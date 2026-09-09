Un ‘topo’ de la Policía española pidió a Marruecos 2 millones por entregarles al espía de Pegasus, refugiado en Madrid

La situación parece sacada de un thriller de espionaje, pero tuvo lugar en el centro de Madrid, en el hotel Eurobuilding, muy cerca del Paseo de la Castellana. Allí, según revela El Debate en una exclusiva investigación sobre el colaborador policial y el espía marroquí vinculado a Pegasus, un confidente de la Policía Nacional se reunió en marzo con un contacto que accede a altos mandos de Rabat. El objetivo de la reunión era ofrecer un producto muy comprometido: la entrega del ex número dos del espionaje marroquí, quien posee las pruebas del ciberataque con Pegasus al teléfono de Pedro Sánchez.

Este antiguo alto cargo es Mehdi Hijaouy, un ex colaborador de Yassine Mansouri, líder del servicio de inteligencia exterior de Marruecos. Hijaouy, que al parecer ha tenido acceso directo a la información robada del móvil del presidente del Gobierno español, se encuentra actualmente escondido entre un piso en Mejorada del Campo (Madrid) y una finca en Cáceres, alternando ubicaciones con el fin de eludir a sus perseguidores. El colaborador de la Policía afirmó tenerlo “controlado” y valoró la delación en “entre dos y tres millones de euros”, según el informe publicado.

Un espía en la clandestinidad en el corazón de España

La información crucial de este episodio es doble. En primer lugar, confirma que uno de los custodios de los secretos de Mohamed VI, con acceso a la información robada mediante Pegasus de móviles españoles, ha estado operando en territorio español durante meses. En segundo lugar, pone de manifiesto que esta situación ha propiciado la existencia de un mercado negro de información, donde se intercambian direcciones, rutinas y datos sensibles a cambio de considerables sumas de dinero.

El encuentro en el Eurobuilding se extendió por cerca de una hora. Durante ese tiempo, el confidente ofreció a su contacto marroquí detalles sobre los movimientos de Hijaouy, su vida discreta entre la periferia de Madrid y la zona extremeña, y su papel crucial en el entramado de Pegasus. La información que maneja El Debate indica que, hasta hace dos meses, el ex espía residía efectivamente en esas direcciones, lo que añade credibilidad al seguimiento.

Este episodio se enmarca en un escenario más amplio: las revelaciones del llamado Pegasus Project y las pesquisas de consorcios de medios que esbozan una ofensiva sistemática de los servicios marroquíes —DGST y DGED— contra los teléfonos de políticos, altos mandos policiales y activistas en España. En el caso de Sánchez, los análisis forenses han confirmado varias infecciones y la extracción de unos 2,6 gigabytes de datos entre 2020 y 2021, que incluyen el periodo crítico de la crisis en Ceuta.

Impacto en la seguridad nacional y en la propia Policía

El hecho de que un colaborador de la Policía Nacional se situe en contacto con un agente marroquí para monetizar la captura de un ex espía que posee información altamente confidencial plantea interrogantes incómodas sobre los mecanismos de control interno y la cultura de seguridad en España. No se trata únicamente de un posible delito, sino también de:

Una ruptura en la confianza entre los cuerpos de seguridad y el aparato político

Un peligro de que información estratégica se negocie fuera de los canales oficiales

Un escenario de competencia entre servicios de inteligencia, confidentes y redes informales

La Audiencia Nacional ha archivado en dos ocasiones la investigación judicial sobre Pegasus por dificultad de avanzar, ante la falta de colaboración efectiva de Israel y la insuficiencia de información proporcionada por otros países. Aunque el delito de espionaje está acreditado, la autoría aún no ha sido determinada judicialmente. Esta ambigüedad legal ha creado un espacio gris donde proliferan filtraciones, deserciones y propuestas como la del confidente del Eurobuilding.

En los círculos de seguridad se percibe que Marruecos ha desarrollado un auténtico arsenal tecnológico, que va más allá de Pegasus, destinando decenas de millones de euros al año en software espía y herramientas de vigilancia. Mientras tanto, España ha optado por una reacción institucional extremadamente cauta: negociaciones discretas, viajes relámpago a Tel Aviv para exigir explicaciones a la empresa israelí NSO Group y encuentros reservados en Marrakech y Málaga para intentar “enterrar” políticamente el asunto.

Efectos políticos y diplomáticos: Pegasus como ruido de fondo

Este nuevo capítulo llega en un momento en que el Gobierno busca mantener una relación estable con Rabat tras el cambio histórico sobre el Sáhara Occidental. Las revelaciones sobre el espionaje con Pegasus no se han cerrado, y seguirán proyectando dudas acerca de la capacidad del Estado para proteger sus comunicaciones y el verdadero coste de ese acercamiento diplomático.

Algunos elementos contextuales que ayudan a entender la situación son:

La crisis de Ceuta en 2021, el cambio de postura sobre el Sáhara y el espionaje a teléfonos de altos cargos se entrelazan temporalmente.

Las investigaciones periodísticas indican cientos de objetivos españoles, más de 200 números seleccionados y decenas de intentos de infección con Pegasus.

No existe, en este momento, una atribución judicial firme a Marruecos, pero sí un creciente conjunto de indicios en esa dirección.

A su vez, la política exterior española ha continuado cumpliendo compromisos económicos con Marruecos, que incluyen millonarias ayudas para financiar gastos operativos de su policía fronteriza. Todo esto mientras se negociaba, en la sombra, que Rabat cesara el uso de Pegasus contra miembros del Gobierno español y que no explotara el material ya obtenido. En este contexto, la figura de Hijaouy, que posee supuestas pruebas del robo en el móvil de Sánchez, se convierte en un elemento explosivo: quien lo controle, controla parte de la narrativa de la crisis.

La propuesta del colaborador policial, a cambio de dos o tres millones, coloca a España frente a un espejo poco halagüeño: el de un ecosistema donde espías, confidentes, periodistas y emisarios gubernamentales coexisten en un espacio híbrido, impulsados por incentivos muy diferentes y una gobernanza limitada.

Un espía en Mejorada, una finca en Cáceres y otras curiosidades

Más allá de su dimensión institucional, el asunto tiene detalles casi cotidianos. Que uno de los individuos que habría gestionado el material extraído del teléfono del presidente del Gobierno se refugie en un piso de Mejorada del Campo, un lugar más conocido por su tráfico de cercanías que por actividades de espionaje, dice mucho sobre el camuflaje sigiloso con el que operan estos personajes.

La alternativa, una finca en Cáceres, añade otro matiz: el clásico retiro rural del espía jubilado, pero aquí el retiro está acompañado de gigabytes de información de máxima sensibilidad. Entre ambos lugares, según el relato, transcurre la vida oculta de un individuo que podría esclarecer qué sucedió con el botín digital de Pegasus y quién dio las órdenes para utilizarlo.

Mientras tanto, en los hoteles de Madrid se siguen organizando reuniones aparentemente intrascendentes donde se discuten cifras de seis ceros, rutas de escape y balances de riesgo. El tablero del espionaje marroquí y la seguridad española se juega, por ahora, en habitaciones discretas, municipios periféricos y fincas extremeñas; escenarios modestos para una partida que, en términos de poder, está lejos de cerrarse.