Aliança Catalana y la izquierda independentista se enfrentan a gritos en el Fossar de les Moreres antes de la Diada

El independentismo catalán llega a la Diada dividido y con los cuchillos afilados. La víspera del 11 de septiembre ha dejado este miércoles una imagen que resume la guerra abierta entre las diferentes familias del separatismo: Aliança Catalana y la izquierda independentista se han enfrentado a gritos en el Fossar de les Moreres, uno de los lugares más simbólicos del movimiento secesionista en Barcelona.

Apenas unos metros separaban a los seguidores de Sílvia Orriols de los militantes de las organizaciones vinculadas a la CUP. La distancia, sin embargo, no ha impedido que durante buena parte de la tarde se hayan sucedido los insultos, los abucheos y las consignas cruzadas.

Los Mossos d’Esquadra han tenido que desplegar varios cordones policiales para mantener separados a ambos grupos y evitar que la tensión terminase en un enfrentamiento físico.

La escena resulta especialmente significativa: dos sectores que comparten la defensa de la independencia de Cataluña, pero que mantienen una auténtica batalla política por el control del discurso nacionalista.

Por un lado, Aliança Catalana. Por otro, la denominada Esquerra Independentista, con organizaciones como Arran, Endavant, Alerta Solidària o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Y en medio, uno de los lugares más cargados de simbolismo del independentismo.

Orriols moviliza ocho autocares

Aliança Catalana no quería pasar desapercibida. El partido liderado por la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, ha movilizado a sus simpatizantes para acudir al Fossar de les Moreres.

La formación ha fletado ocho autocares procedentes de diferentes comarcas catalanas, una movilización que ha evidenciado el crecimiento de la organización y la capacidad de convocatoria de su líder.

La respuesta de la izquierda independentista ha sido inmediata.

Varias organizaciones próximas a la CUP han convocado una concentración para mostrar su rechazo a la presencia de Aliança Catalana en el Fossar. El resultado ha sido un escenario de máxima tensión que ha obligado a los Mossos a separar a los dos bloques.

Durante horas, ambos grupos han permanecido prácticamente frente a frente, intercambiando consignas y abucheos.

Los simpatizantes de Orriols han respondido a las provocaciones con sus propios gritos y han convertido el acto en una demostración de fuerza de Aliança Catalana.

«Hemos venido a salvar Cataluña»

Sílvia Orriols ha sido la gran protagonista del acto de Aliança Catalana.

La dirigente ha tomado la palabra ante sus seguidores y ha lanzado un mensaje contundente: «Hemos venido a salvar Cataluña».

La frase ha sido recibida con aclamaciones por los suyos, mientras desde el otro lado del cordón policial se escuchaban abucheos.

Entre los asistentes de Aliança Catalana también se han escuchado consignas como «Cataluña catalana» o «Sílvia Orriols es la solución».

La formación ha querido convertir su presencia en el Fossar en una demostración de músculo político justo en la víspera de la Diada.

Junto a Orriols han tomado la palabra otros dirigentes de la formación, entre ellos el alcaldable Jordi Aragonès y el líder del partido en Barcelona.

El mensaje lanzado desde el escenario ha sido claro: Aliança Catalana quiere ocupar un espacio propio dentro del independentismo y no está dispuesta a cederlo ante los sectores tradicionales del movimiento.

La izquierda independentista sale al paso

Al otro lado de los cordones policiales se encontraban varias organizaciones de la izquierda independentista.

Arran, Endavant, Alerta Solidària y el SEPC habían llamado a concentrarse para rechazar la presencia de Aliança Catalana.

La confrontación entre ambos sectores no es nueva.

Las diferencias entre la formación de Orriols y la izquierda independentista han aumentado a medida que Aliança Catalana ha ganado protagonismo electoral y ha convertido cuestiones como la inmigración, la identidad y la seguridad en algunos de sus principales ejes políticos.

Para los sectores vinculados a la CUP, el proyecto de Orriols representa una amenaza ideológica. Para Aliança Catalana, en cambio, la izquierda independentista encarna un modelo de separatismo alejado de las preocupaciones que, según la formación, tienen buena parte de los ciudadanos.

La disputa ya no se limita al Parlament o a las redes sociales.

Ahora también se libra en la calle.

Y el Fossar de les Moreres ha vuelto a convertirse en el escenario elegido.

Un enfrentamiento que ya se repitió el año pasado

La tensión de este miércoles no ha surgido de la nada.

El año pasado, Aliança Catalana ya realizó su ofrenda en el Fossar de les Moreres y aquella presencia provocó enfrentamientos con colectivos de izquierdas.

El precedente hacía prever que la convocatoria de este año podía ser especialmente complicada.

Y así ha sido.

Los Mossos han tenido que desplegar un dispositivo para mantener separados a los dos grupos durante toda la tarde. Los cordones policiales han creado una especie de frontera entre los dos sectores del independentismo.

A un lado, las banderas y símbolos de Aliança Catalana.

Al otro, las organizaciones de la izquierda independentista.

Entre ambos, los agentes de la policía catalana.

El lugar donde el independentismo vuelve a enseñar sus grietas

El escenario tampoco es casual.

El Fossar de les Moreres es uno de los lugares de memoria más importantes para el independentismo catalán. El espacio se convirtió en una fosa común donde fueron enterrados austriacistas fallecidos durante la caída de Barcelona de 1714, en el tramo final de la Guerra de Sucesión.

Con el paso de los años, el lugar ha adquirido una enorme carga simbólica para el nacionalismo catalán y se ha convertido en uno de los puntos habituales de concentración durante la víspera de la Diada.

Pero este año el Fossar ha dejado una imagen que difícilmente encaja con el tradicional discurso de unidad del independentismo.

El separatismo vuelve a enseñar sus grietas.

Bajo el pebetero dedicado a «los muertos en defensa de las libertades y constituciones de Cataluña en el sitio de Barcelona (1713-1714)» se han podido ver estelades, banderas de Aliança Catalana y otros símbolos vinculados al discurso identitario de la formación de Orriols.

Entre ellos, la bandera del ave fénix sobre la cruz de San Jorge o la cifra 33, utilizada en referencia a la letra ‘C’ del abecedario y al lema «Cataluña catalana».

‘Els Segadors’, la única coincidencia

La escena ha tenido incluso un elemento simbólico.

Los dos grupos han entonado Els Segadors, el himno de Cataluña, aunque lo han hecho en momentos diferentes.

Ha sido prácticamente la única coincidencia durante una tarde marcada por la división.

Porque detrás de las banderas, los gritos y los cordones policiales existe una pugna mucho más profunda.

La de dos maneras completamente diferentes de entender el independentismo.

Aliança Catalana pretende presentarse como una alternativa identitaria y nacionalista frente al independentismo tradicional. La izquierda independentista, por su parte, mantiene un discurso ligado a la izquierda radical, el anticapitalismo y las reivindicaciones sociales.

Ambos quieren una Cataluña independiente.

Pero cada vez resulta más evidente que no quieren la misma Cataluña.

La víspera de la Diada ha dejado así una fotografía que resume la situación: Sílvia Orriols hablando ante sus seguidores, los colectivos de la CUP protestando a escasos metros y los Mossos haciendo de barrera entre unos y otros.

Una imagen de división que llega justo cuando Cataluña se prepara para celebrar su jornada nacional.

El independentismo vuelve a enfrentarse consigo mismo. Esta vez, a las puertas de la Diada y en uno de sus lugares más sagrados.