La derechista e independentista Aliança se dispara como segunda fuerza en Cataluña

La política catalana había estado sumida en una especie de déjà vu hasta que hizo su aparición Aliança catalana, bajo el liderazgo de Sílvia Orriols, quien ha pasado a ser la figura clave de la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo sobre las elecciones autonómicas en Cataluña, divulgada esta semana.

Aliança se dispara como segunda fuerza en Cataluña: el partido ultra lideraría la mayoría independentista mientras que Salvador Illa cae 11 escaños

Esta formación, catalogada como ultraderechista y independentista, ha transicionado de ser una opción marginal a convertirse en la potencial columna vertebral del bloque soberanista.

Su discurso, que aborda temas como inmigración, seguridad y la defensa de la identidad catalana, entrelaza de manera desinhibida la bandera estelada con un tono reminiscentemente más a partidos de derecha radical en Europa que al nacionalismo catalán clásico.

Del margen al centro del tablero

De acuerdo con el sondeo de Sigma Dos, Aliança podría obtener entre 25 y 28 escaños, un giro notable en comparación con los 2 conseguidos en las elecciones autonómicas de 2024, alcanzando así aproximadamente el 16,7 % de los votos, lo que la posicionaría como segunda fuerza en el Parlament y la principal dentro del bloque independentista. El PSC de Salvador Illa, aunque continuaría en la delantera, podría perder en torno a 11 escaños, quedando en un rango de 32 a 34 diputados y debilitando el impulso que logró en 2024.

Este fenómeno tiene un impacto palpable en los partidos que tradicionalmente han sustentado el soberanismo:

ERC : se situaría entre los 21 y 24 escaños, compitiendo por la segunda posición pero sin poder detener el ascenso de Aliança.

: se situaría entre los 21 y 24 escaños, compitiendo por la segunda posición pero sin poder detener el ascenso de Aliança. Junts per Catalunya : experimentaría una caída drástica, pasando de 35 diputados a apenas 15-18, siendo desplazada a cuarta fuerza.

: experimentaría una caída drástica, pasando de 35 diputados a apenas 15-18, siendo desplazada a cuarta fuerza. CUP y Comuns: se encontrarían en la parte baja de la tabla, con proyecciones de 3-4 escaños, disminuyendo su influencia en las negociaciones parlamentarias.

El bloque de la derecha no independentista también siente las consecuencias. PP y Vox compiten en un rango similar, con entre 12 y 14 escaños cada uno, mientras que Aliança les arrebata buena parte del discurso en cuestiones de orden público y migración, aunque lo hace bajo la retórica de “defensa de la nación catalana”.

Un fenómeno que los sondeos ya adelantaban

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo no es un hecho aislado. En julio, el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), conocido como el “CIS catalán”, ya predecía un ascenso de Aliança hasta los 23-25 escaños, superando claramente a Junts y disputando a ERC la segunda plaza en el Parlament. A su vez, encuestas de GESOP para El Periódico y otras empresas demoscópicas situaban a la formación de Orriols en rangos de 25-28 diputados y alrededor del 16-17 % de los votos, confirmando una tendencia sostenida en lugar de un fenómeno puntual.

Este crecimiento se apoya en tres factores interrelacionados que explican el “sorpasso”:

Fidelidad de voto extraordinariamente alta: más del 90 % de quienes apoyaron a Aliança en 2024 estarían dispuestos a repetir, una cifra inusual en un entorno de volatilidad. Captación transversal: el partido logra atraer electores de Junts, Vox, ERC e incluso del PP, reuniendo a descontentos muy diversos bajo un mismo marco identitario. Visibilidad mediática y presencia a nivel local: la alcaldía de Ripoll y los conflictos sobre inmigración y seguridad en municipios pequeños han sido el laboratorio en el cual Orriols ha edificado su narrativa.

El hundimiento de Junts y el dilema de ERC

El principal perjudicado de esta situación es Junts per Catalunya. Lo que antes era una competencia por la hegemonía en el soberanismo, ahora se traduce en una caída libre. Barómetros recientes le otorgan menos de la mitad de sus actuales escaños, con una fuga de votos que se canaliza fundamentalmente hacia Aliança: en algunos estudios, cerca de un 30 % de antiguos votantes de Junts ahora apoyan a Orriols.

ERC, por su parte, enfrenta una paradoja. El partido de Oriol Junqueras mantiene una posición relativamente estable en escaños, e incluso experimenta ligeras mejoras en algunas encuestas, pero observa cómo la agenda independentista se inclina hacia la derecha, adoptando discursos antiinmigración que chocan con su tradición socialdemócrata. La competencia ya no se centra solo en la bandera, sino en el mensaje: Aliança ofrece frustración y descontento; ERC, enfoque en la gestión y negociación. En un contexto de desgaste institucional, la primera opción parece más atractiva para parte del electorado soberanista.

Esto complica las cuentas para futuros acuerdos de mayoría:

Alcanzar una mayoría tradicional del bloque independentista (ERC + Junts + CUP) se torna más complejo.

Las combinaciones que incluyan a Aliança presentan un dilema político y simbólico: ¿estarían dispuestos otros partidos soberanistas o de izquierdas a negociar con una formación considerada como ultra y abiertamente xenófoba por el CEO y diversos medios?

El tripartito de izquierdas (PSC‑ERC‑Comuns), que ya ha soportado presupuestos y acuerdos puntuales, seguiría siendo la única mayoría estable en varias proyecciones, pero con menor margen y una mayor presión desde la oposición.

Salvador Illa, presidente preferido pero en retirada

Otro hallazgo relevante de los últimos sondeos es que Salvador Illa continúa siendo el preferido para presidir la Generalitat, con alrededor del 18 % de apoyos directos, superando ampliamente al resto de líderes. Sin embargo, su proyecto enfrenta un desgaste tras años en el Palau de la Generalitat, evidenciándose en la pérdida de escaños y del impulso reformista.

Dentro del ámbito soberanista, es notable que Sílvia Orriols se ha posicionado como la segunda opción preferida para la presidencia, alcanzando cerca del 8 % de apoyo, superando a figuras de ERC y Junts. Esto significa que no solo el partido crece; su liderazgo personal se consolida. Desde una perspectiva política, esto implica que el próximo debate no girará únicamente en torno a pactos de escaños, sino también sobre quién se erigirá como la imagen de una nueva fase del independentismo.

A medio plazo, la confirmación de Aliança como segunda fuerza abre múltiples escenarios: