Agreden a un concejal de Vox en Sant Cugat mientras atendía a los vecinos en plena calle

La tensión política ha vuelto a trasladarse a las calles de Cataluña. El concejal de Vox en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Jordi Guirado ha sido víctima de una agresión mientras se encontraba realizando una jornada de atención ciudadana en una carpa informativa de la formación instalada en pleno centro del municipio.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Francesc Macià, donde representantes de Vox se encontraban atendiendo a los vecinos y recogiendo sus propuestas y preocupaciones. Se trataba de una de las habituales jornadas de contacto directo con los ciudadanos que el grupo municipal desarrolla en Sant Cugat.

Según ha denunciado Vox, durante el desarrollo de la actividad un individuo se dirigió contra la mesa informativa y terminó agrediendo al concejal. El incidente provocó momentos de tensión en la zona y obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

La situación terminó con el agresor detenido por los Mossos d’Esquadra.

Guirado, por su parte, tuvo que recibir asistencia sanitaria y fue trasladado posteriormente en ambulancia a un hospital como consecuencia de la agresión.

Ataque durante una jornada de atención a los vecinos

El episodio se produjo mientras el concejal desarrollaba una actividad política completamente abierta en la vía pública. Las carpas informativas son una de las principales herramientas utilizadas por los partidos para mantener contacto directo con los ciudadanos y trasladar sus propuestas fuera de las instituciones.

En este caso, la actividad terminó abruptamente después de que el individuo arremetiera contra la mesa informativa y atacara al edil.

Desde Vox Sant Cugat han denunciado la agresión y han mostrado su respaldo al concejal. El portavoz municipal de la formación, Marcos Rodríguez, ha condenado los hechos y ha calificado de «cobardes» las actuaciones protagonizadas por el agresor.

Rodríguez ha querido dejar claro que el ataque no modificará la estrategia del partido en el municipio y ha asegurado que Vox continuará desarrollando su actividad política en las calles.

«Los violentos y los radicales deben saber que no nos van a acobardar», ha señalado el portavoz, que ha añadido que la formación «no va a dar un solo paso atrás» en su defensa de los vecinos de Sant Cugat.

El dirigente de Vox ha reivindicado además la importancia de mantener el contacto directo con los ciudadanos pese a episodios como el ocurrido. «Seguiremos a pie de calle, dando la cara por nuestros conciudadanos y defendiendo la libertad en cada rincón del municipio», ha afirmado.

El agresor fue detenido por los Mossos

La intervención de los Mossos d’Esquadra permitió detener al presunto agresor después del ataque. Vox ha agradecido expresamente la actuación de los agentes, así como la intervención de la Policía Local de Sant Cugat y de los servicios médicos que atendieron al concejal.

La formación ha anunciado además que estudiará y emprenderá «todas las acciones legales oportunas» para que la agresión no quede impune.

El grupo municipal ha insistido en que los representantes públicos deben poder desarrollar su actividad política sin sufrir ataques y ha reivindicado el derecho de los partidos a informar, debatir y recoger las demandas de los ciudadanos en la vía pública.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa la tensión que en ocasiones acompaña a la actividad política en Cataluña. Las diferencias ideológicas entre formaciones, especialmente en municipios donde existe una fuerte confrontación política, han convertido en habituales los enfrentamientos verbales y los episodios de tensión durante determinados actos.

En este caso, sin embargo, la situación pasó de la confrontación política a la agresión física contra un representante electo.

Vox no dará «un paso atrás»

Pese al ataque, Vox asegura que continuará con sus jornadas de atención ciudadana en Sant Cugat. La formación considera que precisamente la presencia de sus representantes en las calles resulta fundamental para mantener una relación directa con los vecinos.

El mensaje lanzado por el grupo municipal después de la agresión es, por tanto, de continuidad: no abandonar las calles ni renunciar a sus actividades por la actuación de individuos violentos.

«No lograrán amedrentar a Vox bajo ninguna circunstancia», ha defendido Marcos Rodríguez.

La formación ha reafirmado igualmente su «compromiso absoluto» con el orden, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica y ha insistido en que cualquier discrepancia política debe resolverse mediante el debate democrático y no mediante la violencia.

La agresión a Jordi Guirado se produce así durante una actividad destinada precisamente a escuchar a los ciudadanos. El concejal se encontraba atendiendo a los vecinos cuando fue atacado y tuvo que acabar siendo trasladado a un centro hospitalario.

Ahora serán las autoridades quienes deberán esclarecer las circunstancias concretas del ataque y determinar las posibles responsabilidades del detenido.

Mientras tanto, Vox Sant Cugat mantiene su intención de continuar con su actividad política en el municipio y reivindica que sus representantes puedan ejercer sus funciones y mantener contacto con los ciudadanos sin que la violencia condicione su trabajo.