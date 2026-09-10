Sánchez sigue mintiendo sobre la invasión de Ceuta: ¡Al CNI le faltó poner un anuncio en prensa, radio y televisión!

La escena parece sacada de una comedia política: al Centro Nacional de Inteligencia solo le habría faltado hacer un anuncio en televisión durante el horario estelar para advertir sobre lo que se avecinaba en Ceuta, y aun así el Ejecutivo sostiene que no recibió suficientes avisos.

La cantidad y claridad de los avisos hacen casi imposible que el Gobierno desconociera la amenaza que pendía sobre la ciudad autónoma.

No se trata únicamente de gestionar una crisis migratoria sin precedentes; está también en juego la credibilidad del complejo institucional que va desde los servicios de inteligencia hasta La Moncloa.

En medio de una precampaña interminable, el relato sobre quién supo qué y cuándo se ha convertido en un polvorín político donde cada detalle importa.

Qué se sabía antes del asalto y quién lo sabía

Los documentos desclasificados y los recientes reportajes han trazado un patrón claro: hubo múltiples advertencias previas sobre un elevado riesgo de entradas masivas en Ceuta, así como convocatorias en redes sociales para asaltar la frontera coincidiendo con fechas clave en el calendario marroquí.

El escenario previo puede resumirse en lo siguiente:

El CNI elaboró diversos informes de “alerta temprana” con seguimiento de grupos en Facebook y WhatsApp que promovían convocatorias bajo lemas como “Todos a Ceuta”, que contaban con decenas de miles de seguidores.

Se enviaron informes escritos , comunicaciones verbales en reuniones de seguridad y mensajes por mensajería a la Delegación del Gobierno, Guardia Civil y otros organismos relacionados con la seguridad en la ciudad.

, comunicaciones verbales en reuniones de seguridad y mensajes por mensajería a la Delegación del Gobierno, Guardia Civil y otros organismos relacionados con la seguridad en la ciudad. La Policía Nacional y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras advirtieron explícitamente sobre un “riesgo extremo” de entradas irregulares justo antes del asalto.

Varios relatos coinciden en que se registraron hasta siete avisos operativos solo en julio, aumentando de forma exponencial desde la constatación de un incremento de cruces a nado hasta la identificación de una convocatoria masiva y el crecimiento notable de seguidores para entrar en España por Ceuta.

No se hacía referencia a un “asalto militar”, pero sí a un fenómeno masivo y el riesgo de colapso de los dispositivos fronterizos. En resumen, aunque el CNI no podría haber anticipado la cifra final de más de 70.000 personas en dos días, sí marcó en rojo el calendario, las redes y la frontera.

La defensa de Sánchez: todo eran “informes de situación”

Ante este panorama, la postura del presidente Pedro Sánchez ha evolucionado hacia una defensa que combina tres ideas principales:

No hubo alerta extraordinaria, sino comunicaciones rutinarias acerca de “situación”. Nadie, en España ni en la UE, previó la magnitud de lo que estaba por venir. El problema radicaría en la adaptación de los servicios de inteligencia a las nuevas “amenazas híbridas” y al uso de redes sociales.

En sus declaraciones públicas, Sánchez ha subrayado que:

Los informes del CNI no reflejaron “la escala, naturaleza o probabilidad” de la avalancha que ocurrió.

Se reforzó el perímetro fronterizo con la información disponible, pero dicho refuerzo resultó “claramente insuficiente”.

No hay, hasta ahora, ningún documento que sugiera una participación deliberada de las autoridades marroquíes en el salto.

El resultado es una narrativa donde el Gobierno reconoce un cierto “fallo de sistema”, aunque desvincula esta falla de una responsabilidad política directa en la gestión previa: había ruido, pero no alarma; había avisos, pero no sirena.

Fricción institucional: Defensa, Interior y la soledad de Robles

La tensión no solo se vive en la oposición. También atraviesa el propio Ejecutivo, con una fricción explícita entre Interior y Defensa.

Margarita Robles , ministra de Defensa, ha confirmado que el CNI compartió al menos dos avisos específicos: uno sobre el aumento de entradas a nado y otro sobre una convocatoria en redes para entrar a España por Ceuta.

, ministra de Defensa, ha confirmado que el CNI compartió al menos dos avisos específicos: uno sobre el aumento de entradas a nado y otro sobre una convocatoria en redes para entrar a España por Ceuta. Fernando Grande-Marlaska y otros miembros del Gobierno han enfatizado que esos informes no permitían deducir una entrada de decenas de miles de personas.

Robles, de esta manera, queda en una posición delicada: valida que hubo información relevante, pero el resto del gabinete minimiza el alcance de esa información casi al nivel de un boletín meteorológico. Esta discrepancia alimenta la sensación de guerra de versiones dentro del propio Gobierno, un terreno fértil para la oposición, que ya reclama la comparecencia de la directora del CNI y advierte de “consecuencias” tras la crisis de Ceuta.

La situación revoca inevitablemente a otros episodios de choque entre los servicios de inteligencia y el poder político: cuando los papeles no concuerdan con el discurso, el problema no suele limitarse a las siglas de las instituciones.

Impacto político y riesgos a medio plazo

La crisis de Ceuta no es un hecho aislado, sino un test de estrés para varios elementos clave en el sistema político español:

La confianza en los servicios de inteligencia : si los avisos eran claros y numerosos, pero no se tradujeron en decisiones adecuadas, surge la pregunta: ¿dónde está la falla: en la información, en la interpretación o en la voluntad política?

: si los avisos eran claros y numerosos, pero no se tradujeron en decisiones adecuadas, surge la pregunta: ¿dónde está la falla: en la información, en la interpretación o en la voluntad política? La coordinación institucional : la cadena que conecta al analista que revisa un chat de Facebook con el Consejo de Ministros parece tener eslabones demasiado flexibles.

: la cadena que conecta al analista que revisa un chat de Facebook con el Consejo de Ministros parece tener eslabones demasiado flexibles. La relación con Marruecos: en tanto el Gobierno se aferra a negar cualquier implicación del país vecino, muchos analistas sugieren al menos una tolerancia de facto ante los flujos en la frontera.

A esto se suma la previsión de nuevas fechas sensibles, con informes del Departamento de Seguridad Nacional que identifican momentos concretos en septiembre como posibles picos de presión, y con nuevas convocatorias circulando para “invadir” Ceuta y Melilla.

Todo este entramado hace que la afirmación de que “nadie podía anticipar” lo sucedido en Ceuta suene, como mínimo, problemática. No se busca exigir infalibilidad, pero es razonable esperar que las advertencias se conviertan en algo más que meras ruedas de prensa.