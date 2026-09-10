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EN EL CONGRESO

Cayetana fulmina al ‘híbrido’ Sánchez por su sumisión a Mohamed VI: «Mitad Marruecos, mitad España»

La líder del PP denuncia que el CNI alertó del asalto y el presidente del Gobierno “se fue de vacaciones”

Archivado en: Cayetana Álvarez de Toledo | Mohamed VI | Pedro Sánchez | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este jueves con dureza contra Pedro Sánchez en el Pleno de la Cámara.

La diputada ha denunciado la “sumisión” del presidente del Gobierno ante Marruecos y ha acuñado una de las frases más contundentes de la sesión: Sánchez es “un presidente híbrido, mitad de España, mitad de Marruecos”.

Álvarez de Toledo ha recordado que el CNI alertó el 29 de julio tanto al Ejecutivo como a Rabat de un posible asalto masivo a la frontera de Ceuta. “Ante ese aviso, Marruecos dejó abierta la frontera, el Gobierno dejó indefensa a Ceuta y Sánchez se fue de vacaciones, un mes a descansar y a mentir contra el Estado”, ha afirmado.

La dirigente popular ha dejado claro que lo ocurrido en Ceuta “no es una crisis migratoria, es una invasión”. Y ha lanzado un mensaje directo a Mohamed VI: “Ceuta y Melilla son España. No se negocian, no se comparten. No habrá cosoberanía. Las amenazas pueden ser híbridas, la soberanía no. Y ninguna agresión obtendrá recompensa política, al revés, tendrá respuesta”.

Según Álvarez de Toledo, “Marruecos entiende perfectamente el lenguaje de la firmeza”, pero “el problema es que Sánchez solo le habla el dialecto de la sumisión”. La diputada ha reclamado la devolución de “todos los asaltantes, todos, con expediente individual conforme a la ley”, y ha exigido al Gobierno que pida ayuda a Europa y actúe con determinación: “No faltan medios, falta voluntad”.

Como primer paso para blindar la frontera, ha pedido otorgar de inmediato el carácter de agentes de la autoridad a los efectivos desplegados en Ceuta, porque “quien protege al Estado debe estar protegido por el Estado”.

Y ha zanjado: “España no es una ONG, es un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho no renuncia a la fuerza legítima”.

Álvarez de Toledo ha criticado también las palabras de Sánchez, quien ayer aseguró que Ceuta debe “asumir una realidad estructural”. “La única realidad estructural es la deserción de un Gobierno terminal. Sánchez habla ya a título póstumo. Es un presidente híbrido, mitad de España, mitad de Marruecos. Un pie en la Moncloa, otro fuera. Gobierna como quien ya ha hecho las maletas, con la tranquilidad del que sabe que la factura la pagarán otros. Haremos que la pague él”.

La portavoz popular ha denunciado, además, el intento del Gobierno de desacreditar al presidente de Ceuta y ha concluido que “todo el que defiende al Estado acaba en la diana de Sánchez”. “Ceuta está defendiendo también a Europa, con coraje. Ceuta está defendiendo una idea esencial: no hay libertad sin orden, no hay convivencia sin ley. Las fronteras no decoran mapas, aseguran la paz civil. Ceuta no pide ayuda, pide Estado. Y se lo vamos a dar”, ha zanjado Álvarez de Toledo.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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