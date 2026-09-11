Marruecos dispara la tensión con España: «¿Por qué retienen a nuestros niños y no expulsan a los irregulares?»

El Gobierno de Marruecos ha elevado este el nivel de su reproche a España por la gestión de la crisis migratoria desatada a finales de julio en Ceuta. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha preguntado de forma directa por qué no se ha procedido a la expulsión de los migrantes en situación irregular, «sabiendo que el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a readmitirlos», y por qué se mantiene a los menores no acompañados «alejados de sus familias», cuando Rabat ha reclamado con insistencia su retorno.

La nota subraya que la cooperación migratoria entre ambos países «siempre ha sido coordinada y eficaz» y reclama un estudio en profundidad de lo ocurrido en la frontera para determinar causas, actores y posibles maniobras, con el objetivo de evitar que se repita una situación similar.

«No seremos chivo expiatorio» en la pelea política española

Marruecos ha dejado claro que no aceptará convertirse en un «activo comercial en vísperas electorales» ni en un «chivo expiatorio» de ajustes de cuentas internos en España. El texto califica de «particularmente lamentable» que partidos con larga trayectoria de gobierno hayan caído en una «escalada irracional y populista» que deja de lado el sentido común.

Exteriores marroquí también ha expresado su pesar porque «instituciones y judiciales de prestigio» estén adoptando «iniciativas desacertadas que alimentan la discordia», acciones que, según Rabat, forman parte de una «estrategia de intimidación que perjudica a todos».

Alianza estratégica, pero con diferencias «contenidas»

A pesar del enfado, el comunicado insiste en que Marruecos ha optado por mantener con España una relación de «buena vecindad geográfica, entendimiento político, asociación económica y cooperación en materia de seguridad». Como prueba de ese enfoque, cita el encuentro de 2022 entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dio lugar a una declaración conjunta sobre una «nueva etapa» basada en respeto, confianza y diálogo.

Según el ministerio, ese nuevo marco ha permitido desarrollar los vínculos entre ambos países y «contener sus diferencias para abordarlas con serenidad y respeto». Marruecos recuerda que España es su primer socio estratégico y que Rabat es el segundo socio comercial de Madrid fuera de la UE, además de destacar una cooperación en seguridad que, afirma, «ha salvado vidas y desmantelado redes terroristas y criminales», a menudo con coste humano y material para las fuerzas marroquíes.

Una reclamación que no es nueva

Esta no es la primera vez que Marruecos pide públicamente la devolución de los menores migrantes no acompañados que cruzaron de forma irregular a Ceuta. A mediados de agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ya reclamó que España devolviera a «todos nuestros niños» antes del inicio del curso escolar y denunció haber recibido informes sobre agresiones, violaciones y desapariciones de algunos de ellos en territorio español.

En las últimas semanas, Rabat ha vinculado incluso la aceptación de los cadáveres de nacionales marroquíes fallecidos durante la crisis a la entrega de informes forenses y a la repatriación de los menores, en un mensaje que resume su postura: «No separamos entre vivos y muertos».