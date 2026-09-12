El caos de Ceuta hunde al Gobierno Sánchez: mentira e incompetencia lo erosionan más que la corrupción y la claudicación ante el separatismo

VOX marca récord. El PSOE se hunde.

Y los propios demoscopistas avisan: el impacto real de Ceuta todavía no se ha medido en toda su magnitud.

Lo que ya hay son indicios, y son fatales para el marido de Begoña uy los gurús de La Moncloa.

El caos en la invadida ciudad española ha hecho lo que ni la corrupción ni las cesiones al independentismo habían conseguido del todo: dejar al marrullero Gobierno Sánchez sin relato.

La mentira, la incompetencia y la sensación de que el marido de Begoña y su cuadrilla están vendiendo a los ceutíes pesan más que un caso judicial o un pacto con Puigdemont, porque no dañan la reputación, la hunden.

Con un inmoral como el actual amo del PSOE y una mayoria de periodistas sumisos alienados en la Brunete Pedrete, un Ejecutivo tan desastroso como el que padecemos desde hace 8 años puede sobrevivir a la corrupción y a la aritmética con el separatismo.

Lo que no perdona el votante es descubrir que le contaron una cosa mientras los propios informes policiales decían otra, y en la trastienda se traicionaba a la Patria.

Tres encuestas, un mismo diagnóstico

Empecemos por los números, porque son los que están moviendo despachos. NC Report, para La Razón, sitúa al PSOE en su peor dato de toda la legislatura: 24,9% y entre 98 y 100 escaños, por debajo de la barrera psicológica de los cien diputados por primera vez. Enfrente, el PP roza el 34,4% y Vox marca su techo histórico en la serie de esa casa: hasta el 18,3%.

GAD3, en el barómetro de ABC, coloca a los socialistas en el 26,1%, siete décimas menos que en la anterior encuesta de esa misma firma, la de mayo. Es, otra vez, el peor registro de GAD3 en lo que va de legislatura, y llega justo después de que el dato de mayo ya fuera entonces el más bajo hasta la fecha. El PSOE no toca suelo: cava.

Y 40dB, para El País y la Cadena SER, deja al PSOE en el 27,6%, cuatro décimas por debajo de julio y tercer peor dato de toda la legislatura en esa encuesta, aunque sigue siendo la casa demoscópica que mejor trata a los socialistas. En esta misma oleada, PP y Vox suman por primera vez más del 50% del voto conjunto.

Tres encuestadoras distintas, tres metodologías distintas, una sola dirección. Y los propios técnicos demoscópicos insisten en que la crisis de Ceuta es tan reciente que su impacto real sobre el electorado aún no se ha terminado de fotografiar. Lo que hay ahora, avisan, es solo la primera onda expansiva.

Del «nadie lo vio venir» a los avisos que sí existían

La defensa inicial de Moncloa se apoyó en una idea sencilla: nadie, ni policía ni inteligencia, había anticipado una entrada masiva. Esa fue la columna vertebral de Sánchez en el Congreso durante las primeras semanas.

El problema es que, mientras el Gobierno construía ese relato, iban aflorando comunicaciones previas, alertas de mandos policiales sobre el terreno y un informe interno que apuntaba justo en la dirección contraria. La imprevisibilidad, como argumento, empezó a hacer aguas antes de que acabara agosto.

El informe que Marlaska prefiere minimizar

Ese documento es el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), remitido el 1 de septiembre a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. Sus 55 páginas hablan de «planificación previa» y «guiado activo» por parte de agentes marroquíes, con personas de paisano dirigiendo y empujando a los grupos hacia los puntos de cruce.

Conviene no forzar la nota: el propio informe no identifica quién diseñó la operación ni traza una cadena de mando hasta el Gobierno de Rabat. Apunta indicios que desmontan la versión de la avalancha espontánea, pero no es una sentencia ni una prueba judicial. La jueza, de hecho, ordenó a la Policía no compartirlo más allá del procedimiento. El ministro Marlaska ha optado por restarle peso y seguir defendiendo la alianza con Marruecos.

Por qué esto pesa más que un caso de corrupción

Vozpópuli lo resumía con una tesis incómoda para Moncloa: «el caos de Ceuta desguaza al Gobierno: las mentiras lo dañan más que la corrupción y el separatismo». La corrupción, decían, ya es ruido de fondo que buena parte del electorado ha aprendido a tolerar. Los pactos con el independentismo se leen como aritmética parlamentaria, discutible pero comprensible.

Ceuta es otra cosa. Ahí se juntan a la vez la integridad de una frontera disputada desde hace décadas, la seguridad ciudadana en plena tensión social y la credibilidad de un Gobierno cuyos propios informes policiales contradicen su versión oficial. Cuando eso pasa, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: ¿protege Moncloa la relación con Rabat a costa de la verdad?

Un Gobierno señalado desde todos los flancos

Lo llamativo de esta crisis es que el reproche no viene solo de la oposición. Desde la derecha se acusa a Sánchez de ocultación deliberada; desde sectores de la izquierda, de haber abandonado a Ceuta y de faltar a la transparencia. Cuando bloques ideológicos que no coinciden en casi nada sí coinciden en acusar al presidente de mentir, el desgaste se multiplica solo.

Alberto Núñez Feijóo ha convertido Ceuta en su argumento central: avisos desatendidos, una frontera que colapsó antes de que llegara la respuesta, y una frase que repite como martillo: «lo sabía y lo ocultó».

La visita real que todavía no ha llegado

Se ha hablado de la visita de Felipe VI a Ceuta como la última carta de Moncloa para reconectar con una opinión pública que percibe abandono institucional. Pero, a día de hoy, esa carta sigue sin jugarse: la Casa Real confirmó el pasado día 10 que los Reyes ya preparan el viaje, el primero de Felipe VI a las ciudades autónomas desde su proclamación, aunque el Gobierno insiste en que no hay fecha cerrada.

El simbolismo, cuando llegue, será potente: la Jefatura del Estado pisando el punto exacto de la crisis mientras el relato del Ejecutivo sigue bajo sospecha. Y ahí está el riesgo para Sánchez: si el líder mejor valorado de las instituciones aparece en la frontera justo cuando el Gobierno sigue dando explicaciones, la comparación rara vez sale a favor de Moncloa.

Lo que deja esta crisis, más allá de los números

Ceuta, que durante años apenas asomaba en la agenda nacional, ha pasado en pocas semanas a copar portadas, sesiones de control y hasta el lenguaje cotidiano: la palabra «avalancha» se repite tanto que ya funciona como símbolo, no como dato técnico. Y el debate sobre si hubo o no aviso formal —nota verbal, informe oficial, WhatsApp ambiguo entre el CNI y la Delegación del Gobierno— se ha convertido en el termómetro de cómo se comunican, o no se comunican, las alertas en la España de 2026.

Las encuestas todavía no han terminado de contar esta historia. Pero la primera cifra que han soltado —un PSOE por debajo de los cien escaños en su propio sondeo de cabecera— ya dice bastante sobre quién está pagando la factura de Ceuta.