Una edil de VOX zarandea a Óscar Puente por insinuar que es la heredera de quienes asesinaron a Lorca: «Lee más historia, sectario»

Es un metepatas habitual.

Pero en esta ocasión se ha llevado un revolcón de padre y muy señor mío.

Y es que Óscar Puente pensó que iba a poder llevarse por delante, metafóricamente hablando, a Irene Carvajal, una edil de VOX, por hablar sobre Federico García Lorca y la tauromaquia.

La concejal del Ayuntamiento de Valladolid se marcó esta reflexión:

‘La fiesta más culta que hay hoy en el mundo»’. Palabras de Federico García Lorca en su última entrevista con Luis Bagaría, publicada en junio de 1936 en el diario El Sol.

Óscar Puente replicó citando ese tuit y acusando a la derecha de apropiarse del legado de Lorca tras asesinarlo «por rojo y por maricón». La respuesta de Carvajal no se hizo esperar y centró el debate en datos históricos y en la defensa de la fiesta taurina.

Dos meses después lo matasteis por rojo y por maricón. Si hay en el historial de desvergüenzas de la derecha de este país un hito insuperable, ese es reivindicar a Lorca y tratar de apropiarse de su legado, después de asesinarlo y enterrarlo como a un perro. https://t.co/cne5iueEG4 — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 13, 2026

La concejala recordó que Lorca encontró protección en la familia Rosales, de ideología falangista, y que fueron sus primos quienes lo mataron. En su mensaje dirigido directamente al ministro escribió: «Querido @oscarpuente el callejón de la plaza de toros de Valladolid, que tanto te gustaba, no te echa nada de menos. No te esfuerces por fiscalizar mis gustos y lee más historia, a Lorca le protegió la familia Rosales, falangista y le mataron sus primos, unos sectarios como tú».

«Lee más historia, a Lorca le protegió la familia Rosales, falangista y le mataron sus primos, unos sectarios como tú»

El tuit principal de Carvajal recogía una frase literal del poeta: «La fiesta más culta que hay hoy en el mundo», extraída de su última entrevista con Luis Bagaría en junio de 1936.

Querido @oscar_puente_ el callejón de la plaza de toros de Valladolid, que tanto te gustaba, no te echa nada de menos. No te esfuerces por fiscalizar mis gustos y lee más historia, a Lorca le protegió la familia Rosales, falangista y le mataron sus primos, unos sectarios como tú pic.twitter.com/j9Z1lcYVpM — Irene Carvajal Crusat (@CrusatIreneVOX) September 13, 2026

Y defendió su legítimo derecho a la libertad de expresión a pesar de la horda de insultadores alentada por el propio ministro de Transportes: