La última baza del tramposo Sánchez era ampliar el censo con la ley de nietos y se la han chafado

El Tribunal Supremo ha puesto freno a uno de los aspectos más delicados del tablero electoral: la inscripción en el censo de aquellos que han conseguido la nacionalidad a través de la conocida como ley de nietos, según adelantó Libertad Digital. La decisión no revoca la nacionalidad otorgada, pero sí suspendió sus efectos en el ámbito electoral mientras se resuelve la cuestión principal.

Este fallo se produce en un momento políticamente delicado, ya que afecta al CERA —el censo de los residentes ausentes— y, por ende, al voto exterior. En términos prácticos, el Alto Tribunal ha optado por interrumpir la vía rápida que convertía las nuevas nacionalizaciones en inscripciones censales, un procedimiento que había levantado inquietudes entre quienes consideraban que ello podría alterar de forma significativa la correlación de fuerzas para el futuro.

Qué ha hecho exactamente el Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acogido la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y respaldada también por Vox, paralizando los efectos electorales de estas inscripciones. El criterio es claro: el proceso de nacionalidad puede continuar, pero la inclusión automática en el censo queda suspendida hasta que se dicte sentencia.

Esta matización es más que relevante. No se está retirando la ciudadanía a nadie ni se cuestiona en su totalidad la ley, pero se impide que una inscripción administrativa ocasione de inmediato consecuencias en las votaciones. La precisión jurídica es sutil; el impacto político, bastante más evidente: el golpe se percibe en el foro interno del electoral, no en la vitrina pública.

Además, el Supremo ha establecido una distinción entre quienes aún se encuentran en proceso y aquellos que ya estaban inscritos en el CERA. En ambas situaciones, la Sala ha impuesto una pausa cautelar respecto a los efectos electorales y ha ordenado la conservación de la documentación, así como la separación de estas altas para asegurar la trazabilidad. En otras palabras, el tribunal busca poder seguir la pista a cada expediente y no dejar nada al azar.

Por qué este asunto ha incendiado el debate

La controversia tiene raíces antiguas. La famosa ley de nietos, que forma parte de la Ley de Memoria Democrática, permitió que hijos y nietos de españoles de origen pudieran solicitar la nacionalidad bajo ciertas condiciones. El conflicto surgió cuando esta vía empezó a traducirse, de manera automática, en inscripciones censales en el exterior. Para muchos críticos, el sistema abría la puerta a una expansión del voto exterior sin el control adecuado.

La JEC ya había sido el eje de la discusión. Según lo reflejado en varios medios, una parte de sus vocales defendía que existían motivos para vigilar el aumento del censo, mientras que la posición mayoritaria optó por no asumir un control que consideraron fuera de sus competencias. Así comenzó la grieta institucional que ahora el Supremo ha decidido abordar de forma cautelar.

Lo que sostiene el Gobierno : la ley respalda la nacionalidad de los descendientes de exiliados y no modifica por sí sola el sistema electoral.

: la ley respalda la nacionalidad de los descendientes de exiliados y no modifica por sí sola el sistema electoral. Lo que denuncian los recurrentes : la aplicación práctica podría estar inflando el censo exterior y afectaría la integridad del proceso.

: la aplicación práctica podría estar inflando el censo exterior y afectaría la integridad del proceso. Lo que ha hecho el Supremo: no aborda aún el fondo, pero congela el efecto electoral para prevenir un posible daño irreversible.

Este debate tiene relevancia, ya que el voto exterior ha sido tradicionalmente una cuestión problemática en España: trámites lentos, censos obsoletos, envíos tardíos y una participación real significativamente menor a la que sugieren los titulares. Si ese cóctel recibe además una masiva ampliación del electorado potencial, el sistema empieza a fallar como una puerta sin aceite.

Consecuencias políticas y electorales

La primera consecuencia es clara: el Gobierno pierde terreno para presentar la ampliación del censo exterior como un hecho consumado. Si la intención era forjar una nueva base electoral de manera rápida, el Supremo ha levantado una barrera de seguridad que obliga a enfriar la discusión.

La segunda implicación es más incómoda: el caso alimenta la narrativa de que la política española se juega cada vez más en los límites de la ingeniería institucional. No es solo una batalla jurídica; es una lucha por definir quién entra, quién vota y bajo qué condiciones. En un país tan propenso al ruido, el censo se ha convertido en un territorio de gran tensión.

Si el Supremo confirma esta línea, la Administración deberá examinar con mayor rigor la relación entre nacionalidad y censo.

Si cambia de opinión, el Gobierno podrá argumentar que la ley funciona como se había previsto.

En ambos casos, el tema deja una enseñanza clara: en política, los automatismos tienen poco recorrido cuando llegan a los tribunales.

La clave, por el momento, es que el Alto Tribunal no ha cerrado la puerta a la ley, pero sí ha apagado la luz del interruptor electoral. Y en una democracia en la que cada voto cuenta, incluso una pausa cautelar puede sonar a campanazo.

Entre los aspectos curiosos del asunto se encuentra uno de los más destacados: la discusión no se centra en si los descendientes pueden obtener la nacionalidad, sino en el momento preciso en que esa condición debe tener efectos electorales. También resulta significativo que un expediente originado en el ámbito de la memoria histórica haya derivado en una disputa sobre el voto exterior, ese rincón del sistema donde, a menudo, se definen más cosas de las que aparentan. Y no puede faltar un detalle que parece un clásico español: cuando la política se enreda, el censo termina entrando en escena.