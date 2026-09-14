Sirera exige más policía en las calles de Barcelona ante el aumento de la delincuencia y el uso de armas blancas

Barcelona vive una creciente preocupación por la seguridad y el aumento de los episodios delictivos, una situación que ha llevado al presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, a reclamar un refuerzo inmediato de la presencia policial en las calles. El dirigente popular ha exigido al alcalde, Jaume Collboni, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que «se tomen en serio la seguridad» y asuman sus responsabilidades ante la situación que atraviesa la ciudad.

Sirera ha cargado contra la gestión de las dos administraciones y ha denunciado que tanto el Ayuntamiento como el Govern están, a su juicio, lejos de ofrecer una respuesta suficiente ante el incremento de la delincuencia. «El Ayuntamiento no está haciendo nada y el Govern de la Generalitat tampoco está haciendo nada», ha afirmado.

El presidente del grupo municipal del PP considera que Barcelona necesita una mayor presencia policial para hacer frente a los delitos que se producen en sus calles y ha reclamado que se abandone la estrategia de buscar explicaciones o excusas cada vez que se produce un nuevo episodio de violencia.

Sirera apunta a las responsabilidades de Ayuntamiento y Generalitat

El dirigente popular ha diferenciado entre la responsabilidad individual de quienes cometen los delitos y la responsabilidad política de las administraciones encargadas de garantizar la seguridad.

«Es verdad que si alguien utiliza un puñal, quien apuñala es el delincuente. Pero hay otros actores que permiten que esto pase», ha señalado Sirera.

En este sentido, ha recordado que la Generalitat tiene las principales competencias en materia de seguridad en Cataluña, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona debe garantizar que la Guardia Urbana disponga de los efectivos necesarios para ejercer sus funciones y mantener una presencia suficiente en las calles.

Para Sirera, ambas administraciones deben actuar de manera coordinada y dejar de trasladarse responsabilidades mientras los vecinos continúan percibiendo un deterioro de la seguridad.

Críticas a Collboni: «Está más preocupado de otras cosas»

Uno de los principales destinatarios de las críticas del líder popular ha sido el alcalde de Barcelona. Sirera considera que Collboni no está situando la seguridad entre las prioridades de su gestión y ha cuestionado que el Gobierno municipal preste suficiente atención a los problemas cotidianos de los barceloneses.

«El alcalde está más preocupado de otras cosas, de otros lugares del mundo, pero en cambio no está preocupado de lo que pasa cada día en nuestra ciudad», ha afirmado.

El PP reclama así que la seguridad vuelva a ocupar un lugar central en la agenda política del Ayuntamiento y que se traduzca en medidas concretas, especialmente mediante un incremento de las patrullas policiales.

Más Guardia Urbana, más Mossos y pistolas táser

Entre las medidas planteadas por Sirera se encuentra el incremento «claro» de la presencia policial en las calles de Barcelona, tanto de agentes de la Guardia Urbana como de los Mossos d’Esquadra.

El líder del PP municipal también ha reclamado que todas las patrullas de la Guardia Urbana dispongan de pistolas táser, con el objetivo de proporcionar a los agentes herramientas adicionales para afrontar situaciones potencialmente violentas.

Sirera considera que no basta con reaccionar después de que se produzcan los delitos, sino que es necesario reforzar la prevención mediante una mayor presencia policial en los barrios y zonas más conflictivas de la ciudad.

«Hay que tomarse muy en serio la seguridad», ha reclamado el dirigente popular, que ha pedido tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat que actúen de manera inmediata.

«No podemos normalizar que la delincuencia forme parte del día a día»

Sirera ha advertido además sobre la frecuencia con la que se producen delitos en Barcelona y ha puesto el foco especialmente en el uso de armas blancas y armas de fuego.

«No podemos admitir que cada día se produzcan 400 delitos en la ciudad de Barcelona, que los delincuentes utilicen armas blancas y de fuego con total impunidad y que aquí no pase absolutamente nada», ha denunciado.

El dirigente popular considera que la inseguridad no puede convertirse en una realidad asumida por los ciudadanos ni en un elemento habitual de la vida cotidiana de Barcelona.

«No podemos normalizar que la delincuencia forme parte del día a día de nuestra ciudad», ha concluido Sirera.

La petición del PP llega en un momento en el que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de los barceloneses y vuelve a situar el modelo de seguridad de la capital catalana en el centro del debate político.