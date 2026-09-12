El almirante Garat reconoce una enorme decepción ciudadana con el Ejército, pero alega que no podían hacer nada en Ceuta

El almirante Juan Rodríguez Garat no esquiva el golpe: reconoce que buena parte de los ciudadanos se siente decepcionada con unas Fuerzas Armadas que asistieron a la invasión de una ciudad española desde el tendido, sin mover un dedo.

Y choca, porque Ceuta no es una ciudad cualquiera desde el punto de vista militar.

Su estratégico emplazamiento en la orilla africana del Estrecho, su frontera terrestre con Marruecos y su reducido territorio explican que mantenga, desde hace décadas, una de las concentraciones militares más potentes de España: más de 2.500 militares con carraos blindados y toda la parafernalia.

El 30 de julio de 2026, cuando decenas de miles de ilegales cruzaron la frontera —en un chorreo que se prolongó durante más de 30 horas—, esa guarnición estaba allí, completa.

No hacía falta disparar. Bastaba desplegarse, porque toda la frontera mide menos de ocho kilómetros y el agujero por el que entraban, en el espigón de El Tarajal, apenas tenía unos cientos de metros.

Garat, retirado pero almirante a fin de cuentas, hace en el Debate un diagnóstico incómodo para quien hubiéramos deseado y esperábamos mano dura militar: actuar sin orden del Gobierno Sánchez nos devolvería a la España de los pronunciamientos, la dictadura y los golpes de Estado.

El 30 y 31 de julio, unas 72.000 personas cruzaron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos, según las cifras del Gobierno y más de 1000.000 según oytras fuentes mas fiables que La Moncloa o el Ministerio del Interior..

Al menos 140 personas murieron, la mayoría ahogadas, y en las horas siguientes.

En la ciudad había, según el Observatorio de Defensa de El Español, más de 2.500 militares de la Comandancia General de Ceuta —Legión, Regulares, artillería, ingenieros y logística—, no los 3.000 que repiten algunos titulares. Ese matiz importa poco para la indignación ciudadana: hubo soldados, hubo invasión, y no hubo despliegue militar que cerrara el paso.

Estos son los invasores de Ceuta que Sánchez quiere distribuir por la península, poniendo en riesgo nuestra seguridad.

Expulsión de todos a Marruecos.pic.twitter.com/mFQl2aUsJm — Capitán General de los Tercios (@capTercio) September 10, 2026

«El Ejército es una herramienta de la sociedad, no su tutor»

Garat, en su columna de El Debate del 12 de septiembre, no niega esa decepción. La reconoce, y de entrada: «hay un porcentaje estimable de personas que, angustiados con lo que ocurre en Ceuta, se sienten decepcionados con las Fuerzas Armadas».

Pero corrige de inmediato la lectura de fondo: el artículo 8.1 de la Constitución define la misión de los militares, «pero no le da a los militares españoles autonomía para decidir por sí mismos». El mando supremo recae en el Rey, y sus actos exigen refrendo del Gobierno.

El fantasma de los pronunciamientos

Aquí llega el argumento central, y el más incómodo para quienes reclamaban tanques en el Tarajal.

Devolver al Ejército un papel de «poder fáctico» al margen del Gobierno, escribe Garat, es «una mala idea», porque «el pasado no invita al optimismo». Y repasa ese pasado sin anestesia: el golpe del brigadier Topete que destronó a Isabel II, la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil, el golpe de Tejero. «Los militares, ya ve el lector, no tenemos tanto de que presumir», remata.

Su argumento no es solo histórico. Politizar al Ejército, avisa, degradaría los valores de la institución: si la carrera militar fuera un atajo al poder, serían los ambiciosos —cita, con ironía, al ministro Óscar Puente como ejemplo del perfil que hoy hace política— quienes aspirarían a ser generales. «Y ni siquiera podríamos echarlos en las siguientes elecciones».

Obedecer al Gobierno, no sustituirlo

Garat cierra el argumento constitucional con el JEMAD, la cúpula militar, subordinada por ley al Gobierno de la nación y obligada a la neutralidad política. Ni siquiera el Rey escapa a ese esquema: sus decisiones necesitan el refrendo del Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas, insiste, están para obedecer a «quien deciden los españoles, no a quien eligen ellos».

Y ahí sitúa la verdadera responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta: no en la tropa acantonada, sino en un Gobierno que, a su juicio, «echa balones fuera» en lugar de asumir errores. Garat lo llama, sin medias tintas, «un Gobierno irresponsable», «arrogante» y «cobarde».

La respuesta, dice Garat, no la da el Ejército: la da la calle

Si el Gobierno esquiva su responsabilidad y el Ejército debe obedecerlo, ¿quién defiende a España? Garat recurre al artículo 30 de la Constitución: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Su conclusión no pide un cuartel, pide una plaza: «la sociedad civil es la que tiene el derecho y la obligación moral de rechazar a un Gobierno irresponsable».

Y cita, expresamente, al Foro España Cívica y a su presidente, Mariano Gomá, a quienes dedica sus últimas líneas de aliento. El mensaje final de un almirante retirado no es una llamada a las armas: es una llamada a votar, a organizarse, a exigir cuentas por las vías que la propia Constitución reserva a los ciudadanos, no a los cuarteles.

Lo que queda: desconfianza, protestas y un Ejército en el punto de mira

En Ceuta, las repercusiones inmediatas se reflejan en la calle: movilizaciones vecinales, tensión en las barriadas más alejadas, agresiones a patrullas militares y de guardias civiles, y un clima de desgaste social que ha ido creciendo tras semanas de emergencia. El Gobierno central ha tenido que intervenir incluso en la organización de servicios esenciales, como la educación, para adaptar la ciudad a este nuevo contexto de saturación de recursos.

El Ejército, en este escenario, se encuentra en una posición difícil:

Recibe órdenes confusas y ninguna en el sentido de cerrar la frontera.

Se convierte en un blanco simbólico de la frustración ciudadana, a pesar de que no ha sido el responsable de la estrategia.

Observa cómo se pone en tela de juicio su rol en la defensa del territorio, mientras el liderazgo político mantiene un discurso de normalización.

Garat concluye su reflexión con un llamado a la unidad nacional: exigir al Gobierno, sin importar ideologías, que “así no” se puede continuar gestionando una crisis que repercute en la seguridad y la proyección internacional de España.

Su advertencia trasciende Ceuta: si el triángulo que une al Gobierno, al pueblo y al Ejército sigue roto, la capacidad del país para responder a amenazas híbridas será limitada, y no solo en la frontera sur.

Mientras tanto, los analistas hacen cálculos y los políticos redactan comunicados, Ceuta sigue siendo el escenario en el que cohabitan militares que patrullan sin poder cerrar la frontera, vecinos que observan el estrecho con creciente desconfianza y un vecino marroquí que se rearma con la tranquilidad de quien entiende que, a día de hoy, la verdadera batalla española se libra dentro de sus propias instituciones más que en el espigón del Tarajal.