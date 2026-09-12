La confesión del jefe de Gabinete de Ceuta revienta la mentirosa versión de Marlaska y deja a Sánchez con el culo al aire

La crisis migratoria en Ceuta ha crecido más allá de ser un simple problema fronterizo para convertirse en un verdadero torbellino en el núcleo del Gobierno.

La dimisión y confesión de Gonzalo Sanz, hasta ahora jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, revienta la mentirosa versión oficial: hubo alertas y no sólo del CNI, antes de la llegada masiva de inmigrantes del 30 de julio.

A partir de este giro, el relato cuidadosamente montado por Fernando Grande-Marlaska, respaldado por La Moncloa, presenta múltiples fisuras.

Mientras el Ministerio del Interior sostenía que no existían avisos ni información al respecto, el testigo crucial asegura que sí hubo, sí se comunicó y sí llegó al despacho del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Y el caradura es el hombre de Sánchez en la ciudad autónoma, con mando sobre Polñicia Nacional e incluso Guardia Civil.

Un WhatsApp, una llamada y una dimisión que lo cambian todo

El relato es tan llano como fulminante. El 29 de julio, un día antes de que ocurriera la entrada masiva de migrantes, un miembro del CNI envió un mensaje de WhatsApp al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, notificándole sobre la movilización de hasta 180.000 personas en redes sociales en relación al cruce hacia la ciudad autónoma. Posteriormente, ambos mantuvieron una conversación telefónica de once minutos para profundizar en el contenido del aviso.

Según la versión que ofrece Gonzalo Sanz:

La información escrita del CNI llegó a la Delegación el 29 de julio.

Dicha información fue transmitida al propio delegado del Gobierno ese mismo día.

Él considera “incompatible” su afirmación con la de Pérez Triano, quien sostiene que nunca tuvo conocimiento del aviso.

Por su parte, el delegado asegura que no conoció ni el contenido del WhatsApp ni la llamada, y sostiene que los mensajes del día 29 no representaban una “alerta” ni un “informe”, sino simplemente una comunicación informal. La dimisión de Sanz, presentada precisamente para respaldar su versión, se transforma, por tanto, en la primera gran baja política de esta crisis en Ceuta, convirtiéndose en un auténtico misil contra el relato de Interior y de la propia Presidencia del Gobierno.

En este escenario, las declaraciones del exjefe de Gabinete no solo señalan a su superior inmediato; también elevan la mirada hacia instancias más altas. Si la Delegación del Gobierno sí recibió advertencias, la cadena de responsabilidades no se detiene en Ceuta, sino que comienza a extenderse hacia el Ministerio del Interior y La Moncloa.

Marlaska, entre el CNI, la Policía y sus propias palabras

El ministro del Interior se encuentra en una semana política de alta tensión. Por un lado, defiende que el CNI “nunca emitió ningún tipo de alerta en los términos” relacionados con lo acontecido en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, y descarta la posibilidad de dimitir. Por el otro, su propio Gobierno ha desclasificado documentos que evidencian la existencia de mensajes y comunicaciones que, según Sanz, sí fueron canalizados hacia el delegado.

La situación de Marlaska se ha vuelto cada vez más compleja por diversos frentes:

Un enfrentamiento soterrado con la ministra de Defensa, Margarita Robles , respecto a si hubo aviso previo por parte del CNI.

, respecto a si hubo aviso previo por parte del CNI. El descontento en el Gobierno con la Policía por informes que vinculan a gendarmes marroquíes en el asalto a Ceuta.

La presión adicional tras la filtración de un dosier del Interior sobre tertulianos y periodistas, que ha incrementado la sensación de descontrol en su departamento.

A esto se suman las críticas de socios como PNV y EH Bildu, que ya en las comparecencias parlamentarias sobre la situación en Ceuta cuestionaron la gestión del ministro y describieron lo ocurrido como “la mayor tragedia en una frontera española y europea”. Cuando los aliados comienzan a dudar, el asunto trasciende más allá de la estética política y afecta a la estabilidad parlamentaria.

Marlaska, quien estima en unos 5.000 los migrantes que aún permanecen en Ceuta y asegura que alrededor de 70.000 han regresado a Marruecos, intenta mostrar control operativo mientras su narrativa política se va desgastando. El problema es que, en el ámbito político, los números cuentan, pero las contradicciones son lo que perdura en la memoria.

La Moncloa en modo contención: del alarma al relato de la “prudencia”

La crisis impacta de lleno en Pedro Sánchez. El presidente ha sostenido en el Congreso que no hay pruebas concluyentes sobre la implicación de Marruecos y ha prometido la publicación de informes para aclarar qué sabía el Ejecutivo y cuándo. Mientras tanto, su discurso público se ha centrado en:

Condenar la “violación y el ataque a la integridad territorial” de Ceuta.

Garantizar que se utilizarán “todos los recursos del Estado” para mantener la seguridad en la ciudad autónoma.

Hacer un llamamiento a la “unidad y lealtad institucional” para abordar la crisis.

El desafío para La Moncloa no radica solo en lo que sucedió en la frontera, sino en lo que ahora está aconteciendo dentro del Estado. El roce entre Interior y Defensa, la tensión con la Policía Judicial tras los informes enviados a la Audiencia Nacional, y los desacuerdos entre CNI, la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior dibujan un cuadro inquietante: en medio de esta crisis migratoria, las distintas partes del aparato estatal no compartían información ni un relato común.

Para la oposición, la situación es prácticamente ideal: un ministro cuestionado, un delegado del Gobierno aferrado a su puesto pese a las dudas sobre su versión, aliados parlamentarios inquietos y un presidente forzado a ofrecer explicaciones mientras surgen nuevas filtraciones e informes.

Implicaciones a medio plazo de esta crisis interna

Las posibles repercusiones se distribuyen en varios frentes:

Frente institucional

– Aumento del control parlamentario sobre Interior y la relación entre el Gobierno y el CNI.

– Presión para revisar los protocolos de comunicación en situaciones de seguridad nacional.

– Mayor intervención de la Audiencia Nacional y de los jueces en el seguimiento de grandes crisis migratorias.

Frente político

– Marlaska como el eslabón más débil del Ejecutivo, enfrentando solicitudes de dimisión desde la oposición y ciertos sectores policiales.

– Creciente malestar entre partidos aliados, que ya no pueden presentar ante sus votantes una gestión “ordenada” de la seguridad en la frontera.

– El riesgo de que Ceuta se transforme en un símbolo habitual de descoordinación gubernamental cada vez que la oposición necesite un ejemplo contundente.

Frente mediático y de la opinión pública

– Sensación de que el Estado no supo reaccionar a pesar de contar con avisos previos.

– Desgaste adicional para Sánchez en un momento en que su mayoría depende de equilibrios muy frágiles.

– Aceptación de términos como “asalto”, “invasión” y “tragedia” en el debate público sobre migración, lo que repercute directamente en el clima político.

Mientras Marlaska insiste en que “no hubo ninguna alerta” conforme a lo sucedido y el delegado del Gobierno se aferra a su defensa de ignorancia, la confesión de Sanz plantea una incómoda pregunta: si alguien dentro del sistema tenía conocimiento, ¿por qué la respuesta fue tan tardía y desorganizada?

Ceuta, datos, contradicciones y una amarga ironía

Más allá del choque institucional, la crisis de Ceuta deja un rastro de datos y curiosidades que ayudan a contextualizar la situación:

Se estima que más de 72.000 personas intentaron cruzar a la ciudad a finales de julio; de estas, alrededor de 70.000 habrían regresado a Marruecos y cerca de 5.000 permanecerían aún en la ciudad.

intentaron cruzar a la ciudad a finales de julio; de estas, alrededor de 70.000 habrían regresado a Marruecos y cerca de 5.000 permanecerían aún en la ciudad. Los informes policiales sugieren la implicación de gendarmes marroquíes en el asalto, lo que incorpora una dimensión diplomática que el Gobierno intenta manejar con extrema precaución.

La Guardia Civil solicitaba refuerzos a la Delegación del Gobierno más de tres semanas antes de la entrada masiva, sin que se implementaran medidas adecuadas.

El primer gran gesto político de la crisis no fue la dimisión de un ministro, sino la del jefe de Gabinete en Ceuta: una figura aparentemente menor ha resultado ser el detonante más significativo.

En plena tormenta, Interior ha tenido que lidiar, simultáneamente, con la crisis de Ceuta, el choque con Defensa y la controversia del dosier sobre tertulianos, formando una suerte de “trilogía” de crisis que ningún ministro desearía ver en su agenda semanal.

Ceuta, ciudad habituada a ser testigo de conflictos fronterizos, se ha convertido también en un espejo incómodo que refleja las debilidades de la maquinaria política de Madrid. En este reflejo, el Gobierno sale a la luz en una imagen bastante menos favorecedora que la de sus propias fotos oficiales.