La ‘pájara’ Margarita Robles vuelve a la jaula sanchista y ahora dice que la labor del CNI es mejorable

Donde dijo digo, ahora dice Diego.

La ministra de Defensa acaba de dar un giro notable en sus declaraciones sobre el Centro Nacional de Inteligencia. Lo que antes defendía con firmeza ahora lo considera mejorable, en línea con las voces del Ejecutivo.

La 'pájara' de Margarita Robles, la misma que se negó a aplaudir a Sánchez cuando compareció en el Congreso y arremetió contra el CNI, ahora se desdice de su defensa a este órgano y se une al coro de voces del Gobierno diciendo que todo podía haberse hecho mejor. El 'PSOE bueno' pic.twitter.com/WZaaxP50qT — Luis Rioja (@miescano351) September 11, 2026

El cambio de postura

La ministra, que se negó a aplaudir a Pedro Sánchez en el Congreso y arremetió contra el CNI durante la crisis de Ceuta, ahora matiza su defensa.

Después de semanas defendiendo a capa y espada al Centro Nacional de Inteligencia y chocando abiertamente con Fernando Grande-Marlaska y con Moncloa, Robles dobló la rodilla.

Durante una visita a las obras del acuartelamiento de Monte la Reina (Zamora), la misma responsable que en agosto de 2026 aseguraba que el CNI «realizó la labor que competencialmente le era exigible» y que compartió información con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno, ahora reconoce que «todo se puede hacer mejor» y que la labor de los servicios de inteligencia es, en definitiva, mejorable.

La titular de Defensa se aferró a la narrativa oficial: la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 fue un «acontecimiento de magnitud imprevisible y difícilmente alcanzable en España o en Europa. «Cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo», dijo.

Pero a renglón seguido abrió la puerta a la autocrítica controlada que Moncloa necesitaba: «En la vida hay que mejorar todo, todos tenemos que mejorar… Todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda». Invocó las «lecciones aprendidas» de las Fuerzas Armadas y rechazó que existan «discrepancias» dentro del Gobierno. «No hay que buscar discrepancias donde no las hay. El Gobierno trabaja unido».

El cambio de tono no es menor. En agosto, mientras Marlaska insistía en que «no había ningún informe del CNI que atisbara» lo que iba a ocurrir y la Delegación del Gobierno en Ceuta desmentía por escrito haber recibido aviso alguno, Robles se plantó. Reveló que había 25 agentes del CNI destinandos en la ciudad, habló de reuniones previas (27 y 29 de julio) y de información verbal sobre convocatorias en redes para entrar a nado aprovechando la fiesta del Trono en Marruecos. Robles defendió el secreto profesional como «losa» pero también como garantía, y se negó a sumarse al relato de que los servicios de inteligencia habían fallado.

Aquella defensa generó una guerra de versiones en el seno del Ejecutivo. Moncloa se alineó con Interior. La desclasificación de documentos y el posterior movimiento de «fuentes del CNI» sirvieron para reconducir el mensaje: el fenómeno fue de una magnitud no anticipada. Y Robles, la misma a la que Pedro Sánchez se refería en chats privados con José Luis Ábalos como «pájara que duerme con el uniforme puesto», ha vuelto a la disciplina de partido.