto después, a las 13.53, el CNI repite el aviso al Servicio de Información de la Guardia Civil: hay «varios grupos en Fb y WhatsApp incentivando estas entradas» para el día siguiente.

Los grupos tenían nombre y cifras concretas: un chat de WhatsApp llamado «Asalto a la valla de Ceuta», cuyo administrador —según el informe— tenía un teléfono español y otro argelino; el grupo de Facebook «Ceuta Fnideq», con más de 160.000 miembros, y «Hraga Ceuta», con más de 22.000. 180.000 seguidores no equivalen a 180.000 personas dispuestas a cruzar. Pero tampoco es una cifra que se pueda archivar sin más.

El aviso que sí llegó a Rabat

Aquí aparece el detalle que más incomoda al relato oficial. El CNI no solo alertó a sus propios interlocutores: ese mismo 29 de julio envió una «alerta temprana» a los servicios de inteligencia marroquíes, la DGST y la DGED, avisando de «posibles intentos de entrada en Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono, tanto a nado como a través de la valla».

Si la inteligencia española fue capaz de avisar a Marruecos con nombres de grupos, cifras de seguidores y una hora exacta, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿por qué esa misma información no bastó para activar un dispositivo proporcional en la propia frontera española?

«Ningún informe», dice Albares. Los papeles dicen otra cosa

La defensa del Gobierno se sostiene en una idea: nadie calculó que serían 80.000 personas. Es cierto, y es relevante. Pero no explica por qué, con el llamamiento ya identificado, con la fecha y la hora exactas y con Marruecos avisado, el dispositivo en Ceuta no se reforzó a tiempo.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo negaba este mismo miércoles en el Congreso: no le constaba «ningún informe» capaz de prever el asalto del 30 de julio. Los documentos desclasificados por su propio Gobierno, publicados el mismo día, dicen lo contrario.

Marlaska y el PSOE, de comparsa

Sánchez no está solo en este lío: se ha llevado a todo el Gobierno de comparsa.

Marlaska sostiene en el Congreso que el CNI se limitó a «informes de situación» sin capacidad real de anticipar nada, mientras Robles defiende justo lo contrario.

Albares niega la existencia de avisos el mismo día en que Moncloa los publica. Y el PSOE, en bloque, repite el argumento de que «nadie podía prever la magnitud», como si el problema fuera el tamaño de la avalancha y no el hecho de que el aviso —con fecha, hora y nombre de los grupos— ya estaba encima de la mesa tres días antes.