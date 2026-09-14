Carolina de Diego: «Los jóvenes no queremos parches, queremos soluciones para poder construir nuestro futuro»

Carolina de Diego acaba de asumir la presidencia de VOCES LIBRES, una asociación juvenil que nació con la intención de convertirse en un espacio de defensa y difusión de los valores liberales entre los jóvenes. Desde su nueva responsabilidad, afronta una etapa de crecimiento para una organización que, según explica, ya cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas.

De Diego considera que la juventud española sufre un problema de representación que va mucho más allá de la edad de quienes ocupan los escaños. Vivienda, salarios, empleo, educación, emancipación o pensiones son, a su juicio, problemas estructurales que los partidos políticos no están afrontando con la suficiente profundidad.

En esta entrevista con Periodista Digital, la presidenta de VOCES LIBRES también aborda asuntos especialmente controvertidos como la inmigración, la seguridad, la polarización política o la libertad de expresión. Reclama abandonar las etiquetas y defiende que los jóvenes puedan participar en el debate público sin miedo a ser señalados o cancelados.

«No es simplemente ocupar un puesto, es hacerse cargo de un proyecto»

Carolina, acaba de asumir la presidencia de VOCES LIBRES. ¿Qué supone para usted tomar las riendas de una asociación que nació con el objetivo de dar voz a los jóvenes?

Para mí es, por supuesto, una responsabilidad muy grande. No es simplemente ocupar un puesto, es hacerse cargo de un proyecto que ya tenía un objetivo claro antes de que yo llegara. Ahora depende también de mí que siga creciendo.

Detrás de este proyecto hay mucho trabajo y no solo el que se ha hecho hasta ahora, sino también todo el trabajo que queda por delante. Hay que estar ahí de verdad, trabajar a diario para que las ideas que defendemos en VOCES LIBRES no se queden en un papel, sino que sea posible que calen en la sociedad.

Personalmente, asumo este reto con mucha ilusión, porque creo firmemente en todo lo que representa la asociación y creo en el potencial que tiene. Ahora toca trabajar al máximo para que VOCES LIBRES continúe siendo un espacio en el que jóvenes que compartimos estos valores e ideas podamos encontrar nuestro lugar y hacernos oír.

«Hacía falta un espacio libre de siglas»

VOCES LIBRES nació inicialmente bajo la dirección de Hugo Pérez Ayán. ¿Cómo surgió aquella primera idea y qué necesidad detectasteis entre los jóvenes para ponerla en marcha?

La verdad es que yo no estuve en su fundación. Me incorporé cuando VOCES LIBRES ya tenía un año de vida, por lo que mi visión de ese momento parte un poco desde fuera.

Hacía falta un espacio libre de siglas en el que se pudieran defender y difundir los valores liberales. Un espacio que pudiera aportar al debate propuestas reales. Para mí, esa es la esencia de VOCES LIBRES.

«El objetivo es el mismo desde el primer momento»

Desde sus comienzos hasta hoy, ¿cuánto ha cambiado VOCES LIBRES y qué elementos del proyecto original considera que deben mantenerse intactos?

Lo que se ha mantenido intacto y creo que es lo más importante son los valores y la finalidad de este proyecto. El objetivo es el mismo desde el primer momento: construir una organización juvenil que pueda acercar el liberalismo a los jóvenes y conseguir que estas ideas puedan tener un peso real en nuestro país.

Lo que sí que ha cambiado es el alcance. Actualmente, VOCES LIBRES tiene presencia en todas las comunidades autónomas. Esto demuestra que la idea original era, además de buena, necesaria. Si el proyecto ha podido crecer tanto es porque había una demanda real entre los jóvenes de un proyecto como este.

«Si un voto no es prioritario en las urnas, tampoco lo es en el programa electoral»

En un momento en el que muchos jóvenes aseguran sentirse alejados de la política y de las instituciones, ¿cree que existe un problema de representación de la juventud en España?

Sí, por supuesto. Y es necesario aclarar qué significa verdaderamente la representación, porque no es solo que no haya políticos jóvenes, es la falta de políticas o iniciativas pensadas para nosotros.

La realidad es que los jóvenes no somos el grupo de edad con mayor peso electoral y eso se nota. Si un voto no es prioritario en las urnas, tampoco lo es en el programa electoral. Así que mientras otros temas acaparan el debate público, los nuestros se quedan en segundo plano.

Pero cuando sí que «nos representan», suelen ser cosas que quedan muy bien pero no solucionan nada. Son medidas accesorias orientadas a ganarse el voto, pero no dan solución a nada. Son parches.

Y mientras tanto, el futuro que nos espera asusta bastante. Un ejemplo muy claro es la vivienda: los precios no dejan de subir y la edad de emancipación es cada vez mayor, y no hay señal de que esto vaya a mejorar en un futuro cercano. Añádele un sistema de pensiones que posiblemente ya haya quebrado cuando nos toque a nosotros y una sensación generalizada de inestabilidad en España. La realidad es que se olvidan de que somos la generación que vamos a vivir las consecuencias.

«Es mucho más sencillo usarnos como arma arrojadiza que comprometerse con cambios de fondo»

La actualidad política está marcada por una fuerte polarización. ¿Considera que los jóvenes están siendo utilizados como arma arrojadiza entre unos partidos y otros?

Sí, y es una consecuencia directa de lo que decía antes: no somos la prioridad, somos un objetivo que de vez en cuando sirve para lograr el titular o para atacar al contrario más que para trabajar en la solución de problemas reales.

Se nos ha convertido en un argumento para justificar ciertas decisiones según interese, porque depende del día somos la generación que no quiere trabajar o las víctimas del sistema, según convenga. A pesar de que son situaciones opuestas, ambas tienen algo en común, y es que en ninguna aparece una propuesta seria que vaya más allá del titular.

Al final se debe a que es mucho más sencillo usarnos como arma arrojadiza que comprometerse con cambios de fondo, porque en la mayoría de los casos requiere medidas impopulares. Y esto es precisamente lo que está provocando que a los jóvenes les interese cada vez menos la política.

«La vivienda es uno de los grandes problemas, pero no podemos analizarla de forma aislada»

Vivienda, empleo, salarios, acceso a la educación o emancipación son algunos de los grandes problemas de los jóvenes. ¿Cuál cree que es actualmente el más urgente y qué medidas deberían adoptarse?

Creo que el primer paso para solucionar todos estos problemas es dejar de poner un orden de prioridad. No son problemas aislados, ni compartimentos estancos, sino que están todos conectados entre sí y hay que actuar de manera inmediata contra todos ellos.

Aun así, es prácticamente inevitable empezar hablando del problema de la vivienda. En VOCES LIBRES tenemos propuestas muy concretas para esto. No se puede negar que la población ha aumentado considerablemente en los últimos años y no puede ser que sigamos pretendiendo vivir en el mismo parque de viviendas que había entonces. Hay que aumentar la oferta, construir más, bajar los impuestos que encarecen de forma artificial el acceso a la vivienda, establecer medidas reales contra la okupación…

Pero nada de esto sirve si no va acompañado de salarios dignos. Sin salarios en condiciones no habrá forma real de emanciparse, independientemente de las viviendas que se construyan. Y, además, sin empleo no hay salario. Se deben crear las condiciones adecuadas para crear puestos de trabajo. Y esto no se logra atacando a los autónomos y a los empresarios, al revés, se logra mediante incentivos a la creación de trabajo.

Por otra parte, está la educación. El reciente informe PISA refleja que el nivel educativo es cada vez peor. Unos ciudadanos peor formados provocan una sociedad menos exigente con sus políticos y más conformistas con medidas superficiales.

Y hay un problema estructural que casi nunca aparece como una de las principales preocupaciones: el sistema de pensiones. Por lo menos cada vez más gente entiende que lo que pagan ahora no va a una hucha y se queda guardado hasta el momento de su jubilación, sino que lo recaudado ahora va destinado a pagar las pensiones de ahora.

Pero hay que seguir insistiendo. El sistema de pensiones es insostenible. Las pensiones no son una obligación del Estado y no son un derecho adquirido por los trabajadores por estar aportando ahora. Es un modelo de reparto entre generaciones que depende de que haya los suficientes trabajadores activos para mantener a los jubilados.

Este equilibrio no se puede mantener en una sociedad en la que el envejecimiento demográfico es cada vez mayor y hay menos personas trabajando. Hay que avanzar hacia un modelo de responsabilidad y libertad en el que cada uno pueda decidir sobre su propio futuro sin depender de un reparto injusto.

«No es una cuestión de raza, es una cuestión de seguridad»

También existe un debate cada vez mayor sobre inmigración, seguridad, redes sociales y convivencia. ¿Qué posición quiere mantener VOCES LIBRES ante estos asuntos que generan tanta controversia?

Empecemos por inmigración porque probablemente sea el tema que más controversia causa y más se malinterpreta. Nuestra posición es muy sencilla y hay que partir de ser realistas. Nuestros servicios públicos no están preparados para asumir el crecimiento demográfico que estamos experimentando. Es una cuestión de capacidad.

Sí que quiero comentar que la cuestión migratoria no supone la deshumanización de nadie. Como liberales, creemos que todas las personas tenemos derechos por igual, sin distinción de origen. Todos tenemos derecho a una vida digna. Pero precisamente por esto mismo no podemos permitir que el modelo de inmigración se base en jugarse la vida, mafias o que se use como arma de desestabilización. Va frontalmente en contra de la dignidad de las personas.

No es una cuestión de raza, etnia o cualquier otra cuestión que la izquierda quiera alegar. Es una cuestión de seguridad. Yo, la verdad, no entiendo en qué momento la seguridad pasó a ser una cuestión ideológica.

En cuanto a la convivencia, creo que estamos en una situación un poco preocupante. Vemos violencia, gente expulsada de espacios por pensar diferente y algo que a veces pasa desapercibido y es igual de peligroso: comentarios que no son violencia física pero que la justifican. Esto se vio a raíz del asesinato de Charlie Kirk. En lugar de condenarlo, ciertos sectores se dedicaron a buscarle justificaciones.

«Si dices algo que no encaja con el discurso establecido, inmediatamente cae la etiqueta»

¿Cree que actualmente existe suficiente libertad para que un joven pueda expresar públicamente sus opiniones políticas sin miedo a ser señalado, etiquetado o cancelado?

Yo creo que el simple hecho de que tengamos que hacernos esta pregunta ya dice bastante. Si dices algo que no encaja con el discurso establecido, inmediatamente cae la etiqueta: racista, machista o fascista.

Lo único que ha generado esto es que estas palabras han perdido por completo su significado. No tiene ningún sentido llamar fascista a un liberal. Esto lo único que consigue es blanquear a los movimientos verdaderamente peligrosos.

«No queremos limitarnos a identificar problemas y señalar culpables»

¿Qué papel quiere jugar VOCES LIBRES en el debate público? ¿Pretenden convertirse únicamente en una asociación de jóvenes o aspiran a tener una voz propia y reconocible en la actualidad política y social española?

VOCES LIBRES parte de ser una asociación juvenil, pero su objetivo va mucho más allá de únicamente reunirnos entre nosotros. Queremos que nuestro mensaje cale en la sociedad y pueda llegar también a instituciones, políticos y medios.

En VOCES LIBRES no nos limitamos a identificar problemas y señalar culpables. Queremos llegar más lejos y ser un espacio en el que se propongan medidas reales y no discursos superficiales.

Quizá hoy no podamos hacer grandes cambios desde dentro de las instituciones, pero sí que podemos formar una generación que decida qué tipo de sociedad queremos tener en vez de simplemente aceptar un relato ya elaborado. Y esto, aunque los resultados no se vean de inmediato, es el trabajo que sienta las bases para un cambio a largo plazo.

«Hemos decidido participar en algo que actúa en vez de limitarse a señalar»

Para terminar, ¿qué puede esperar un joven que se acerque hoy a VOCES LIBRES? ¿Cuál es el principal mensaje que quiere lanzar desde su nueva presidencia?

Toda persona que entre a VOCES LIBRES tiene que saber una cosa: actualmente es más sencillo mirar los problemas desde afuera, quejarse y ya. Pero los que estamos aquí hemos decidido lo contrario: participar en algo que actúa en vez de limitarse a señalar.

Aquí ninguna aportación es irrelevante. Cualquiera que se acerque a VOCES LIBRES es porque le preocupa el estado actual de nuestro país y el país que va a recibir.

El principal mensaje que me gustaría lanzar es que somos una asociación de jóvenes que no se conforma con una España sin vivienda accesible, sin fronteras seguras, sin un sistema de pensiones sostenibles y sin un futuro digno para nosotros.