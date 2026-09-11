El desnortado Marlaska se agarra a su poltrona como guacamayo a la percha negando los avisos sobre la invasión de Ceuta

Agarrado al cargo cual guacamayo a la percha.

Fernando Grande-Marlaska persiste en su versión de que no constaban avisos previos sobre las intenciones de Marruecos respecto a Ceuta, pese a las informaciones que apuntan a lo contrario.

El ministro del Interior culpa ahora a estamentos inferiores de no haber dado la relevancia debida a esas alertas ni de haberlas trasladado a instancias superiores.

En un nuevo giro de guion, el exjuez se aferra al cargo con uñas y dientes y evita cualquier responsabilidad directa.

¡Qué degradación en el prestigio profesional y hasta personal de un juez que pudo serlo todo en España! Fernando Grande-Marlaska ya no sabe qué hacer para que Pedro Sánchez le mantenga al frente del Ministerio del Interior. De momento, su táctica es j*der a Ceuta. pic.twitter.com/SWe9vnjSoQ — Luis Rioja (@miescano351) September 11, 2026

El discurso del ministro

El responsable de Interior mantuvo que su departamento carecía de constancia de los avisos sobre una posible invasión de Ceuta. Según sus palabras, cualquier información previa quedó atascada en niveles inferiores sin llegar a su despacho:

Vuelvo a decirle que no teníamos ninguna indicación, ningún aviso de ninguna entrada en parámetros y en tiempos parecido a lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio. Cuando se habla de entradas masivas, depende, yo no voy a calificar ese informe que lo desconozco, pero nosotros hemos llamado también entradas masivas, por ejemplo, a los asaltos a las vallas de Ceuta y de Melilla en distintas ocasiones donde han pasado, han intentado pasar, imaginémonos, mil personas, si recordáis distintos episodios al respecto y finalmente han conseguido hacerlo 400, 500 personas y ha sido calificado así. Con lo cual, quien diera, si dio, un aviso no sé a dónde lo transmitió, no sé de qué calidad era ese aviso, esa calificación de masiva, pero vuelvo a reiterar, no hubo ningún aviso de ninguna entrada que se iba a materializar, ninguna entrada parecida o mínimamente parecida, no a lo que ocurrió finalmente en el 30 y el 31 de julio pasado, sino incluso lo que pasó en el año 2021, que tenemos todos el recuerdo donde entraron irregularmente 10.000 personas.

También se puso a filosofar sobre el término ‘masivo’ en relación a los más de 70.000 invasores que entraron en Ceuta:

Si alguien hubiera tenido, y creo, he utilizado este término en alguna otra ocasión, que si no podemos perder el sentido común, porque creo que si alguien hubiera tenido la perspectiva de que se podía haber acontecido algo como en el 2021, evidentemente hubiera elaborado un informe inmediato, urgente, previa llamada a teléfono y que luego el informe al más alto nivel. Creo que eso es algo obvio. Utilizar el término masivo, como has hecho ahora y con todo el respeto, para algo como sucedió el 30 y el 31, exclusivamente, no, el término masivo depende, yo no voy a valorar ninguno, pero se ha utilizado también para eventos y se utiliza normalmente para eventos como los que he hecho referencia, como un salto a la valla de los cuales han tenido lugar en otros años.

Sobre la posibilidad de presentar su dimisión como responsable de Interior, Marlaska se negó por activa y por pasiva: