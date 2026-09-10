El PSOE da por rota su relación con Page tras acusar este a Sánchez de vivir «arrodillado ante minorías sangrientas»

El enfrentamiento interno en el PSOE ha dejado de ser un simple murmullo para convertirse en un verdadero incendio. Ferraz ha dado por finalizada su relación con Emiliano García-Page tras las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, quien acusó a Pedro Sánchez de hallarse “arrodillado ante minorías sangrientas”.

Esta afirmación ha sido el catalizador de una disputa que ha ido en aumento desde hace meses, abarcando temas como la amnistía, los pactos con Junts y Bildu, la financiación para las comunidades autónomas y la estrategia del partido. Según diversas informaciones, la dirección socialista no planea abrir un expediente contra el barón castellano-manchego. Sin embargo, en la práctica, la comunicación entre ambos se limita a lo institucional y a los órganos del partido.

Un enfrentamiento que trasciende la coyuntura

El choque entre Sánchez y Page no surge de una única entrevista ni de un mal día. La discrepancia política ha ido en aumento a medida que el presidente de Castilla-La Mancha se ha erigido como la voz más crítica del socialismo territorial frente a la dirección nacional. En el Comité Federal de junio, Page pidió nuevamente elecciones anticipadas o una cuestión de confianza, afirmando que el PSOE debe estar por encima de cualquier líder.

La respuesta desde Moncloa ha sido contundente: sus posiciones son consideradas “minoritarias” y, en la práctica, se lo ha relegado al margen del partido. Sánchez ya había insinuado que las críticas de Page y de Felipe González eran marginales, una forma diplomática de expresar “gracias por tu opinión, pero no es necesario”. Page recogió el guante y contraatacó con una dureza poco habitual, incluso para los estándares del PSOE de los últimos años.

El resultado es una auténtica guerra de legitimidades. Sánchez se presenta como el líder que garantiza la gobernabilidad, mientras que Page aparece como el barón que advierte que el partido está pagando un precio excesivo por mantener esa mayoría. En el fondo, ambos están debatiendo lo mismo: quién es el verdadero representante del PSOE hoy y cuál es el costo electoral de seguir gobernando con apoyos que, para una parte del socialismo tradicional, resultan difíciles de aceptar.

Los motivos detrás del enfrentamiento

La controversia va mucho más allá de un simple intercambio de reproches. Existen tres frentes particularmente sensibles en juego:

Los pactos parlamentarios : Page rechaza de forma contundente la dependencia de Junts y Bildu , a quienes atribuye una influencia excesiva sobre el Gobierno.

: Page rechaza de forma contundente la dependencia de y , a quienes atribuye una influencia excesiva sobre el Gobierno. La cohesión interna : Ferraz busca evitar que las críticas de Page se conviertan en una corriente abierta de desobediencia orgánica, aunque no quiere iniciar una batalla disciplinaria que lo convierta en víctima.

: Ferraz busca evitar que las críticas de Page se conviertan en una corriente abierta de desobediencia orgánica, aunque no quiere iniciar una batalla disciplinaria que lo convierta en víctima. El calendario electoral: mientras Sánchez aboga por agotar la legislatura, Page insiste en que prolongar la situación actual perjudica al PSOE y a sus candidatos territoriales.

Además, hay una variable menos visible pero significativa: la autoridad moral dentro del partido. Page gobierna Castilla-La Mancha con una mayoría absoluta, lo que le proporciona una posición incómoda para la dirección federal. No depende de pactos para mantenerse en el poder y, por ende, puede hablar con menos temor a las repercusiones internas. En política, eso se traduce en llevar el chaleco puesto mientras los demás cruzan a campo abierto.

Consecuencias para el PSOE

Una de las primeras repercusiones es la normalización de una fractura que ya era bastante evidente. El PSOE considera a Page un discrepante constante, pero no desea convertirlo en un expulsado simbólico. Esa ambigüedad permite eludir un conflicto estatutario, a costa de asumir una imagen de partido fraccionado justo en un momento en que la oposición intenta presentarlo como una organización atrapada por sus propios dilemas.

En segundo lugar, la repercusión territorial se hace notar. Page lleva meses alertando que el desgaste de Sánchez afecta negativamente a los candidatos socialistas en localidades y comunidades. Esta perspectiva ha cobrado fuerza entre ciertos sectores del partido, especialmente en federaciones que miran con preocupación el peso de las concesiones a los socios independentistas. No se trata de una revuelta abierta, pero hay una desconfianza cada vez menos disimulada.

Por último, y quizás más crítico, está el impacto electoral. Si la relación entre Moncloa y el principal barón crítico del PSOE continúa en este estado, el partido podría llegar a 2027 con dos narrativas incompatibles: una que defiende la estabilidad de la legislatura y otra que señala que el coste de esa estabilidad puede ser excesivo. Cuando un partido discute el precio tanto como el producto, el mercado tiende a tomar nota.

Lo que se avecina

A corto plazo, la dirección socialista parece optar por una estrategia de enfriamiento: no expulsar, no responder en exceso y permitir que Page siga hablando hasta que su propia intensidad pierda fuerza. El problema es que el castellanomanchego no muestra señales de agotamiento y regresa constantemente a la misma idea: el PSOE no puede confundirse con la supervivencia de un único liderazgo.

Ferraz también enfrenta una paradoja incómoda. Sancionar a Page por expresar en voz alta lo que otros solo murmuran sería un potente mensaje disciplinario, pero podría abrir una brecha todavía mayor. No hacerlo refuerza la sensación de impunidad del barón, quien cuenta con la ventaja de criticar al secretario general sin poner en riesgo su propio poder territorial. En el ámbito interno, esta combinación es más que explosiva.