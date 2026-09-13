Dani Ruiz: «Girona no puede seguir gobernada por quienes han asumido su decadencia con absoluta normalidad»

Girona afronta el próximo ciclo electoral con la seguridad, la vivienda, la limpieza y la gestión municipal convertidas en algunos de los principales motivos de preocupación para sus vecinos. En ese escenario, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Dani Ruiz, quiere presentarse como la alternativa al actual modelo de ciudad y no duda en señalar directamente a quienes han gobernado Girona durante los últimos años.

Ruiz acusa a la CUP de haber llevado a la ciudad por un camino «fracasado» y extiende la responsabilidad a ERC y Junts por haber participado en las decisiones del Gobierno municipal. El dirigente popular pone el foco especialmente en la inseguridad, el incivismo y el deterioro del espacio público, y reclama recuperar algo que considera fundamental: «el principio de autoridad».

El candidato del PP también promete actuar sobre uno de los problemas que más afecta a los jóvenes: el acceso a la vivienda. Su propuesta pasa por aumentar la oferta, agilizar licencias y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios. En movilidad, rechaza lo que considera políticas «dogmáticas» y defiende una ciudad donde puedan convivir transporte público, peatones, bicicletas y vehículo privado.

Ruiz, además, marca distancias con la política de pactos antes de las elecciones y asegura que sus principios «no están en venta». Su objetivo, afirma, es ganar y obtener la fuerza suficiente para aplicar su proyecto.

En conversación con Periodista Digital, Dani Ruiz desgrana su proyecto para Girona, señala a los responsables de la situación actual y explica qué cambiaría desde el primer día si llega a la Alcaldía.

«El modelo de la CUP es un modelo fracasado»

Dani Ruiz, ¿qué está haciendo mal el actual Gobierno de Girona para que usted crea que ha llegado el momento de que gobierne el PP?

La cuestión no es solo qué está haciendo mal el Gobierno de la CUP, es que su modelo es un modelo fracasado. Y cuando hablo del Gobierno de la CUP hablo también de ERC y de Junts, que han sido partícipes y artífices de este gobierno durante estos años, aunque ahora Junts haya decidido marcharse y presentarse por tacticismo electoral. Ahora pretenden ser alternativa. ¿Alternativa a qué? ¿A su propio gobierno?

No se puede gobernar durante tres años, participar de sus decisiones y cuando se acercan las elecciones pretender que no tienen nada que ver con lo que ha pasado.

Por otro lado, la extrema izquierda no sabe gobernar, sabe sacar pancartas y hacer proclamas, pero cuando aplica su hoja de ruta ideológica acaba perjudicando aquello que pretende arreglar. Y lo peor es que se han acostumbrado a que las cosas no funcionen y han asumido con absoluta normalidad la decadencia de Girona.

Nuestra ciudad está más sucia que nunca, hay gente que tiene miedo de caminar por determinadas zonas a determinadas horas y, en lugar de afrontar esos problemas, los minimizan. Están más preocupados por decirles a los gironins cómo deben vivir y por hacer catálogos de moralidad que por prestar buenos servicios.

Yo defiendo exactamente lo contrario. Un Ayuntamiento que gobierne, que ordene, que limpie, que garantice la seguridad y que facilite la vida a quien trabaja, emprende, paga sus impuestos y cumple las normas.

El PP tiene que gobernar Girona porque representamos la alternativa a los modelos de ciudad que nos han llevado hasta aquí, no simplemente una alternativa de siglas. Queremos recuperar algo tan sencillo como exigente, el gusto por las cosas bien hechas.

«274 robos violentos son 274 motivos para no caer en la autocomplacencia»

Seguridad. ¿Girona tiene un problema de inseguridad y el Ayuntamiento no quiere reconocerlo? ¿Qué haría usted que actualmente no se está haciendo?

Sí, y negarlo no ayuda a solucionarlo. En Girona se produjeron 274 robos con violencia e intimidación durante 2025. Son prácticamente cinco cada semana.

Es verdad que algunos indicadores han mejorado y no tengo ningún problema en reconocerlo, pero 274 robos violentos en una ciudad como Girona me parecen 274 motivos para no caer en la autocomplacencia.

Tenemos que acabar con esa discusión absurda entre percepción y realidad. Cuando un comerciante sufre robos, cuando una mujer modifica el camino para volver a casa por la noche o cuando un vecino siente que su barrio ha empeorado, un alcalde no puede responderle con una estadística y mandarlo a casa.

Mi prioridad será reforzar la Policía Municipal, dotarla de más medios humanos y materiales, aumentar la presencia policial en la calle y mejorar la coordinación con los Mossos d’Esquadra. Quiero policías patrullando, anticipándose a los problemas y con los medios necesarios para hacer su trabajo.

Y hay algo todavía más importante, tenemos que recuperar el principio de autoridad. Durante años una parte de la izquierda ha tenido auténticos complejos a la hora de ejercerla. Yo no los tengo. La calle es de todos y las normas son para todos.

«Seremos implacables en la lucha contra la delincuencia y el incivismo»

¿Se ha convertido Girona en una ciudad demasiado permisiva con la okupación, la delincuencia y los comportamientos incívicos?

Evidentemente. Y ahí volvemos a entrar en la cuestión ideológica.

Estamos ante un gobierno que no solo ha sido permisivo con la okupación, sino que tiene dentro a quienes durante años la han convertido en una bandera. Son los mismos espacios políticos que hacían manuales para aprender a okupar y que han defendido la okupación de edificios para convertirlos en casales independentistas.

¿Cómo no van a ser permisivos con la okupación cuando les damos la responsabilidad de gobernar?

Sé perfectamente cuáles son las competencias del Ayuntamiento ante este problema. No podemos cambiar las leyes desde Girona, de eso nos encargaremos cuando gobernemos España. Pero un Ayuntamiento puede tener más policías, crear un buen protocolo de actuación inmediata ante las okupaciones, mejorar la coordinación con los Mossos d’Esquadra y crear una oficina específica para asesorar y acompañar a los vecinos y propietarios afectados.

Podemos utilizar todas las herramientas legales que tenemos cuando una okupación provoca problemas de convivencia, seguridad o salubridad. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado.

Y en cuanto al incivismo y la delincuencia nuestra receta es muy sencilla. Quien la hace la paga. No queremos delincuentes campando a sus anchas por Girona. Aquí todo el mundo es bienvenido, pero todo el mundo tiene que cumplir la ley y respetar nuestras normas. Seremos implacables en la lucha contra la delincuencia y el incivismo.

«Girona no puede permitirse expulsar a sus jóvenes»

Uno de sus grandes mensajes es la vivienda. ¿Qué le diría a un joven de Girona que trabaja, pero que no puede permitirse pagar un alquiler en su propia ciudad?

Que Girona no puede permitirse expulsar a sus jóvenes. Y también le diría que si todos los esfuerzos que la CUP dedica a defender a los okupas los hubiera dedicado a buscar soluciones de vivienda para los jóvenes, quizá hoy el problema en Girona sería algo menor.

No podemos resignarnos a que cada vez más gironins tengan que marcharse a los municipios de alrededor porque no pueden vivir en la ciudad en la que han crecido.

Durante años se ha intentado solucionar el problema de la vivienda interviniendo cada vez más el mercado y hemos conseguido exactamente lo contrario. Tenemos menos oferta, más inseguridad para los propietarios y unos precios que siguen siendo inasumibles para muchísima gente.

Hay que construir más, movilizar vivienda vacía, agilizar licencias, ofrecer seguridad jurídica a quien pone un piso en alquiler y utilizar el suelo y las herramientas municipales para aumentar realmente la oferta.

Y hay que decir algo que a la izquierda no le gusta escuchar, sin propietarios no hay mercado del alquiler. Si convertimos al propietario en sospechoso permanente, muchos retirarán sus viviendas y quienes acabarán pagándolo serán precisamente los jóvenes y las familias que buscan piso.

Mi objetivo es muy sencillo. Que trabajar en Girona vuelva a permitirte vivir en Girona.

«No creo en una guerra contra el coche»

¿Eliminaría usted alguna de las restricciones de movilidad o políticas que ha impulsado el actual Ayuntamiento? ¿Hay alguna medida que considere directamente un error?

Revisaría todas aquellas decisiones de movilidad tomadas desde el dogmatismo y no desde la realidad cotidiana de Girona.

No creo en una guerra contra el coche. Creo en una ciudad donde puedan convivir peatones, bicicletas, transporte público y vehículo privado. Hay personas que pueden prescindir del coche y otras que no. Hay comerciantes, trabajadores, familias y vecinos de los barrios que lo necesitan.

Mejorar el transporte público, por supuesto, esa será una de nuestras banderas. Hacer una ciudad más agradable para caminar, también. Pero convertir la movilidad en un instrumento para castigar al ciudadano que utiliza el coche me parece profundamente equivocado, especialmente cuando el más perjudicado es aquel que no puede permitirse cambiar de coche de la noche a la mañana.

No podemos hacer políticas pensando únicamente en quien tiene dinero suficiente para adaptarse inmediatamente a cada nueva restricción. La función del Ayuntamiento es ofrecer alternativas antes de imponer prohibiciones.

«Que durante cinco minutos se olvide de las siglas»

El PP ha tenido tradicionalmente dificultades para crecer electoralmente en Girona. ¿Qué tiene que ofrecer Dani Ruiz para convencer a un votante que nunca ha votado al Partido Popular?

En Girona han gobernado el PSC, Junts, ERC y la CUP y creo que basta con mirar cómo está la ciudad para entender que hace falta una alternativa. Y esa alternativa pasa por el Partido Popular.

No porque yo le pida a nadie un acto de fe ni porque crea que todo el mundo tenga que pensar como nosotros, sino porque tenemos un plan y un proyecto para hacer de Girona la mejor ciudad para vivir.

A quien nunca nos haya votado le pediría una cosa. Que durante cinco minutos se olvide de las siglas. Que mire su calle. Que piense si su barrio está limpio, si se siente seguro, si el sistema de recogida de basuras le parece correcto, si sus hijos podrán permitirse vivir aquí, qué impuestos paga y qué servicios recibe a cambio.

Y después que compare proyectos.

No le voy a pedir a nadie que cambie su identidad ni sus ideas para votarnos. Hay personas que probablemente nunca compartirán todo lo que piensa el Partido Popular y no pasa nada.

Yo quiero demostrarles que podemos compartir un proyecto de ciudad. Quiero construir una mayoría de gironins que quizá piensen diferente en muchas cosas, pero que coincidan en algo fundamental: Girona puede estar mucho mejor gobernada.

Nosotros tenemos la ambición, el proyecto y las ganas de hacerlo.

«Mis principios no están en venta a cambio de nada»

¿Está dispuesto a pactar con cualquier partido para llegar a la Alcaldía de Girona o hay líneas rojas que jamás estaría dispuesto a cruzar?

Yo ni vendo ni compro sillas. Siempre estaré dispuesto a hablar con todo aquel que quiera mejorar Girona, pero mis principios no están en venta a cambio de nada.

Mis líneas rojas son claras. No aceptaré políticas que debiliten la seguridad, que amparen la okupación, que castiguen a quien trabaja y emprende o que vuelvan a utilizar el Ayuntamiento al servicio de proyectos políticos que no tienen nada que ver con sus competencias.

Tampoco voy a entrar ahora en el juego de repartir cargos antes de que los gironins hayan votado. Nosotros salimos a ganar y a tener la máxima fuerza posible para poder aplicar nuestro proyecto.

Después ya hablaremos. Quien plantee algo bueno para Girona nos tendrá a su lado, sea quien sea. Quien pretenda que Girona siga como está nos tendrá enfrente.

«Girona es una ciudad catalana y española y eso no supone ninguna contradicción»

En Cataluña, el debate sobre la independencia sigue muy presente. Si usted fuera alcalde, ¿quiere un Ayuntamiento centrado en los problemas de los vecinos o cree que también debe plantar cara al independentismo desde Girona?

Yo quiero un Ayuntamiento de Girona obsesionado con Girona. Con la limpieza, la seguridad, la vivienda, los barrios, el comercio y los servicios públicos.

Estoy cansado de que las instituciones municipales se utilicen para cualquier cosa excepto para aquello para lo que existen. Quien quiera dedicar su tiempo a hablar de otras cuestiones que se presente al Parlament o al Congreso.

Ahora bien, eso no significa que vayamos a mirar hacia otro lado si alguien pretende volver a poner el Ayuntamiento al servicio del independentismo.

Girona es una ciudad catalana y española y eso no supone ninguna contradicción. Yo no utilizaré el Ayuntamiento para imponer mi identidad a nadie y tampoco permitiré que otros lo utilicen para excluir la mía.

Se acabaron las instituciones de parte. El Ayuntamiento tiene que representar a todos los gironins, piensen lo que piensen y voten lo que voten.

«No voy a prometer milagros»

Si mañana fuera alcalde, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que aprobaría? Y, sobre todo, ¿qué promesa no está dispuesto a hacer porque sabe que no podría cumplirla?

Tengo tres prioridades inmediatas.

La primera es la seguridad. Reforzar la presencia de la Policía Municipal en la calle y poner en marcha un plan específico para los puntos con mayores problemas de delincuencia e incivismo.

La segunda es la limpieza y el mantenimiento. Quiero que Girona sea, como mínimo, la ciudad más limpia de Catalunya.

Haremos una auditoría barrio por barrio del estado del espacio público y actuaremos sobre la limpieza, el pavimento, la iluminación, la poda, el mobiliario y el mantenimiento.

Tenemos que revertir la situación de estos últimos años, preparar bien el futuro contrato de limpieza y revisar el actual para que no sean los vecinos quienes tengan que adaptarse al servicio, sino el servicio el que se adapte a los vecinos.

Y la tercera es la vivienda. Pondremos toda la maquinaria municipal a trabajar para aumentar la oferta y reducir los obstáculos que hoy dificultan construir, rehabilitar o poner una vivienda en alquiler.

¿Y qué no voy a prometer? Milagros.

No voy a decir que el primer día desaparecerán los delitos, bajará el alquiler o tendremos todas las calles perfectas. Desconfío de los políticos que tienen una solución mágica para cada problema.

Yo puedo comprometerme a no esconder los problemas, no resignarme ante ellos y trabajar sin descanso para solucionarlos lo antes posible.

«No me presento para administrar resignadamente un modelo fracasado»

¿Por qué un vecino de Girona debería confiar en Dani Ruiz y no en cualquiera de los otros candidatos? ¿Qué cambiaría realmente en la vida de los gironins si usted llega a la Alcaldía?

Porque no me presento para administrar resignadamente un modelo fracasado. Me presento para cambiar las prioridades de esta ciudad.

Quiero que el gironí que cumple las normas vuelva a sentir que su Ayuntamiento está de su lado.

El comerciante que levanta la persiana cada mañana. El joven que busca su primer piso. El policía que necesita respaldo para hacer su trabajo. La familia que paga sus impuestos. El propietario que alquila su vivienda. El vecino que lleva meses reclamando que limpien su calle o que cambien unos contenedores de sitio.

Durante demasiado tiempo la política municipal ha estado más pendiente de grandes discursos que de esas pequeñas cosas que determinan cómo vivimos cada día.

Yo quiero un Ayuntamiento que vuelva a ocuparse de ellas.

Queremos una Girona con más autoridad y menos permisividad, más limpieza y menos dejadez, más libertad y menos prohibiciones, más ambición y menos resignación.

No prometo transformar Girona de un día para otro, pero sí cambiar desde el primer día la manera de gobernarla.

Quiero que volvamos a mirar nuestra ciudad y tengamos la sensación de que alguien cuida de ella.

Una Girona segura, limpia, ordenada, viva y orgullosa.

Como decimos aquí, una Girona com cal.