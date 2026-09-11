Los argumentos del Tribunal Supremo sobre la ‘ley de nietos’ refuerzan la tesis del pucherazo electoral que denuncia VOX

El escándalo relacionado con la ‘ley de nietos’ ha evolucionado en pocos meses de ser una incómoda investigación periodística a convertirse en el núcleo de la controversia política sobre el voto exterior.

Esto ha sucedido tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha asumido muchas de las inquietudes reveladas por Isabel Durán en El Debate sobre la ampliación del censo de españoles en el extranjero a través del CERA, o censo de residentes ausentes.

Lo que inicialmente se planteaba como una supuesta “operación estadística” del Gobierno ha evolucionado hacia un grave dilema institucional: ¿hasta qué punto puede una instrucción administrativa sobre la nacionalidad modificar el equilibrio electoral sin un debate político real, sin una supervisión parlamentaria efectiva y con fallos en la verificación de documentos que la misma jurisprudencia señala ahora como un riesgo serio para la transparencia electoral?

De la memoria democrática al censo CERA: el origen del conflicto

La conocida como ‘ley de nietos’ no es, en realidad, una ley independiente, sino la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la cual amplía la nacionalidad española a los descendientes de quienes sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o por su orientación o identidad sexual. La controversia surge cuando esa ampliación se traduce, de hecho, en una vía de acceso masiva al censo electoral.

Según los datos provenientes del propio Gobierno y recopilados por medios de prestigio, el aparato consular ha manejado:

Alrededor de 2,4–2,5 millones de solicitudes de nacionalidad vinculadas a esta norma.

de nacionalidad vinculadas a esta norma. Cerca de 1,2 millones de expedientes presentados de forma presencial.

presentados de forma presencial. Aproximadamente 545.000 nacionalidades aprobadas , con tasas de denegación inferiores al 2 %.

, con tasas de denegación inferiores al 2 %. Más de 300.000 inscripciones efectivas en el Registro Civil consular que podrían terminar en el CERA.

Estos números no despertarían controversia si el sistema de verificación fuera fiable. Sin embargo, diversas informaciones recientes han puesto de manifiesto una serie de problemas en cadena:

Empleo intensivo de partidas de bautismo antiguas , muchas veces difíciles de contrastar debido a que los archivos originales han desaparecido o son incompletos.

, muchas veces difíciles de contrastar debido a que los archivos originales han desaparecido o son incompletos. Ausencia de verificación sistemática entre consulados y archivos diocesanos para asegurar la autenticidad de los documentos.

Externalización rápida de trámites a empresas como Ineco o firmas relacionadas con la dictadura cubana, que cuentan con contratos masivos para gestionar cientos de miles de expedientes.

Cuando se combinan una extensa ampliación de la nacionalidad, un sistema documental frágil y un calendario electoral apretado, las sospechas sobre el impacto político en el voto exterior aumentan, especialmente en naciones como Argentina, Venezuela o Cuba, donde el Gobierno esperaba un notable ascenso en el número de nuevos electores.

Los argumentos del Supremo: riesgo “real y serio” para la transparencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha tomado una decisión poco común en España: intervenir, de manera cautelar, en los efectos electorales de una política de nacionalidad antes de que se emita una sentencia definitiva. No está prohibida la nacionalidad, pero sí se frena el acceso al censo.

Las medidas acordadas incluyen tres puntos clave:

Suspensión del voto para aquellos ya inscritos en el CERA a través de la ‘ley de nietos’, hasta que se revise la legalidad de la operación. Paralización de nuevas inscripciones en el CERA vinculadas a esta disposición, una vez tramitada la nacionalidad, para evitar que aumente el número de votantes involucrados en el litigio. Reconocimiento de un “peligro fundado, real y serio” que puede afectar gravemente la objetividad y transparencia del proceso electoral, dada la magnitud del aumento del censo exterior y las dudas sobre su validación.

Este matiz es importante: el Supremo no suscribe el discurso político sobre un “golpe de Estado electoral”, pero sí constata que la combinación de instrucciones administrativas, la falta de garantías en el censo y la proximidad de elecciones generales pueden generar suficiente incertidumbre para poner en tela de juicio los resultados, lo que obliga a detener el proceso hasta aclarar su base jurídica y técnica.

Vox, PP y la narrativa del pucherazo: un triunfo político parcial

Las medidas cautelares representan, en la práctica, un triunfo para Vox y para asociaciones como Iustitia Europa, que denunciaron la ‘ley de nietos’ como un medio para manipular el censo electoral y crear un nuevo electorado exterior favorable al Gobierno. Vox había llevado el asunto ante la Junta Electoral Central y al Supremo, argumentando que la instrucción del 25 de octubre de 2022 convertía una norma de memoria histórica en una operación de reingeniería demográfica sin el necesario debate ciudadano.

El Partido Popular, aunque más cauteloso en su enfoque, ha coincidido en el diagnóstico. Personalidades como Miguel Tellado y eurodiputadas que trabajan en el seguimiento del voto exterior han advertido que la ‘ley de nietos’ “no es ni ley ni de nietos” y que su efecto real es “alterar el censo” sin garantías adecuadas. La decisión del Supremo respalda esa postura: si el alto tribunal percibe peligro para la transparencia electoral, es complicado presentar el diseño del sistema como un simple ajuste técnico.

Para Vox y algunos en el PP, este auto conlleva tres victorias políticas inmediatas:

Valida el término “pucherazo” como marco interpretativo, aunque a nivel jurídico se hable de riesgo y no de fraude consumado.

como marco interpretativo, aunque a nivel jurídico se hable de riesgo y no de fraude consumado. Situar al Gobierno en una posición de defensa justo cuando intentaba cerrar el debate sobre memoria democrática con un relato emocional y no técnico.

Reactiva la atención sobre el voto exterior, un tema tradicionalmente pasado por alto, como un potencial factor determinante en la aritmética del Congreso.

El Gobierno, por otro lado, sostiene que el objetivo de la norma es reparar a las familias del exilio y acusa a la derecha de querer privar de derechos a cientos de miles de nuevos españoles. Sin embargo, el terreno de juego ha cambiado: ya no se trata solo de una disputa política, sino de una batalla judicial en la que la transparencia del proceso electoral se erige como un concepto clave.

Un caso que reabre la caja negra del voto exterior

La decisión del Supremo también ha encendido las alarmas en un ámbito que ha sido tradicionalmente opaco: el voto CERA. Durante años, la discusión se había centrado en la baja participación, la complejidad logística y el conocido “voto rogado”. Ahora, el debate se orienta hacia:

La calidad del censo de residentes ausentes .

. Los criterios de adscripción territorial para nuevos nacionales que nunca han residido en España.

La capacidad de los consulados para verificar identidades y genealogías en contextos donde los registros civiles son incompletos o están bajo el control de regímenes autoritarios.

En este escenario, el Supremo ha planteado una idea incómoda: la acumulación de debilidades podría ser suficiente para socavar la confianza ciudadana en los resultados de unas elecciones generales, incluso en ausencia de pruebas directas de un fraude masivo. Se trata de la lógica del “riesgo sistémico”: no se trata solo de identificar irregularidades puntuales, sino de analizar si el sistema en su totalidad es sólido.