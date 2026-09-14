La ofensiva contra la jueza Tardón retrata sin quererlo, el sanchismo judicial

La avalancha en la frontera de Ceuta, el escrutinio por parte de la Audiencia Nacional y el nerviosismo que se respira en Moncloa han revelado una vieja paradoja del socialismo español: criticar a una jueza por haber sido concejal del PP, mientras se ampara a un amplio historial de magistrados que accedieron a la política con el PSOE. La publicación de El Debate sobre la hipocresía del Gobierno respecto a la jueza María Tardón, así como los diez socialistas que regresaron a la judicatura tras su paso por la política, ha señalado esa doble moral en la interacción entre los poderes ejecutivo y judicial.

La situación, en esencia, resulta fácil de comprender: una magistrada que abre una causa penal en torno a un posible ataque a la integridad territorial de España, un informe policial que señala la actuación de Marruecos y un Gobierno que, en lugar de abordar los hechos, prefiere atacar a quien lleva el caso a causa de su pasado político. En este trasfondo, el debate sobre la independencia judicial y las acusaciones de lawfare se entrelazan con un aspecto incómodo para el sanchismo: su propia trayectoria de puertas giratorias entre los tribunales y los cargos institucionales.

La campaña contra Tardón y la inquietud del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE han arremetido públicamente contra María Tardón, la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la llegada de decenas de miles de personas por la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio. El argumento recurrente es claro: «viene del mundo de la política» porque fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2003, un puesto que dejó hace más de dos décadas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado su imparcialidad, aduciendo que ha presentado «motivos» para dudar de su objetividad dada su trayectoria en el ámbito municipal. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha ido aún más lejos, denunciando el «pasado» de la jueza y acusándola de haber filtrado un informe policial a un medio calificado como «de derechas». El mensaje político es evidente: si la instrucción resulta incómoda para el Gobierno, se señala a quien la dirige.

En contraposición, la propia Audiencia Nacional ha respaldado firmemente a la magistrada. La Sala de Gobierno ha demandado «respeto» hacia su accionar, enfatizando que no solo no ha interferido en la seguridad nacional, sino que también está protegiendo el interés general de España. Este apoyo institucional contrasta netamente con el ataque discursivo por parte del Ejecutivo, que intenta encuadrar la investigación de Ceuta dentro de un supuesto embate de la derecha y ciertos medios de comunicación conservadores.

Diez jueces socialistas que regresaron a la toga

El análisis de El Debate pone de manifiesto que la crítica a Tardón por su paso por la política resulta difícil de sostener al revisar la historia del PSOE con la judicatura. De acuerdo con esta información, existen al menos diez ejemplos de jueces que han desempeñado cargos políticos importantes bajo gobiernos socialistas y que posteriormente han retornado a sus plazas en la carrera judicial sin mayor inconveniente.

Entre estos casos, el artículo destaca diversas trayectorias:

Magistrados que ocuparon ministerios y luego volvieron a desempeñar funciones en tribunales superiores.

y luego volvieron a desempeñar funciones en tribunales superiores. Jueces que ejercieron responsabilidades en gobiernos autonómicos que, tras acabar su ciclo político, regresaron a sus juzgados y salas.

que, tras acabar su ciclo político, regresaron a sus juzgados y salas. Altos cargos en Justicia y en Interior provenientes de la judicatura, promovidos por el PSOE, que posteriormente hicieron el camino de regreso a sus destinos originales.

La práctica de que jueces de carrera asuman puestos políticos o administrativos, y que regresen posteriormente a la toga, está contemplada en el sistema mediante mecanismos de excedencia y reingreso, siempre que se respeten las incompatibilidades estipuladas por la ley. Esto no se considera una irregularidad, ni cuando ocurre con la izquierda ni con la derecha; lo sorprendente es que este mismo camino se convierta en un motivo de sospecha únicamente cuando involucra a una magistrada que incomoda al Gobierno.

El artículo subraya que muchos de esos jueces socialistas retornaron a la judicatura sin que se cuestionase su imparcialidad por parte del mismo partido que los promovió. En algunos casos, incluso asumieron casos con una notoria carga política sin que desde el PSOE se alzara la voz sobre incompatibilidades entre su paso por la política y su labor jurisdiccional.

El contexto: Ceuta, Marruecos y la sombra del lawfare

La tensión con la jueza Tardón no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto de la crisis en Ceuta. La magistrada ha abierto una pesquisa penal al considerar que las circunstancias podrían constituir un grave ataque a la integridad territorial de España, orquestado desde el exterior. El informe policial que examina la llegada masiva de migrantes sitúa a Marruecos en el centro de toda la operación, un dato que choca con la narrativa oficial del Ejecutivo, que ha intentado minimizar el suceso como un episodio migratorio más.

Ante esta disyuntiva, el Gobierno ha activado varias estrategias:

Reclamar la existencia de una «guerra judicial» provocada por ciertos jueces que se oponen a su agenda.

Centrar la atención en el pasado político de la magistrada que lleva el caso.

Activar a la Fiscalía General del Estado para controlar la dirección jurídica del proceso en una fase temprana.

Simultáneamente, el presidente Pedro Sánchez ha intentado matizar el discurso de sus propios ministros. En declaraciones recogidas por medios de referencia, ha reconocido que es «un hecho objetivo» que Tardón fue concejal del PP, pero ha añadido que su compromiso político coyuntural «no está reñido» con su función como jueza. Esa tentativa de equilibrio no ha bastado para evitar que persista la percepción de un Ejecutivo incómodo con una instrucción judicial que podría desacreditar su versión sobre Ceuta y la lealtad del reino alauí.

El debate sobre el lawfare—el supuesto uso de la Justicia con finalidades políticas—se torna paradójico cuando el Gobierno denuncia presiones desde los tribunales, mientras que lanza mensajes que pueden interpretarse como intimidatorios hacia jueces y policías que intervienen en la investigación. En este contexto, la lista de magistrados socialistas que han pasado por la política y han regresado a la judicatura se convierte en un incómodo espejo de la crítica dirigida a Tardón.